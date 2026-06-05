George Russell zag de snelheid van Red Bull in Monaco niet aankomen. De Britse Mercedes-coureur had wel verwacht dat Ferrari snel zou zijn, maar dat Red Bull en Max Verstappen er zo goed bij zouden zitten, had hij niet verwacht. Russell weet dat zijn team Mercedes nog een stapje moet zetten.

Voorafgaand aan het raceweekend in de straten van Monaco wees iedereen Ferrari aan als de grote favoriet voor de zege. In de eerste twee vrije trainingen van vandaag waren Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Lewis Hamilton de snelsten, maar Max Verstappen zat er twee keer vlak achter. Waar de viervoudig wereldkampioen in Canada nog kritisch was, klonk hij dit keer opvallend positief over de prestaties van Red Bull.

Hoe kijkt Russell naar Red Bull?

Mercedes-coureur Russell sloot de vrijdag af met een vierde tijd in de tweede vrije training. Na afloop sprak hij zich bij F1 TV uit over de dag: "We hadden wel verwacht dat Ferrari het te kloppen team zou zijn. Veel mensen dachten dat dat gewoon een soort praatje voor de bühne was, maar ze lijken echt de beste te zijn. Ik denk dat Red Bull voor ons een beetje een verrassing is."

Russell had zich al voorbereid op een zwaar weekend: "Van alle races die we tot nu toe hebben gehad wisten we dat dit onze grootste uitdaging zou worden. Het is waarschijnlijk net iets uitdagender geweest dan we eigenlijk hadden gehoopt, maar we hebben wel een goede stap vooruitgezet. We moeten richting zaterdag diezelfde stap nog een keertje zetten, want ik denk niet dat we het perfect voor elkaar hadden. Er is dus zeker ruimte voor verbetering."

Waarom is Ferrari zo snel?

Dat Ferrari zo snel is, komt volgens Russell niet uit de lucht vallen: "Als ik heel eerlijk ben: de trends die we hier en op andere stratencircuits elk jaar bij Ferrari zien, en die we nu ook zien, die zijn er al tien jaar. Elke auto heeft een soort ingebakken DNA. En bij hun DNA, vooral aan de mechanische kant van de auto, werkt alles overduidelijk heel goed op dit soort banen, zeker wanneer de bochten erg aflopen."

Huiswerk voor Mercedes

Russell weet dat hij en zijn team nog wat huiswerk hebben: "We doen er alles aan om verbeteringen door te voeren, maar hoewel ik denk dat we het gat kunnen dichten, weet ik niet zeker of we het volledig kunnen overtreffen."