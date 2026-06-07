Isack Hadjar is als derde geëindigd tijdens de Grand Prix van Monaco en heeft daarmee zijn allereerste podium als Red Bull-coureur behaald. De Fransman had de gehele race problemen met zijn motor. Hoewel hij niet tevreden is met zijn auto, heeft hij wel het tweede podium uit zijn carrière behaald.

Het is voor Hadjar een bijzondere dag, want er vielen heel wat coureurs voor zijn neus weg. Max Verstappen, Charles Leclerc en George Russell hadden alle drie problemen en daardoor eindigde de Franse Red Bull-coureur als derde. Hij heeft heel wat plekken ingelopen en staat momenteel op de achtste plek met 29 punten.

Lastige race voor Hadjar

Het was op zijn zachtst gezegd een chaotische race, want er waren meerdere safety car-fases en een rode vlag gevallen. Ook zijn er erg veel straffen uitgedeeld. De race startte geweldig voor de Fransman, maar hij kreeg even later al gelijk moeite. "We hadden een goede start en we hielden de race goed onder controle. Maar toen, binnen de eerste 10 à 15 ronden, kreeg ik enorme problemen met de besturing. En als er één circuit is waar je dat niet wilt hebben, dan is het hier wel. Dus ja, dat was het inderdaad."

Sinds de problemen moest Hadjar nog zestig ronden rijden. Het was geen gemakkelijke taak, maar het heeft hem wel naar de derde plek gebracht. "Het was ongelooflijk zwaar om op die manier 60 ronden te moeten afleggen. En zelfs tegen het einde had ik bij de herstart nog steeds te weinig vermogen."

Herstart is niet makkelijk

Door de crash van Charles Leclerc en het kapotte asfalt werd de race stilgelegd en moest die opnieuw gestart worden. De FIA koos voor een staande start. De herstart was niet gemakkelijk voor de coureur, want zijn vermogen was niet volledig. "Eerlijk gezegd had ik bij de herstart het gevoel dat ik goed van start ging, maar toen kwam ik plotseling in een gat terecht en verloor ik twee plaatsen. Ik had te weinig vermogen." Er lopen nog onderzoeken naar de coureur, dus zijn podium is nog niet honderd procent zeker.