F1Grand Prix Monaco - Startgrid
Monte Carlo - 07 juni 2026
1
- 1:12.051
2
- 1:12.094
- +0.043
3
- 1:12.279
- +0.228
4
- 1:12.351
- +0.300
5
- 1:12.434
- +0.383
6
- 1:12.445
- +0.394
7
- 1:12.624
- +0.573
8
- 1:12.765
- +0.714
9
- 1:13.226
- +1.175
10
- 1:13.412
- +1.361
11
- 1:13.787
- +1.736
12
- 1:13.815
- +1.764
13
- 1:13.902
- +1.851
14
- 1:13.995
- +1.944
15
- 1:14.248
- +2.197
16
- geen tijd
17
- 1:14.722
- +2.671
18
- 1:14.747
- +2.696
19
- 1:14.814
- +2.763
20
- 1:15.283
- +3.232
21
- 1:15.349
- +3.298
22
- 1:16.061
- +4.010
Grand Prix van Monaco
Lokale tijd
-
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
-
Vrije training 1
13:30 - 14:30
Vrije training 3
12:30 - 13:30
Race / Startgrid
15:00 - 17:00
-
Vrije training 2
17:00 - 18:00
Kwalificatie
16:00 - 17:00
Snelste ronde
15:00 - 17:00
-
-
Grand Prix van Monaco
Lokale tijd
-
Vrijdag
-
Vrije training 1
13:30 - 14:30
-
Zaterdag
-
Vrije training 3
12:30 - 13:30
-
Zondag
-
Race
15:00 - 17:00
-
Vrijdag
-
Vrije training 2
17:00 - 18:00
-
Zaterdag
-
Kwalificatie
16:00 - 17:00
-
Zondag
-
Snelste ronde
15:00 - 17:00
Test kalender
Circuit de Catalunya - Wintertest
WK standen 2026
Pos
Coureur
Team
Punten
2
88
3
79
4
70
5
58
Pos
Team
Punten
1
219
2
149
3
106
4
57
5
33
6
21
7
19
8
7
9
2
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Formule 1 kalender - 2026
Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
13 - 15 maa
China
27 - 29 maa
Japan
10 - 12 apr
Bahrein
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
22 - 24 mei
Canada
5 - 7 jun
Monaco
12 - 14 jun
Spanje
Formule 1 kalender - 2026
Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
-
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Coureursprofiel
- Team Red Bull Racing
- Punten 3.488
- Podiums 128
- Grand Prix 238
- Land NL
- Geb. datum 30 sep 1997 (28)
- Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
- Gewicht 70 kg
- Lengte 1,8 m
- 832.161 reacties op Red Bull Racing
- 982 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Max Verstappen
Team profiel
- Team naam Red Bull Racing
- Basis Milton Keynes, Leafield, Oostenrijk
-
- Liam Lawson
- Sebastian Vettel 1
- Sebastian Vettel 1
- Sebastian Vettel 1
- Sebastian Vettel 1
- Daniel Ricciardo 3
- Sebastian Vettel 5
- Isack Hadjar 6
- Pierre Gasly 10
- Sergio Perez 11
- Sebastian Vettel 15
- Yuki Tsunoda 22
- Daniil Kvyat 26
- Max Verstappen 33
- 906.636 reacties op Red Bull Racing
- 686 leden hebben dit team als favoriet
- Tweets over Red Bull Racing
Reacties (1)Login om te reageren
racepace1
Posts: 729
De McLarens meer dan een halve seconde... dat is wel auw!
Benieuwd hoe ze dan in Barca gaan, blijf het toch jammer vinden dat ze toenertijd de chicane net voor opkomen rechte stuk hebben verwijdert