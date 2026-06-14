Mercedes-teambaas Toto Wolff heeft er alle vertrouwen in dat Andrea Kimi Antonelli en George Russell zich gaan gedragen in de race van vandaag. Wolff lacht dat ze een scenario als in 2016 moeten voorkomen, maar hij gaat ervan uit dat zijn coureurs het hoofd koel zullen houden.

Het team van Mercedes is vooralsnog oppermachtig op het circuit van Barcelona. De Duitse renstal pakte gisteren de pole position met George Russell, terwijl WK-leider Antonelli de derde tijd noteerde. De run naar de eerste bocht is altijd belangrijk in Barcelona, en met Lewis Hamilton op de tweede startplaats, kan er van alles gebeuren. Mercedes-coureurs Russell en Antonelli zullen elkaar in de gaten houden, en men hoopt dat ze niet een 2016-herhaling zullen krijgen. Toen crashten Hamilton en Nico Rosberg in de eerste ronde, waardoor Max Verstappen zijn eerste race kon winnen.

Geen angst voor een nieuwe crash?

Wolff hoopt dat ze dit jaar zo'n scenario kunnen voorkomen. De Oostenrijker oogt ontspannen, en kan er wel om lachen dat hij hier door F1 TV naar wordt gevraagd: "Nou ja, ze moeten eerst door de bochten 1, 2 en 3! Daarna komt die beroemde bocht 4, die naar rechts gaat. Daar heb ik al eens twee auto's gehad die in het grind belandden, toen Red Bull de race won, in 2016. Dat kan ik me maar al te goed herinneren."

Kan Antonelli zich gedragen?

Wolff is niet bang dat Antonelli te wild de race gaat aanvliegen: "Ik denk dat hij heel erg slim is. Je ziet eigenlijk nog een kind, maar hij is zeker ontzettend slim. Ik denk alleen niet... Als je heel conservatief nadenkt, moet je vooruit denken. Dan denk je niet alleen aan punten pakken, anders ben je net een voetbalteam waar ze alleen maar aan verdedigen denken en niet aan aanvallen. Ik denk dat hij echt wel gaat aanvallen, maar dat is ook oké. Daar kan niets fout gaan!"