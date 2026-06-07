user icon
icon

Drama voor Verstappen: Uitvalbeurt in Monaco

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Drama voor Verstappen: Uitvalbeurt in Monaco

De Grand Prix van Monaco is voor Max Verstappen uitgedraaid op een drama. Hij startte de race op de tweede plaats, maar kwam bij de start niet van zijn plek en viel terug naar de laatste plaats. Iedereen die hoopte op een spektakel kwam bedrogen uit, want voor Verstappen zit het feest erop.

Verstappen startte de race vanaf de tweede plaats naast polesitter Andrea Kimi Antonelli. Bij de opwarmronde werd al duidelijk dat Verstappen wat probleempjes had, maar toen de lichten uitgingen kwam hij niet van zijn plek. Wonder boven wonder werd hij door niemand geraakt, en reed hij terug naar de pits. Zijn race zit erop.

Meer over Max Verstappen FIA roept Verstappen direct op in Monaco

FIA roept Verstappen direct op in Monaco

3 jun
 Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

Vertrek Verstappen lijkt aanstaande: "Mercedes is een goede mogelijkheid"

2 jun

Wat ging er mis?

Verstappens auto leek stil te vallen bij de start, en hij stuurde direct naar links om een ongeval te voorkomen. Niemand raakte hem, maar Verstappen was zelfsprekend niet tevreden met zijn start en de rest van de race. Hij klaagde tijdens de opwarmronde al over de nodige problemen, en hij leek te hinten op problemen met de motor.

Verstappen viel terug tot achter de Audi van Gabriel Bortoleto, die in de pitlane was gestart. Voor Verstappen is het een enorme klap, aangezien dit zijn kans was om de nodige punten te scoren. Verstappen voelde zich het hele weekend goed en zorgde in de kwalificatie nog voor het nodige spektake samen met polesitter Andrea Kimi Antonelli.

Geen spannend duel

Veel mensen hadden zich verheugd op een spannend duel tussen Verstappen en Antonelli in de race in Monaco, maar dat gaat dus niet gebeuren. Voor Verstappen gaat de focus nu op de Grand Prix van Spanje van volgende week. Of hij daar een kans op de zege kan hebben, moet nog blijken. Op normale circuits is zijn achterstand op de Mercedessen en de andere topauto's van McLaren en Ferrari simpelweg nog te groot. Het is vooralsnog een rampjaar voor de viervoudig wereldkampioen.

Bertrand Gachot

Posts: 729

Nog te vroeg voor conclusies, hij is wel lekker op tijd thuis voor de warme prak!

  • 2
  • 7 jun 2026 - 15:11
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.348

    Wat een kl*te auto die rb. Ga ajb naar
    Mercedes toe.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 15:09
  • schwantz34

    Posts: 42.122

    Max melde over de boardradio dat het een PU Mariokartrukbatterij failure was!

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 15:10
  • Bertrand Gachot

    Posts: 729

    Nog te vroeg voor conclusies, hij is wel lekker op tijd thuis voor de warme prak!

    • + 2
    • 7 jun 2026 - 15:11
    • Williams_F1

      Posts: 1.447

      Frikandel speciaal!

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 15:12
    • schwantz34

      Posts: 42.122

      Max en Kelly gaan gezellig naar de Febo in Monaco!

      • + 1
      • 7 jun 2026 - 15:15
    • snailer

      Posts: 33.290

      Ik denk dat hij thuis met Kelly zijn cylinder een uur of twee a drie een lange slag gaat geven.

      • + 0
      • 7 jun 2026 - 15:16
  • Williams_F1

    Posts: 1.447

    Zoals al vaker gezegd, had ie maar eieren voor zijn geld moeten kiezen.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 15:11
  • Pleen

    Posts: 928

    Nou lekker was dat. De TV maar uitgezet! Donderdag maar lekkah naar het WK voetbal kijken!

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 15:13
  • Davidof

    Posts: 30

    Wat een boffert die Sjors, zomaar een plekje cadeau gekregen van Max.

    • + 1
    • 7 jun 2026 - 15:13
  • Kubica

    Posts: 5.720

    Als de lichten uit gaan, dan wacht een seconde ..

    Wel dat kwam hard terug.

    En natuurlijk ‘no further action’ voor George, want Brits.

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 15:14

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar