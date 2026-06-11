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Verstappen bevestigt Red Bull-gesprekken met de FIA

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Verstappen bevestigt Red Bull-gesprekken met de FIA

Max Verstappen bevestigt dat Red Bull in gesprek is met de FIA over de ADUO-uitslag. Bij Red Bull zijn ze niet blij met het feit dat de FIA ze heeft aangewezen als de fabrikant met de beste krachtbron, en ze hebben gevraagd om de zaak opnieuw te bekijken. Verstappen geeft nu tekst en uitleg.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en om ervoor te zorgen dat een fabrikant niet tegen een te grote achterstand aanloopt, heeft de FIA de ADUO-regeling in het leven geroepen. Hierbij kijken ze naar welke fabrikant volgens hen de beste verbrandingsmotor heeft, en welke andere fabrikanten dus nog tokens kunnen krijgen om zaken te veranderen. Opvallend genoeg kwam Red Bull naar voren als het beste team, en dat zorgt voor onrust.

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Een grote verrassing

In Barcelona werd ook Verstappen gevraagd naar deze zaak. De viervoudig wereldkampioen bevestigt daar het feit dat de FIA Red Bull heeft aangewezen als de 'beste' fabrikant: "Ik denk dat we allemaal een beetje verrast waren door dat nieuws."

'We zijn in gesprek met de FIA'

Verstappen deelt dan ook dat er nu met de FIA wordt gesproken: "Ik denk dat we daarom nu met de FIA in gesprek zijn, om te kijken wat er precies is gebeurd en hoe ze tot deze conclusie zijn gekomen. Op dit moment valt er niet veel meer over te zeggen. Dat is waar ze nu naar kijken."

Moeten de regels worden aangepast?

Nu er zoveel discussie is ontstaan over het besluit van de FIA, vraagt men zich ook af of er niet wat zaken moeten worden veranderd aan de regels. Als Verstappen wordt gevraagd of de ADUO-regels op de schop moeten, reageert hij duidelijk: "Weet je, ik ben hier natuurlijk ook niet dagelijks bij betrokken, dus ik denk dat het beter is als je dat aan iemand anders vraagt. Over hoe nauwkeurig ze precies zijn, die metingen. Voor ons was het gewoon een verrassing wat er uit is gekomen."

Het was de verwachting dat de FIA de eerste bevindingen over de ADUO in Monaco zou presenteren. Dat gebeurde echter niet, en deze week bleek dat dit kwam door het feit dat Red Bull aan de bel heeft getrokken.

delange

Posts: 2.634

Dat kan perfect

  • 3
  • 11 jun 2026 - 18:00
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Barcelona 2026

Reacties (3)

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  • Wingleader

    Posts: 3.427

    MB wint tot nu toe alles, hebben mijlen voorsprong maar RBR heeft beste Ice? Wat een kul.

    • + 1
    • 11 jun 2026 - 17:54
    • delange

      Posts: 2.634

      Dat kan perfect

      • + 3
      • 11 jun 2026 - 18:00
    • gronkspike

      Posts: 96

      Het gaat hier alleen om de verbrandingsmotor. De rest van de auto is dus niet goed genoeg. Of zoals Horner zou zeggen.. Fix your car!! Is nu minder leuk om te horen wellicht ;-)

      • + 0
      • 11 jun 2026 - 18:28

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Japan
Circuit Suzuka
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Bahrein
Bahrain International Circuit
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Saoedi-Arabië
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Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
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Canada
Gilles Villeneuve
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Monaco
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Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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