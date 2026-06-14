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Wolff maakt zich geen zorgen over nachtmerriescenario in Barcelona

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Wolff maakt zich geen zorgen over nachtmerriescenario in Barcelona

Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er alle vertrouwen in dat Andrea Kimi Antonelli en George Russell zich gaan gedragen in de race van vandaag. Wolff lacht dat ze een scenario als in 2016 moeten voorkomen, maar hij gaat ervan uit dat zijn coureurs het hoofd koel zullen houden.

Het team van Mercedes is vooralsnog oppermachtig op het circuit van Barcelona. De Duitse renstal pakte gisteren de pole position met George Russell, terwijl WK-leider Antonelli de derde tijd noteerde. De run naar de eerste bocht is altijd belangrijk in Barcelona, en met Lewis Hamilton op de tweede startplaats, kan er van alles gebeuren. Mercedes-coureurs Russell en Antonelli zullen elkaar in de gaten houden, en men hoopt dat ze niet een 2016-herhaling zullen krijgen. Toen crashten Hamilton en Nico Rosberg in de eerste ronde, waardoor Max Verstappen zijn eerste race kon winnen.

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Wolff hoopt dat ze dit jaar zo'n scenario kunnen voorkomen. De Oostenrijker oogt ontspannen, en kan er wel om lachen dat hij hier door F1 TV naar wordt gevraagd: "Nou ja, ze moeten eerst door de bochten 1, 2 en 3! Daarna komt die beroemde bocht 4, die naar rechts gaat. Daar heb ik al eens twee auto's gehad die in het grind belandden, toen Red Bull de race won, in 2016. Dat kan ik me maar al te goed herinneren."

Kan Antonelli zich gedragen?

Wolff is niet bang dat Antonelli te wild de race gaat aanvliegen: "Ik denk dat hij heel erg slim is. Je ziet eigenlijk nog een kind, maar hij is zeker ontzettend slim. Ik denk alleen niet... Als je heel conservatief nadenkt, moet je vooruit denken. Dan denk je niet alleen aan punten pakken, anders ben je net een voetbalteam waar ze alleen maar aan verdedigen denken en niet aan aanvallen. Ik denk dat hij echt wel gaat aanvallen, maar dat is ook oké. Daar kan niets fout gaan!"

F1 Nieuws George Russell Toto Wolff Andrea Kimi Antonelli Mercedes GP Barcelona 2026

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.120
  • Podiums 26
  • Grand Prix 158
  • Land GB
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, GB
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
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Mercedes
Mercedes
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