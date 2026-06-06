Het team van Red Bull heeft een goed gevoel overgehouden aan de vrijdag in Monaco. Max Verstappen kwam goed voor de dag in de twee vrije trainingen, terwijl zijn teamgenoot Isack Hadjar zijn auto in de muur parkeerde. Verstappens pitcrew schoot hem uiteindelijk te hulp om de auto weer op de baan te krijgen.

Het gevoel bij Verstappen na afloop van de tweede vrije training was opvallend positief. Verstappen was in Canada nog kritisch op zijn team, maar in de straten van Monaco zal alles er veel positiever uit. Zijn achterstand op de leidende Ferrari's was niet zo groot, en alles is nog mogelijk.

Hoe is het gevoel bij Red Bull?

Ook bij Red Bull zijn ze tevreden, zo liet chief engineer Paul Monaghan doorschemeren in de review van het team: "We voelden ons behoorlijk bemoedigd door onze prestaties. Ik denk niet dat we met dit resultaat eindelijk kunnen zeggen dat we op de eerste plaats zullen eindigen. We moeten hard doorwerken en de rijders zullen in de kwalificatie uiteraard hun beste werk moeten leveren."

Richting de kwalificatie blijft Red Bull hard doorwerken: "We zullen werken aan een aantal verbeteringen aan de auto die hopelijk de zaken een beetje beter zullen maken, maar de andere teams zullen ook hard doorwerken, dus laten we eens afwachten wat er gaat gebeuren. Max was in ieder geval behoorlijk positief door de prestaties van de auto en zijn feedback was bondig."

Hoe ging Red Bull om met de crash van Hadjar?

De vrijdag in Monaco kende wel een smetje voor Red Bull, want Verstappens teamgenoot Hadjar crashte hard in de eerste vrije training. Om de auto op tijd de baan op te krijgen voor VT2, schoten de monteurs van Verstappen te hulp: "De garage heeft enorm hard gewerkt om Isacks auto te repareren na VT1 en het was geweldig teamwork van beide kanten van de garage. Het was behoorlijk bevredigend om de auto zo vroeg in de sessie weer naar buiten te zien gaan."

Kansen voor de kwalificatie

Monaghan stelt dat Red Bull uiteindelijk ook zeer tevreden was met Hadjar: "Ik was ook echt onder de indruk van Isack in de tweede training. Hij won steeds meer vertrouwen en deed het goed door de zesde tijd te noteren in die sessie. We zullen hard doorwerken om het best mogelijke resultaat eruit te halen."

"Het wordt zeker spannend en ik verwacht dat er een paar teams behoorlijk snel zullen zijn, dus we zullen ons best moeten doen om een goed resultaat te pakken en te proberen om op de eerste rij te belanden."