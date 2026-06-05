De stewards hebben uitspraak gedaan in de zaak omtrent Lando Norris en Charles Leclerc. Beide coureurs arriveerden gistermiddag te laat in de perszaal in Monaco, en dat is tegen de regels van de FIA. Norris en Leclerc hebben geen straf gekregen, maar hun teams McLaren en Ferrari wel.

De stewards openden gisteravond een opvallend onderzoek naar Norris en Leclerc, die samen met Gabriel Bortoleto moesten verschijnen op de eerste FIA-persconferentie van de dag. Norris en Leclerc kwamen echter iets te laat aan, waardoor het begin van de persconferentie wat vertraging opliep. Dit is tegen de regels, en daarom moesten ze zich vanochtend bij de stewards melden om tekst en uitleg te geven over de zaak.

Wat hebben de stewards besloten?

Bij de stewards bleek dat Norris en Leclerc te laat arriveerden door eerdere verplichtingen. De schuld hiervan lag echter niet bij de coureurs, aangezien er iemand van het team de tijd in de gaten moet houden. Norris en Leclerc ontlopen een straf, maar McLaren en Ferrari zijn wel op de bon geslingerd. Beide teams hebben een voorwaardelijke boete van 5000 euro gekregen. Deze moeten ze inlossen als ze binnen twaalf maanden een soortgelijke overtreding begaan.

Geen zorgen over soortgelijke zaken

Het komt echter zelden voor dat er zo'n overtreding wordt begaan, en de stewards openen dan ook vrijwel nooit een onderzoek op de donderdag. Toch is dit gebruikelijk als coureurs te laat, of helemaal niet, komen opdagen bij momenten met de pers of het publiek. Zo hebben ze ook bepaalde verplichtingen in de fanzone waarbij ze aanwezig moeten zijn. In het verleden werden er ook onderzoeken geopend naar coureurs die te laat arriveerden bij activiteiten met de fans.

Focus op de training

Voor Norris en Leclerc vormt deze zaak ook geen verdere afleiding. Over iets minder dan een halfuur zullen ze op de baan verschijnen voor de eerste vrije training, die zoals altijd zeer belangrijk is in Monaco. Op het unieke en krappe stratencircuit zullen ze zoveel mogelijk meters willen maken om genoeg data te verzamelen.