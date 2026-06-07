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Norris richt vizier al op Barcelona: "Al kan Monaco wel voor verrassingen zorgen"

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Norris richt vizier al op Barcelona: "Al kan Monaco wel voor verrassingen zorgen"

Lando Norris beleefde zaterdag een teleurstellende kwalificatie in Monaco. De McLaren-coureur kwam niet verder dan de achtste startplaats en moest opnieuw toezien hoe teamgenoot Oscar Piastri een stuk competitiever voor de dag kwam. Opvallend genoeg toonde Norris zich na afloop niet verrast door het resultaat.

Waar veel analisten vooraf rekenden op een plek in de top vijf voor de Brit, lagen de verwachtingen bij Norris zelf een stuk lager. Volgens de McLaren-coureur was de achtste plaats zelfs min of meer in lijn met wat hij vooraf had verwacht.

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Norris ziet pijnlijke achterstand op Piastri

Na afloop van de kwalificatie gaf Norris toe dat hij al het hele weekend moeite had om vertrouwen te vinden in zijn McLaren. Daardoor keek hij realistisch naar zijn kansen op een sterk resultaat.

"Veel mensen zullen misschien verbaasd zijn door P8, maar eerlijk gezegd had ik zelf niet veel meer verwacht. Misschien P6 of P7, maar zeker niet veel hoger. Mijn verwachtingen waren niet bijzonder groot en uiteindelijk bleek dat ook terecht", vertelde Norris bij Sky Sports.

De Brit wees daarbij naar het grote verschil met teamgenoot Piastri. "De realiteit is dat ik dit weekend simpelweg niet de snelheid heb gehad. Als je ziet dat er ongeveer zeven tienden verschil zit tussen Oscar en mij, dan weet je dat er iets ontbreekt. We hebben het hele weekend niet het vertrouwen in de auto gehad om echt aan te vallen zoals vorig jaar."

Norris hoopt op chaos tijdens race

Toch had Norris tijdens zijn laatste ronde nog geprobeerd het verschil te maken. De McLaren-coureur koos bewust voor een agressieve aanpak, maar die gok pakte uiteindelijk niet uit zoals gehoopt.

"Ik had ervoor kunnen kiezen om veilig een iets betere rondetijd neer te zetten, maar daar schiet je in Monaco niet veel mee op. Ik probeerde iets extra's te vinden waarmee ik meerdere plaatsen kon winnen. Soms werkt dat en soms niet. Dit keer viel het de verkeerde kant op", legde hij uit.

Met een startplaats buiten de top vijf kijkt Norris inmiddels vooral vooruit naar de volgende Grand Prix in Barcelona. Toch sluit hij een verrassing in Monaco niet uit. "Eerlijk gezegd kijk ik meer uit naar Barcelona dan naar de race van morgen. Maar dit blijft Monaco. Normaal gebeurt er weinig, maar tegelijk kan hier van alles gebeuren. We zullen agressief zijn met de strategie en hopen dat een safety car of een ander moment ons misschien in de kaart speelt."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Lando Norris McLaren GP Monaco 2026

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Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 157
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, Groot Brittannië
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
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Team profiel

McLaren
McLaren
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