De kans dat de Formule 1 in de toekomst gaat racen op het circuit van Assen is vrijwel nul. In de afgelopen weken gonsde het van de geruchten over een mogelijke race in Drenthe, maar de bazen van het circuit geven nu duidelijkheid: er komt geen F1-race.

Sportmarketeer Chris Woerts zorgde na de TT van Assen voor een verrassing. In een uitzending van Vandaag Inside riep hij dat het TT-circuit van Assen een Grand Prix gaat organiseren, watt dus zou betekenen dat de koningsklasse in Nederland blijft na het aanstaande vertrek van Zandvoort. Assen zou bezig zijn met het aanvragen van de benodigde Grade One-licentie, maar inmiddels lijkt het erop dat het te mooi is om waar te zijn.

Welk besluit is er genomen?

De organisatie laat weten dat het feestje niet doorgaat. TT-directeur Mark van Aalderen geeft duidelijkheid in De Telegraaf: "We hadden het graag gedaan. Het TT-circuit heeft altijd gezegd dat indien er een goede promotor zou komen om een F1-race te huisvesten, wij het circuit zouden aanpassen. Nu ons duidelijk is gemaakt dat de kans op een F1-wedstrijd in Assen nul is tot 2030 en daarna bijzonder klein, hebben directie en bestuur besloten geen noodzakelijke miljoeneninvestering te doen voor de licentie. En dus kan er in Assen geen F1-race worden georganiseerd."

'Dat was voor ons een compliment'

Van Aalderen benadrukt dat het besluit met pijn in het hart is genomen: "Het is voor ons een compliment dat zoveel mensen het zagen zitten in Assen, dat zoveel mensen zich hard hebben gemaakt dat we hier naast een MotoGP-weekend ook een Formule 1-wedstrijd hadden kunnen organiseren."

"Dat er zoveel draagvlak voor is, voelt echt als een eer. Maar we moeten ook eerlijk zijn: de miljoenen die we zouden investeren om het circuit aan te passen, zouden we nooit kunnen terugverdienen. Die miljoenen investeren we liever om ons circuit MotoGP-waardig te houden. Want dat kost in de komende jaren ook veel geld."

Eerlijk antwoord van Liberty Media

Assen heeft wel serieuze pogingen ondernomen, zo benadrukt voorzitter van het circuit Arjan Bos. In De Telegraaf legt hij uit dat ze op Liberty Media-CEO Derek Chang zijn afgestapt: "We hebben hem toen recht op de man gevraagd wat de mogelijkheden waren. We wilden toen een eerlijk antwoord. Hij verwees ons door naar Louise Young. Zij is de Chief Race Officer van de Formule 1. Ze gaat dus over de circuitkeuze en de kalender."

Young liet de entourage van Assen weten dat de kans op een plekje op de F1-kalender minimaal was. Daarop werd er besloten hun geld ergens anders in te investeren.