De Grand Prix van Monaco is voor Max Verstappen uitgedraaid op een drama. Hij startte de race op de tweede plaats, maar kwam bij de start niet van zijn plek en viel terug naar de laatste plaats. Iedereen die hoopte op een spektakel kwam bedrogen uit, want voor Verstappen zit het feest erop.

Verstappen startte de race vanaf de tweede plaats naast polesitter Andrea Kimi Antonelli. Bij de opwarmronde werd al duidelijk dat Verstappen wat probleempjes had, maar toen de lichten uitgingen kwam hij niet van zijn plek. Wonder boven wonder werd hij door niemand geraakt, en reed hij terug naar de pits. Zijn race zit erop.

Wat ging er mis?

Verstappens auto leek stil te vallen bij de start, en hij stuurde direct naar links om een ongeval te voorkomen. Niemand raakte hem, maar Verstappen was zelfsprekend niet tevreden met zijn start en de rest van de race. Hij klaagde tijdens de opwarmronde al over de nodige problemen, en hij leek te hinten op problemen met de motor.

Verstappen viel terug tot achter de Audi van Gabriel Bortoleto, die in de pitlane was gestart. Voor Verstappen is het een enorme klap, aangezien dit zijn kans was om de nodige punten te scoren. Verstappen voelde zich het hele weekend goed en zorgde in de kwalificatie nog voor het nodige spektake samen met polesitter Andrea Kimi Antonelli.

Geen spannend duel

Veel mensen hadden zich verheugd op een spannend duel tussen Verstappen en Antonelli in de race in Monaco, maar dat gaat dus niet gebeuren. Voor Verstappen gaat de focus nu op de Grand Prix van Spanje van volgende week. Of hij daar een kans op de zege kan hebben, moet nog blijken. Op normale circuits is zijn achterstand op de Mercedessen en de andere topauto's van McLaren en Ferrari simpelweg nog te groot. Het is vooralsnog een rampjaar voor de viervoudig wereldkampioen.