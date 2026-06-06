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Verstappen apetrots op tweede tijd: "Als je me dit gisteren had verteld..."

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Verstappen apetrots op tweede tijd: "Als je me dit gisteren had verteld..."

Max Verstappen zag zijn eerste pole position van het jaar door zijn vingers glippen in Monaco. In de laatste fase van de kwalificatie noteerde hij een geweldige tijd, maar de sensationele Andrea Kimi Antonelli was net sneller. Dat nam niet weg dat Verstappen heel erg trots was op zijn resultaat.

Twee weken geleden kwam er nog stoom uit Verstappens oren. Hij was niet tevreden met de prestaties van zijn team, was gefrustreerd en dreigde weer met een F1-pensioen. In de straten van zijn woonplaats zette Verstappen alle frustratie aan de kant, en reed hij rond als een beest. Hij was sneller dan de gedoodverfde favorieten van Ferrari, en leek de champagne vast koud te mogen zetten. Antonelli was echter net iets sneller.

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Zag Verstappen dit aankomen?

Verstappen haalde zijn schouders op over het feit dat hij naast de pole greep. Hij was trots op zijn team, en straalde toen hij sprak met interviewer van dienst Jenson Button: "Als je mij gisteren had verteld dat ik op de eerste rij zou staan, dan zou ik dat met beide handen hebben aangepakt."

Had Verstappen dit verwacht?

Verstappen had het vandaag ook niet makkelijk: "Vanochtend hadden we wat probleempjes richting de kwalificatie, dus het feit dat we hier kunnen staan is enorm positief. Over het algemeen ben ik heel erg blij met hoe de kwalificatie is gegaan. Ik ben blij met mijn rondjes, ook al moet je dealen met het verkeer. En de muur. Maar ik ben blij om weer op de eerste rij te staan, en dan zien we het morgen wel bij de start."

Focus op de start

In Monaco betekent een goede start vanaf de eerste startrij vrijwel altijd de zege. Verstappen wil zich echter nog niet rijk rekenen, want hij weet dat het een enorme uitdaging kan worden: "Het is best lastig om met deze auto's te starten. Ik heb twee auto's achter me staan die altijd goed starten, dus we gaan het wel zien. Dit was een goede dag en ik heb zeker genoten van de kwalificatie."

Schumi86

Posts: 616

En slechte start van Kimi :)

  • 2
  • 6 jun 2026 - 17:45
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (5)

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  • Glasvezelcoureur

    Posts: 1.088

    Balen van die Ferrari's achter hem morgen...

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 17:29
    • Flexwing

      Posts: 395

      Die kunnen er toch niet langs geen ruimte

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 17:43
    • Schumi86

      Posts: 617

      En slechte start van Kimi :)

      • + 2
      • 6 jun 2026 - 17:45
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 1.088

      @Flexwng
      "Die kunnen er toch niet langs geen ruimte"

      Maar bij gestart wel. Eén in ieder geval...

      • + 0
      • 6 jun 2026 - 18:30
  • schwantz34

    Posts: 42.109

    Als Max morgen een goei-ouw raket(onelli) start weet te maken, maakt hij een hele goeie kans om te winnen.

    • + 0
    • 6 jun 2026 - 18:32

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Team
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149
3
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106
4
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57
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Datum
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Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
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