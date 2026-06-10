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'Red Bull voert oorlog met FIA en houdt motorbesluit tegen'

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'Red Bull voert oorlog met FIA en houdt motorbesluit tegen'

Het lijkt erop dat het team van Red Bull ontstemd is over de ADUO-beslissingen van de FIA. Afgelopen weekend lekte uit dat de FIA had bepaald dat Red Bull de beste motor heeft, waardoor ze niet aanmerking komen voor tokens om de auto's te verbeteren.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorregels, en dat heeft voor de nodige ophef gezorgd. In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de ADUO-regels, die ervoor zorgen dat motorfabrikanten die een grote achterstand hebben op de rest van het veld, het gat kunnen verkleinen. De FIA wil voorkomen dat er hierdoor grote onderlinge verschillen zouden ontstaan.

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Afgelopen weekend in Monaco verklapte Lewis Hamilton dat de FIA had bepaald dat Red Bull Powertrains de beste motor heeft. Dit zou dus betekenen dat Mercedes tokens krijgt om de krachtbron te verbeteren, en dat zorgde voor verbazing. Het was de verwachting dat de FIA op maandag met meer nieuws over de ADUO-besluiten naar buiten zou komen, maar dat gebeurde niet.

Waarom zwijgt de FIA?

De vraag is nu wat er is gebeurd, want de FIA zwijgt nog altijd over de situatie. Volgens het doorgaans goed ingevoerde Italiaanse medium AutoRacer is Red Bull woest over het besluit van de FIA, en ze zouden dit besluit niet accepteren. De teams en motorfabrikanten hadden verwacht dat ze de resultaten op vrijdag of zaterdag zouden ontvangen, maar pas op zondag kregen ze meer nieuws te horen. Dit werd door Hamilton naar buiten gebracht, terwijl de FIA bleef zwijgen.

Wat is er nu aan de hand?

De analisten van AutoRacer melden in een livestream op YouTube dat het de bedoeling was dat de FIA de ADUO-resultaten zou communiceren, maar dat gebeurde niet. Red Bull en hun motorpartner zouden de uitslag niet accepteren, en daardoor loopt de presentatie vertraging op. Waarom ze deze resultaten niet zouden accepteren, en wat er achter de schermen aan de hand is, is niet helemaal duidelijk. Feit is dat de resultaten van de ADUO-uitslag vooralsnog uitblijven.

Wat gaat er nu gebeuren?

Als de FIA hun poot stijf houdt, en Red Bull blijft aanwijzen als de beste motor, dan heeft de werkgever van Max Verstappen een enorm nadeel. Dit zou namelijk betekenen dat de concurrentie van Mercedes en Ferrari hun krachtbronnen 'gratis' kunnen verbeteren. Dit moet ervoor zorgen dat het onderlinge verschil klein blijft, maar in de praktijk kan dat anders uitpakken. Mercedes is immers het hele seizoen al dominant, en kan door deze tokens hun voorsprong gaan uitbreiden.

NicoS

Posts: 20.810

Het hele ADUO is z’n doel al voorbij geschoten voordat het van kracht is….;) Dat kan alleen in de F1….

  • 5
  • 10 jun 2026 - 11:09
F1 Nieuws Red Bull Racing

Reacties (10)

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  • Pietje Bell

    Posts: 35.217

    Heb het volgende om 09:00 hier al geplaatst, maar is vanwege de link pas 1,5 uur
    later geplaatst.


    De FIA heeft de ADUO uitslag nog steeds zelf niet bekend gemaakt en volgens
    AutoRacer is dat omdat Red Bull er niet mee akkoord gaat.
    Het schijnt in deze hele lange video ergens besproken te zijn.

    Nu korte link die niet in het filter komt:

    https://youtu.be/Y-hRDQb---U

    10 jun 2026 - 09:09

    Gevonden met Nederlandse ondertiteling.
    Vanaf +/- 26 minuten gaat het over ADUO.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 11:04
  • NicoS

    Posts: 20.810

    Het hele ADUO is z’n doel al voorbij geschoten voordat het van kracht is….;) Dat kan alleen in de F1….

    • + 5
    • 10 jun 2026 - 11:09
    • Freek-Willem

      Posts: 6.729

      Daar is maar 1 reden voor en dat is de uiterst geslepen Toto die daarbij ook dankbaar Brown en Briatore voor zijn karretje spant.

      • + 3
      • 10 jun 2026 - 11:15
    • f(1)orum

      Posts: 10.113

      ADIEU ADUO?

      • + 0
      • 10 jun 2026 - 11:31
  • Snork

    Posts: 22.618

    Als Red Bull Racing nu ook al oorlog gaat voeren, gaat die straat van Hormuz voorlopig zeker niet open.

    • + 2
    • 10 jun 2026 - 11:15
  • Dale U

    Posts: 1.944

    Achter de schermen gebeurt zoveel waarvan wij geen weet hebben, de belangen zijn zo groot......
    Je ziet het met oa de uitzendingen, je krijgt zoveel niet mee, jammer is dat.

    • + 1
    • 10 jun 2026 - 11:21
  • zoefroef

    Posts: 1.733

    Ik kan me niet voorstellen dat de rbr krachtbron veter is dan die van merc en de rood roden.

    • + 3
    • 10 jun 2026 - 11:32
    • Pietje Bell

      Posts: 35.217

      En buiten dat is het absurd dat er niet naar het elektrische gedeelte wordt gekeken. Daar zijn nl ook grote verschillen in te zien.
      Waarom alleen de ICE???
      ALLES zou toch rechtgetrokken worden?!

      • + 2
      • 10 jun 2026 - 11:35
  • Kampsie

    Posts: 1.675

    We hebben een 50/50 regel, maar alleen de ice mag veranderd worden...

    • + 2
    • 10 jun 2026 - 11:35
  • gridiron

    Posts: 3.500

    Ik zou eerlijk gezegd wel eens willen weten hoe ze aan die conclusie komen, anderzijds kon je op voorhand voorspellen dat de fabrikant (ongeacht wie het is) die tot sterkste wordt uitgeroepen zou gaan protesteren terwijl ze allemaal hiermee hebben ingestemd.

    • + 0
    • 10 jun 2026 - 12:12

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Ferrari
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3
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72
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Spanje
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Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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