Charles Leclerc heeft na de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco zijn frustratie niet verborgen. De Ferrari-coureur gold vooraf als een van de favorieten voor poleposition op zijn thuiscircuit, maar zag zijn kansen in rook opgaan na een fout in Q3. Volgens de Monegask was dat slechts het slotstuk van een bijzonder problematisch weekend.

Ferrari maakte gedurende de vrije trainingen regelmatig een sterke indruk in de straten van Monte Carlo, maar op het moment dat het écht moest gebeuren, kon Leclerc de verwachtingen niet waarmaken. De thuisrijder pakte een vierde startplaats en bleef uiteindelijk ver verwijderd van de strijd om poleposition, die verrassend werd gepakt door Andrea Kimi Antonelli.

Leclerc spreekt van moeilijkste weekend in lange tijd

Na afloop van de kwalificatie klonk Leclerc zichtbaar aangeslagen. De Ferrari-coureur onthulde dat hij al het hele weekend worstelde met technische en operationele problemen aan zijn kant van de garage.

"Dit is enorm teleurstellend. De voorbije twee raceweekenden waren al lastig, maar dit weekend was misschien nog ingewikkelder. Ik heb voortdurend problemen gehad en voelde me tijdens het remmen nooit volledig op mijn gemak. Op sommige momenten wist ik zelfs niet exact waar ik mijn rempunt moest leggen. Onder die omstandigheden überhaupt Q3 halen was al bijzonder moeilijk", vertelde Leclerc bij Viaplay.

De Monegask wilde de schuld niet volledig bij zichzelf leggen. "Natuurlijk maak ik zelf ook fouten en daar draai ik niet omheen. Maar vandaag speelde er meer dan alleen mijn eigen prestatie. Het hele weekend is aan onze kant van de garage behoorlijk rommelig verlopen en dat heeft ons veel gekost."

Chaos in Q3 breekt Ferrari uiteindelijk op

Leclerc onthulde bovendien dat er tijdens het beslissende deel van de kwalificatie nog extra problemen ontstonden. Volgens de Ferrari-coureur verliep de voorbereiding op zijn laatste snelle ronde allesbehalve ideaal.

"Er gebeurden in Q3 een aantal zaken die van buitenaf waarschijnlijk niet zichtbaar waren. We moesten veel eerder naar buiten dan gepland en er ontstond behoorlijk wat chaos in de garage. Uiteindelijk zijn we gelukkig nog op tijd op de baan geraakt, maar het was verre van de ideale voorbereiding."

Daardoor kwam alle druk op zijn laatste poging terecht. "Ik wist dat ik eigenlijk maar twee kansen zou krijgen. In die laatste ronde heb ik absoluut alles geprobeerd en ben ik volledig voor de limiet gegaan. Uiteindelijk maakte ik mijn fout en kon ik de ronde niet afmaken. Dat hoort soms bij Monaco, maar het maakt de teleurstelling er niet minder op. Zeker niet na zo'n lastig weekend."