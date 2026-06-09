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Verstappen geniet van vaderschap: "Ze verandert elke week"

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Verstappen geniet van vaderschap: "Ze verandert elke week"

Max Verstappen heeft een openhartig inkijkje gegeven in zijn gezinsleven. De viervoudig wereldkampioen vertelt dat hij steeds meer geniet van zijn tijd thuis nu dochter Lily ouder wordt en steeds meer haar eigen persoonlijkheid ontwikkelt. De Nederlander benadrukt dat hij buiten de Formule 1 het liefst zoveel mogelijk tijd met zijn familie doorbrengt.

Lily, de dochter van Verstappen en Kelly Piquet, vierde eind april haar eerste verjaardag. Voor de Red Bull-coureur voelde het vaderschap echter niet als een enorme verandering. Door zijn jarenlange rol in het leven van Penelope, de dochter van Piquet uit haar eerdere relatie met Daniil Kvyat, had Verstappen al ervaring met jonge kinderen.

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Vaderschap was geen grote verrassing voor Verstappen

In gesprek met Vogue legt Verstappen uit dat hij al vroeg betrokken was bij de opvoeding van Penelope. Daardoor kwam het krijgen van zijn eigen dochter niet als een grote verrassing. Ook zijn familieachtergrond speelde daarin een rol.

"Ik maak al deel uit van Penelope's leven sinds haar eerste levensjaar, dus toen Lily werd geboren voelde dat niet als een enorme omschakeling. Mijn zus heeft drie kinderen en ik ben altijd graag in de buurt van kinderen geweest", vertelt Verstappen.

De Nederlander gaf eerder al aan dat hij weinig onverwachte dingen heeft meegemaakt sinds de geboorte van Lily. Volgens Verstappen draaiden de eerste maanden vooral om aanwezig zijn voor zijn dochter, terwijl zij vanzelfsprekend veel steun zocht bij haar moeder.

Verstappen kiest thuis voor speelgoed boven schermen

Nu Lily ouder wordt, merkt Verstappen dat haar karakter steeds duidelijker zichtbaar wordt. Dat zorgt ervoor dat hij nog meer waarde hecht aan de momenten die hij thuis kan doorbrengen wanneer zijn drukke raceschema dat toelaat.

"Je ziet haar iedere week veranderen. Ze wordt steeds meer een echt persoontje. Als ik geen verplichtingen heb rondom het racen, dan wil ik eigenlijk gewoon thuis zijn bij mijn familie", aldus Verstappen.

Die tijd vult hij onder meer in de speelkamer. De wereldkampioen vertelt dat hij regelmatig meespeelt met speelgoed, waaronder speelgoedkeukens. Daarnaast probeert hij schermtijd bewust te beperken. "We spelen veel samen en soms kijken we wat televisie, maar ik vind dat kinderen niet te veel tv of een iPad moeten krijgen. Anders willen ze dat alleen nog maar. Ook onze honden en katten zijn ontzettend lief voor Lily."

Op de baan verandert het vaderschap volgens Verstappen niets aan zijn aanpak. De Nederlander benadrukt dat hij nog altijd dezelfde gedreven coureur is als voorheen. "Racen brengt altijd risico's met zich mee, maar de keuzes die ik maak zijn berekend. Als ik een kans zie om een positie te winnen en het is het juiste moment om dat risico te nemen, dan doe ik dat. Dat is niet veranderd sinds ik vader ben geworden."

Mick34

Posts: 1.303

Dit soort berichten zijn dus compleet niet boeiend. Dit is iets wat iedere vader meemaakt.

En voor mij na 3 kids (inmiddels 10+) zou ik juist meer risico's nemen als ik F1 coureur zou zijn. 😜Soms word je een beetje levensmoe van alle gebroken nachten, luiers, gejank, geruzie en dat gaat next... [Lees verder]

  • 1
  • 9 jun 2026 - 11:36
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (3)

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  • Mick34

    Posts: 1.303

    Dit soort berichten zijn dus compleet niet boeiend. Dit is iets wat iedere vader meemaakt.

    En voor mij na 3 kids (inmiddels 10+) zou ik juist meer risico's nemen als ik F1 coureur zou zijn. 😜Soms word je een beetje levensmoe van alle gebroken nachten, luiers, gejank, geruzie en dat gaat next level als ze puber worden.

    • + 1
    • 9 jun 2026 - 11:36
    • Pietje Bell

      Posts: 35.191

      Max heeft geen last van gebroken nachten, luiers en gejank.
      Dat heeft hij al vaker verteld. Ze is heel lief en sliep al heel snel 's nachts
      door en bovendien hebben ze nan.nies voor de luiers.
      En geruzie is er niet, want Penelope is 6 jaar ouder en zal haar eerder als grote zus bemoederen/vertroetelen.

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 11:43
    • Tony

      Posts: 1.651

      Meer dan 10 kinderen?

      • + 0
      • 9 jun 2026 - 11:46

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Aston Martin
1
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 239
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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