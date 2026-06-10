Het lijkt erop dat het team van Red Bull ontstemd is over de ADUO-beslissingen van de FIA. Afgelopen weekend lekte uit dat de FIA had bepaald dat Red Bull de beste motor heeft, waardoor ze niet aanmerking komen voor tokens om de auto's te verbeteren.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en dat heeft voor de nodige ophef gezorgd. In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de ADUO-regels, die ervoor zorgen dat motorfabrikanten die een grote achterstand hebben op de rest van het veld, het gat kunnen verkleinen. De FIA wil voorkomen dat er hierdoor grote onderlinge verschillen zouden ontstaan.

Afgelopen weekend in Monaco verklapte Lewis Hamilton dat de FIA had bepaald dat Red Bull Powertrains de beste motor heeft. Dit zou dus betekenen dat Mercedes tokens krijgt om de krachtbron te verbeteren, en dat zorgde voor verbazing. Het was de verwachting dat de FIA op maandag met meer nieuws over de ADUO-besluiten naar buiten zou komen, maar dat gebeurde niet.

Waarom zwijgt de FIA?

De vraag is nu wat er is gebeurd, want de FIA zwijgt nog altijd over de situatie. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer is Red Bull woest over het besluit van de FIA, en ze zouden dit besluit niet accepteren. De teams en motorfabrikanten hadden verwacht dat ze de resultaten op vrijdag of zaterdag zouden ontvangen, maar pas op zondag kregen ze meer nieuws te horen. Dit werd door Hamilton naar buiten gebracht, terwijl de FIA bleef zwijgen.

Wat is er nu aan de hand?

De analisten van AutoRacer melden in een livestream op YouTube dat het de bedoeling was dat de FIA de ADUO-resultaten zou communiceren, maar dat gebeurde niet. Red Bull en hun motorpartner zouden de uitslag niet accepteren, en daardoor loopt de presentatie vertraging op. Waarom ze deze resultaten niet zouden accepteren, en wat er achter de schermen aan de hand is, is niet helemaal duidelijk. Feit is dat de resultaten van de ADUO-uitslag vooralsnog uitblijven.

Wat gaat er nu gebeuren?

Als de FIA hun poot stijf houdt, en Red Bull blijft aanwijzen als de beste motor, dan heeft de werkgever van Max Verstappen een enorm nadeel. Dit zou namelijk betekenen dat de concurrentie van Mercedes en Ferrari hun krachtbronnen 'gratis' kunnen verbeteren. Dit moet ervoor zorgen dat het onderlinge verschil klein blijft, maar in de praktijk kan dat anders uitpakken. Mercedes is immers het hele seizoen al dominant, en kan door deze tokens hun voorsprong gaan uitbreiden.