FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft de geruchten over de komst van een nieuw F1-team aangewakkerd. In de afgelopen weken gingen er veel geruchten rond over de mogelijke komst van BYD, en Ben Sulayem stelt nu dat ze 'het juiste team' in China zien.

De Formule 1 telt dit jaar voor het eerst in jaren elf teams. Het team van Cadillac debuteert dit jaar in de sport en het was zeker geen makkelijke opgave om de renstal op de grid te krijgen. In de afgelopen weken gingen er geruchten rond over de komst van de Chinese autogigant BYD, die zelfs voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner aan boord zouden hebben gehaald. Vorige week was BYD-CEO Stella Li ook aanwezig bij de Grand Prix van Monaco, waar ze sprak met Formule 1-baas Stefano Domenicali.

'Juiste team zien we in China'

FIA-president Mohammed Ben Sulayem heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij openstaat voor de komst van nieuwe F1-teams. Voorafgaand aan de 24 uur van Le Mans sprak hij op een mediasessie over de zaak. Hij wordt geciteerd door The Athletic: "We zien het nu met China. Ze vroegen aan mij of ik een twaalfde team wil toevoegen, en of ik dat van plan ben. Het gaat niet om om zomaar een team toe te voegen, het gaat om het juiste team. En dat juiste team zien we nu in China."

Komt er echt een nieuw team?

Toen Ben Sulayem de deur opzette voor Cadillac en mogelijke andere nieuwe teams, ontving hij veel kritiek. Hij is dat nog lang niet vergeten, en haalt nu weer uit: "Het is allemaal geen geheim. Toen ik de expression of interest opende, was iedereen ertegen. Het was haast alsof ik iets crimineels had gedaan!"

Ben Sulayem blijft er nu op hinten dat BYD mogelijk naar de Formule 1 kan komen: "De boodschap is nu in ieder geval duidelijk; als er een nieuw team komt, zal het hopelijk uit China komen."

BYD is één van de grootste autobouwers op de markt van elektrische auto's. Ze willen hun blik echter verbreden, en ze worden naast de Formule 1 ook in verband gebracht met het World Endurance Championship.