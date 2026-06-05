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Russell volledig verrast door Verstappen en Red Bull

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Russell volledig verrast door Verstappen en Red Bull

George Russell zag de snelheid van Red Bull in Monaco niet aankomen. De Britse Mercedes-coureur had wel verwacht dat Ferrari snel zou zijn, maar dat Red Bull en Max Verstappen er zo goed bij zouden zitten, had hij niet verwacht. Russell weet dat zijn team Mercedes nog een stapje moet zetten.

Voorafgaand aan het raceweekend in de straten van Monaco wees iedereen Ferrari aan als de grote favoriet voor de zege. In de eerste twee vrije trainingen van vandaag waren Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton de snelsten, maar Max Verstappen zat er twee keer vlak achter. Waar de viervoudig wereldkampioen in Canada nog kritisch was, klonk hij dit keer opvallend positief over de prestaties van Red Bull.

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Hoe kijkt Russell naar Red Bull?

Mercedes-coureur Russell sloot de vrijdag af met een vierde tijd in de tweede vrije training. Na afloop sprak hij zich bij F1 TV uit over de dag: "We hadden wel verwacht dat Ferrari het te kloppen team zou zijn. Veel mensen dachten dat dat gewoon een soort praatje voor de bühne was, maar ze lijken echt de beste te zijn. Ik denk dat Red Bull voor ons een beetje een verrassing is."

Russell had zich al voorbereid op een zwaar weekend: "Van alle races die we tot nu toe hebben gehad wisten we dat dit onze grootste uitdaging zou worden. Het is waarschijnlijk net iets uitdagender geweest dan we eigenlijk hadden gehoopt, maar we hebben wel een goede stap vooruitgezet. We moeten richting zaterdag diezelfde stap nog een keertje zetten, want ik denk niet dat we het perfect voor elkaar hadden. Er is dus zeker ruimte voor verbetering."

Waarom is Ferrari zo snel?

Dat Ferrari zo snel is, komt volgens Russell niet uit de lucht vallen: "Als ik heel eerlijk ben: de trends die we hier en op andere stratencircuits elk jaar bij Ferrari zien, en die we nu ook zien, die zijn er al tien jaar. Elke auto heeft een soort ingebakken DNA. En bij hun DNA, vooral aan de mechanische kant van de auto, werkt alles overduidelijk heel goed op dit soort banen, zeker wanneer de bochten erg aflopen."

Huiswerk voor Mercedes

Russell weet dat hij en zijn team nog wat huiswerk hebben: "We doen er alles aan om verbeteringen door te voeren, maar hoewel ik denk dat we het gat kunnen dichten, weet ik niet zeker of we het volledig kunnen overtreffen."

Dale U

Posts: 1.939

Dit is een low speed circuit, de engine is wat minder belangrijk, op details na.

  • 2
  • 5 jun 2026 - 20:53
Foto's Grand Prix van Monaco 2026
F1 Nieuws Max Verstappen George Russell Mercedes Red Bull Racing GP Monaco 2026

Reacties (5)

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  • Dale U

    Posts: 1.939

    Dit is een low speed circuit, de engine is wat minder belangrijk, op details na.

    • + 2
    • 5 jun 2026 - 20:53
    • zoefroef

      Posts: 1.724

      En het motor truukje mag niet meer

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 21:03
  • Krombacher

    Posts: 1.048

    Dat de Mercs wat tegenvallen: kan dat te maken hebben met het sfschaffen van dat compressie-gebeuren? Dat ging hier toch al in?

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 21:05
    • KiekisNL

      Posts: 2.250

      Nee alleen strengere controles op de compressie verhouding.

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 22:09
    • Krombacher

      Posts: 1.048

      Oke, maar kan het zijn dat ze door die controle niet meer die hogere compressieverhouding kunnen hebben?

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 22:12

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WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.488
  • Podiums 128
  • Grand Prix 238
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Mercedes
Mercedes
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