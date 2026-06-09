Max Verstappen heeft een openhartig inkijkje gegeven in zijn gezinsleven. De viervoudig wereldkampioen vertelt dat hij steeds meer geniet van zijn tijd thuis nu dochter Lily ouder wordt en steeds meer haar eigen persoonlijkheid ontwikkelt. De Nederlander benadrukt dat hij buiten de Formule 1 het liefst zoveel mogelijk tijd met zijn familie doorbrengt.

Lily, de dochter van Verstappen en Kelly Piquet, vierde eind april haar eerste verjaardag. Voor de Red Bull-coureur voelde het vaderschap echter niet als een enorme verandering. Door zijn jarenlange rol in het leven van Penelope, de dochter van Piquet uit haar eerdere relatie met Daniil Kvyat, had Verstappen al ervaring met jonge kinderen.

Vaderschap was geen grote verrassing voor Verstappen

In gesprek met Vogue legt Verstappen uit dat hij al vroeg betrokken was bij de opvoeding van Penelope. Daardoor kwam het krijgen van zijn eigen dochter niet als een grote verrassing. Ook zijn familieachtergrond speelde daarin een rol.

"Ik maak al deel uit van Penelope's leven sinds haar eerste levensjaar, dus toen Lily werd geboren voelde dat niet als een enorme omschakeling. Mijn zus heeft drie kinderen en ik ben altijd graag in de buurt van kinderen geweest", vertelt Verstappen.

De Nederlander gaf eerder al aan dat hij weinig onverwachte dingen heeft meegemaakt sinds de geboorte van Lily. Volgens Verstappen draaiden de eerste maanden vooral om aanwezig zijn voor zijn dochter, terwijl zij vanzelfsprekend veel steun zocht bij haar moeder.

Verstappen kiest thuis voor speelgoed boven schermen

Nu Lily ouder wordt, merkt Verstappen dat haar karakter steeds duidelijker zichtbaar wordt. Dat zorgt ervoor dat hij nog meer waarde hecht aan de momenten die hij thuis kan doorbrengen wanneer zijn drukke raceschema dat toelaat.

"Je ziet haar iedere week veranderen. Ze wordt steeds meer een echt persoontje. Als ik geen verplichtingen heb rondom het racen, dan wil ik eigenlijk gewoon thuis zijn bij mijn familie", aldus Verstappen.

Die tijd vult hij onder meer in de speelkamer. De wereldkampioen vertelt dat hij regelmatig meespeelt met speelgoed, waaronder speelgoedkeukens. Daarnaast probeert hij schermtijd bewust te beperken. "We spelen veel samen en soms kijken we wat televisie, maar ik vind dat kinderen niet te veel tv of een iPad moeten krijgen. Anders willen ze dat alleen nog maar. Ook onze honden en katten zijn ontzettend lief voor Lily."

Op de baan verandert het vaderschap volgens Verstappen niets aan zijn aanpak. De Nederlander benadrukt dat hij nog altijd dezelfde gedreven coureur is als voorheen. "Racen brengt altijd risico's met zich mee, maar de keuzes die ik maak zijn berekend. Als ik een kans zie om een positie te winnen en het is het juiste moment om dat risico te nemen, dan doe ik dat. Dat is niet veranderd sinds ik vader ben geworden."