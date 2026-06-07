user icon
icon

Hadjar vecht zich ondanks technische problemen naar eerste Red Bull-podium

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar vecht zich ondanks technische problemen naar eerste Red Bull-podium

Isack Hadjar is als derde geëindigd tijdens de Grand Prix van Monaco en heeft daarmee zijn allereerste podium als Red Bull-coureur behaald. De Fransman had de gehele race problemen met zijn motor. Hoewel hij niet tevreden is met zijn auto, heeft hij wel het tweede podium uit zijn carrière behaald. 

Het is voor Hadjar een bijzondere dag, want er vielen heel wat coureurs voor zijn neus weg. Max Verstappen, Charles Leclerc en George Russell hadden alle drie problemen en daardoor eindigde de Franse Red Bull-coureur als derde. Hij heeft heel wat plekken ingelopen en staat momenteel op de achtste plek met 29 punten. 

Meer over Red Bull Racing FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

Lastige race voor Hadjar

Het was op zijn zachtst gezegd een chaotische race, want er waren meerdere safety car-fases en een rode vlag gevallen. Ook zijn er erg veel straffen uitgedeeld. De race startte geweldig voor de Fransman, maar hij kreeg even later al gelijk moeite. "We hadden een goede start en we hielden de race goed onder controle. Maar toen, binnen de eerste 10 à 15 ronden, kreeg ik enorme problemen met de besturing. En als er één circuit is waar je dat niet wilt hebben, dan is het hier wel. Dus ja, dat was het inderdaad."

Sinds de problemen moest Hadjar nog zestig ronden rijden. Het was geen gemakkelijke taak, maar het heeft hem wel naar de derde plek gebracht. "Het was ongelooflijk zwaar om op die manier 60 ronden te moeten afleggen. En zelfs tegen het einde had ik bij de herstart nog steeds te weinig vermogen."

Herstart is niet makkelijk

Door de crash van Charles Leclerc en het kapotte asfalt werd de race stilgelegd en moest die opnieuw gestart worden. De FIA koos voor een staande start. De herstart was niet gemakkelijk voor de coureur, want zijn vermogen was niet volledig. "Eerlijk gezegd had ik bij de herstart het gevoel dat ik goed van start ging, maar toen kwam ik plotseling in een gat terecht en verloor ik twee plaatsen. Ik had te weinig vermogen." Er lopen nog onderzoeken naar de coureur, dus zijn podium is nog niet honderd procent zeker.

jd2000

Posts: 7.769

Wat een mafkees is die Hadjar. Moet eens wat aan anger management gaan doen.

  • 4
  • 7 jun 2026 - 18:13
F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Hagueian

    Posts: 8.747

    Leuk voor hem, maar had weer Ricciardo vibes. Als roadblock naar het podium heeft natuurlijk niets met autosport te maken. Los van het feit of je het hem gunt of niet.

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 18:08
    • NicoS

      Posts: 20.789

      Wat ik begrepen heb is dat hij de hele race problemen had met het vermogen van de motor, dus uiteindelijk is het resultaat best oké te noemen.
      Ja, inhalen is in Monaco ook met deze auto’s niet mogelijk, maar dat is geen nieuws.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 18:54
    • Hagueian

      Posts: 8.747

      Hij heeft ook wel zijn best gedaan en een prima "race" gereden. Het is alleen lachwekkend dat je iemand met flink gebrek aan vermogen niet eens in kan halen. Maar dat wisten we al langer helaas.

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 19:42
  • jd2000

    Posts: 7.769

    Wat een mafkees is die Hadjar. Moet eens wat aan anger management gaan doen.

    • + 4
    • 7 jun 2026 - 18:13

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
244
2
Ferrari
165
3
McLaren
118
4
Red Bull Racing
72
5
Alpine F1
41
6
Racing Bulls
39
7
Haas F1
21
8
Williams
11
9
Audi
2
10
Cadillac F1
1
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 80
  • Podiums 2
  • Grand Prix 30
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar