Max Verstappen zag zijn eerste pole position van het jaar door zijn vingers glippen in Monaco. In de laatste fase van de kwalificatie noteerde hij een geweldige tijd, maar de sensationele Andrea Kimi Antonelli was net sneller. Dat nam niet weg dat Verstappen heel erg trots was op zijn resultaat.

Twee weken geleden kwam er nog stoom uit Verstappens oren. Hij was niet tevreden met de prestaties van zijn team, was gefrustreerd en dreigde weer met een F1-pensioen. In de straten van zijn woonplaats zette Verstappen alle frustratie aan de kant, en reed hij rond als een beest. Hij was sneller dan de gedoodverfde favorieten van Ferrari, en leek de champagne vast koud te mogen zetten. Antonelli was echter net iets sneller.

Zag Verstappen dit aankomen?

Verstappen haalde zijn schouders op over het feit dat hij naast de pole greep. Hij was trots op zijn team, en straalde toen hij sprak met interviewer van dienst Jenson Button: "Als je mij gisteren had verteld dat ik op de eerste rij zou staan, dan zou ik dat met beide handen hebben aangepakt."

Had Verstappen dit verwacht?

Verstappen had het vandaag ook niet makkelijk: "Vanochtend hadden we wat probleempjes richting de kwalificatie, dus het feit dat we hier kunnen staan is enorm positief. Over het algemeen ben ik heel erg blij met hoe de kwalificatie is gegaan. Ik ben blij met mijn rondjes, ook al moet je dealen met het verkeer. En de muur. Maar ik ben blij om weer op de eerste rij te staan, en dan zien we het morgen wel bij de start."

Focus op de start

In Monaco betekent een goede start vanaf de eerste startrij vrijwel altijd de zege. Verstappen wil zich echter nog niet rijk rekenen, want hij weet dat het een enorme uitdaging kan worden: "Het is best lastig om met deze auto's te starten. Ik heb twee auto's achter me staan die altijd goed starten, dus we gaan het wel zien. Dit was een goede dag en ik heb zeker genoten van de kwalificatie."