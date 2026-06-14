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FIA-president hint op komst Chinees F1-team

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FIA-president hint op komst Chinees F1-team

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de geruchten over de komst van een nieuw F1-team aangewakkerd. In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over de mogelijke komst van BYD, en Ben Sulayem stelt nu dat ze 'het juiste team' in China zien.

De Formule 1 telt dit jaar voor het eerst in jaren elf teams. Het team van Cadillac debuteert dit jaar in de sport en het was zeker geen makkelijke opgave om de renstal op de grid te krijgen. In de afgelopen weken gingen er geruchten rond over de komst van de Chinese autogigant BYD, die zelfs voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner aan boord zouden hebben gehaald. Vorige week was BYD-CEO Stella Li ook aanwezig bij de Grand Prix van Monaco, waar ze sprak met Formule 1-baas Stefano Domenicali.

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'Juiste team zien we in China'

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij openstaat voor de komst van nieuwe F1-teams. Voorafgaand aan de 24 uur van Le Mans sprak hij op een mediasessie over de zaak. Hij wordt geciteerd door The Athletic: "We zien het nu met China. Ze vroegen aan mij of ik een twaalfde team wil toevoegen, en of ik dat van plan ben. Het gaat niet om om zomaar een team toe te voegen, het gaat om het juiste team. En dat juiste team zien we nu in China."

Komt er echt een nieuw team?

Toen Ben Sulayem de deur opzette voor Cadillac en mogelijke andere nieuwe teams, ontving hij veel kritiek. Hij is dat nog lang niet vergeten, en haalt nu weer uit: "Het is allemaal geen geheim. Toen ik de expression of interest opende, was iedereen ertegen. Het was haast alsof ik iets crimineels had gedaan!"

Ben Sulayem blijft er nu op hinten dat BYD mogelijk naar de Formule 1 kan komen: "De boodschap is nu in ieder geval duidelijk; als er een nieuw team komt, zal het hopelijk uit China komen."

BYD is één van de grootste autobouwers op de markt van elektrische auto's. Ze willen hun blik echter verbreden, en ze worden naast de Formule 1 ook in verband gebracht met het World Endurance Championship.

F1 Nieuws Mohammed Ben Sulayem BYD

Reacties (2)

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  • Bertrand Gachot

    Posts: 849

    Het enige dat we van deze patjepejer willen horen is: het is definitief de v8 wordt ingevoerd op deze datum,xx-xx-xxxx voor de rest je mond houden a.u.b. niemand loopt warm voor een twaalfde team uit China.

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 10:26
  • monzaron

    Posts: 1.031

    Is dat die zelfde president die de V8 of v10 terug wil on de F1 en dan nu de BYD 🤣 een zeer verwarde man 😬

    • + 0
    • 14 jun 2026 - 10:34

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
116
4
Red Bull Racing
69
5
Alpine F1
50
6
Racing Bulls
35
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

AE Mohammed Ben Sulayem -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Verenigde Arabische Emiraten
  • Geb. datum 12 nov 1961 (64)
  • Geb. plaats Dubai, Verenigde Arabische Emiraten
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
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