user icon
icon

Leclerc aangeslagen na 'teleurstellende' kwalificatie: "Ik maak fouten"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Leclerc aangeslagen na 'teleurstellende' kwalificatie: "Ik maak fouten"

Charles Leclerc heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco zijn frustratie niet verborgen. De Ferrari-coureur gold vooraf als een van de favorieten voor poleposition op zijn thuiscircuit, maar zag zijn kansen in rook opgaan na een fout in Q3. Volgens de Monegask was dat slechts het slotstuk van een bijzonder problematisch weekend.

Ferrari maakte gedurende de vrije trainingen regelmatig een sterke indruk in de straten van Monte Carlo, maar op het moment dat het écht moest gebeuren, kon Leclerc de verwachtingen niet waarmaken. De thuisrijder pakte een vierde startplaats en bleef uiteindelijk ver verwijderd van de strijd om poleposition, die verrassend werd gepakt door Andrea Kimi Antonelli.

Meer over Charles Leclerc FIA-stewards openen direct onderzoek naar Norris en Leclerc

FIA-stewards openen direct onderzoek naar Norris en Leclerc

4 jun
 <b> Uitslag VT2 Monaco: </b> Verstappen moet meerdere erkennen in Ferrari's

Uitslag VT2 Monaco: Verstappen moet meerdere erkennen in Ferrari's

5 jun

Leclerc spreekt van moeilijkste weekend in lange tijd

Na afloop van de kwalificatie klonk Leclerc zichtbaar aangeslagen. De Ferrari-coureur onthulde dat hij al het hele weekend worstelde met technische en operationele problemen aan zijn kant van de garage.

"Dit is enorm teleurstellend. De voorbije twee raceweekenden waren al lastig, maar dit weekend was misschien nog ingewikkelder. Ik heb voortdurend problemen gehad en voelde me tijdens het remmen nooit volledig op mijn gemak. Op sommige momenten wist ik zelfs niet exact waar ik mijn rempunt moest leggen. Onder die omstandigheden überhaupt Q3 halen was al bijzonder moeilijk", vertelde Leclerc bij Viaplay.

De Monegask wilde de schuld niet volledig bij zichzelf leggen. "Natuurlijk maak ik zelf ook fouten en daar draai ik niet omheen. Maar vandaag speelde er meer dan alleen mijn eigen prestatie. Het hele weekend is aan onze kant van de garage behoorlijk rommelig verlopen en dat heeft ons veel gekost."

Chaos in Q3 breekt Ferrari uiteindelijk op

Leclerc onthulde bovendien dat er tijdens het beslissende deel van de kwalificatie nog extra problemen ontstonden. Volgens de Ferrari-coureur verliep de voorbereiding op zijn laatste snelle ronde allesbehalve ideaal.

"Er gebeurden in Q3 een aantal zaken die van buitenaf waarschijnlijk niet zichtbaar waren. We moesten veel eerder naar buiten dan gepland en er ontstond behoorlijk wat chaos in de garage. Uiteindelijk zijn we gelukkig nog op tijd op de baan geraakt, maar het was verre van de ideale voorbereiding."

Daardoor kwam alle druk op zijn laatste poging terecht. "Ik wist dat ik eigenlijk maar twee kansen zou krijgen. In die laatste ronde heb ik absoluut alles geprobeerd en ben ik volledig voor de limiet gegaan. Uiteindelijk maakte ik mijn fout en kon ik de ronde niet afmaken. Dat hoort soms bij Monaco, maar het maakt de teleurstelling er niet minder op. Zeker niet na zo'n lastig weekend."

F1 Nieuws Formule 1 F1 Charles Leclerc Ferrari GP Monaco 2026

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Mrduplex

    Posts: 1.762

    Tja ,snelle coureur,maar met dit duo gaan ze geen kampioen worden.Leuk zo’n contract verlenging, maar op de momenten dat ie er moet staan,laat ie het gewoon weer afweten

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 22:44
    • schwantz34

      Posts: 42.114

      Leuk zo’n contract verlenging, maar op de momenten dat ie er moet staan, laat ie het gewoon weer afweten,

      En precies daarom are Charles and Ferrari a match made in heaven!

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 23:04
  • snailer

    Posts: 33.278

    Ik zie dit al heel de carriere van Leclerc, waar ik meer op let dan veel andere rijders, aangezien hij 1 van mijn favorieten blijft.

    Hij heeft tot nu ook altijd periodes gehad waar hij niet thuis gaf. Dat en zijn fouten zitten hem in de weg. Zou het graag anders zien. Maar het is al heel lang de realiteit.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 23:33

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

MCGrand Prix van Monaco

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 178
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar