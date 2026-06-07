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F1Grand Prix Monaco - Startgrid

MC Monte Carlo - 07 juni 2026

1

IT

Andrea Kimi Antonelli

Mercedes

  • 1:12.051

2

NL

Max Verstappen

Red Bull Racing

  • 1:12.094
  • +0.043

3

GB

Lewis Hamilton

Ferrari

  • 1:12.279
  • +0.228

4

MC

Charles Leclerc

Ferrari

  • 1:12.351
  • +0.300

5

FR

Isack Hadjar

Red Bull Racing

  • 1:12.434
  • +0.383

6

GB

George Russell

Mercedes

  • 1:12.445
  • +0.394

7

AU

Oscar Piastri

McLaren

  • 1:12.624
  • +0.573

8

GB

Lando Norris

McLaren

  • 1:12.765
  • +0.714

9

FR

Pierre Gasly

Alpine F1

  • 1:13.226
  • +1.175

10

NZ

Liam Lawson

Racing Bulls

  • 1:13.412
  • +1.361

11

TH

Alexander Albon

Williams

  • 1:13.787
  • +1.736

12

ES

Carlos Sainz jr

Williams

  • 1:13.815
  • +1.764

13

DE

Nico Hülkenberg

Audi

  • 1:13.902
  • +1.851

14

AR

Franco Colapinto

Alpine F1

  • 1:13.995
  • +1.944

15

GB

Arvid Lindblad

Racing Bulls

  • 1:14.248
  • +2.197

16

BR

Gabriel Bortoleto

Audi

  • geen tijd

17

FR

Esteban Ocon

Haas F1

  • 1:14.722
  • +2.671

18

MX

Sergio Perez

Cadillac F1

  • 1:14.747
  • +2.696

19

GB

Oliver Bearman

Haas F1

  • 1:14.814
  • +2.763

20

FI

Valtteri Bottas

Cadillac F1

  • 1:15.283
  • +3.232

21

ES

Fernando Alonso

Aston Martin

  • 1:15.349
  • +3.298

22

CA

Lance Stroll

Aston Martin

  • 1:16.061
  • +4.010

Reacties (1)

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  • racepace1

    Posts: 729

    De McLarens meer dan een halve seconde... dat is wel auw!
    Benieuwd hoe ze dan in Barca gaan, blijf het toch jammer vinden dat ze toenertijd de chicane net voor opkomen rechte stuk hebben verwijdert

    • + 0
    • 7 jun 2026 - 13:50

MC Grand Prix van Monaco

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Test kalender

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Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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