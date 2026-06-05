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FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Norris en Leclerc

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FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Norris en Leclerc

De stewards hebben uitspraak gedaan in de zaak omtrent Lando Norris en Charles Leclerc. Beide coureurs arriveerden gistermiddag te laat in de perszaal in Monaco, en dat is tegen de regels van de FIA. Norris en Leclerc hebben geen straf gekregen, maar hun teams McLaren en Ferrari wel.

De stewards openden gisteravond een opvallend onderzoek naar Norris en Leclerc, die samen met Gabriel Bortoleto moesten verschijnen op de eerste FIA-persconferentie van de dag. Norris en Leclerc kwamen echter iets te laat aan, waardoor het begin van de persconferentie wat vertraging opliep. Dit is tegen de regels, en daarom moesten ze zich vanochtend bij de stewards melden om tekst en uitleg te geven over de zaak.

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Wat hebben de stewards besloten?

Bij de stewards bleek dat Norris en Leclerc te laat arriveerden door eerdere verplichtingen. De schuld hiervan lag echter niet bij de coureurs, aangezien er iemand van het team de tijd in de gaten moet houden. Norris en Leclerc ontlopen een straf, maar McLaren en Ferrari zijn wel op de bon geslingerd. Beide teams hebben een voorwaardelijke boete van 5000 euro gekregen. Deze moeten ze inlossen als ze binnen twaalf maanden een soortgelijke overtreding begaan.

Geen zorgen over soortgelijke zaken

Het komt echter zelden voor dat er zo'n overtreding wordt begaan, en de stewards openen dan ook vrijwel nooit een onderzoek op de donderdag. Toch is dit gebruikelijk als coureurs te laat, of helemaal niet, komen opdagen bij momenten met de pers of het publiek. Zo hebben ze ook bepaalde verplichtingen in de fanzone waarbij ze aanwezig moeten zijn. In het verleden werden er ook onderzoeken geopend naar coureurs die te laat arriveerden bij activiteiten met de fans.

Focus op de training

Voor Norris en Leclerc vormt deze zaak ook geen verdere afleiding. Over iets minder dan een halfuur zullen ze op de baan verschijnen voor de eerste vrije training, die zoals altijd zeer belangrijk is in Monaco. Op het unieke en krappe stratencircuit zullen ze zoveel mogelijk meters willen maken om genoeg data te verzamelen.

F1 Nieuws Charles Leclerc Lando Norris Ferrari McLaren GP Monaco 2026

Reacties (5)

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  • Rocks

    Posts: 1.094

    Dat krijg je als die dure horloges niet de juiste tijd aangeven 😎

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 13:17
    • f(1)orum

      Posts: 10.098

      Die dure armklokken van beide coureur zijn toch gestolen?

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 13:23
    • Rocks

      Posts: 1.094

      Niet op de foto 😎

      • + 0
      • 5 jun 2026 - 14:35
  • Larry Perkins

    Posts: 65.498

    Off-topic:

    [i] Wordt het morgen weer zo spannend? Nog ff nagenieten van de kwalificatie in 2023...

    INSIDE STORY: The Greatest Qualifying Ever? | 2023 Monaco Grand Prix | Lenovo
    (9,36 minuten)

    https://youtu.be/9gR8NBUdscY

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 13:24
  • Larry Perkins

    Posts: 65.498

    Zelfs op de donderdag maken McLaren en Ferrari nou al strategische blunders...

    • + 0
    • 5 jun 2026 - 13:28

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  • Race

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    16:00 - 17:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    15:00 - 17:00

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Spanje
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-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
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Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.751
  • Podiums 52
  • Grand Prix 178
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
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Team profiel

Ferrari
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