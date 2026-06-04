De Grand Prix van Monaco is aankomend weekend toch niet gratis te zien in Nederland. Gisteren werd bekend dat RTL Duitsland de kwalificatie en de race gratis gaat uitzenden, wat ook voor Nederlandse fans een uitweg vormt. Na aandringen van de FOM en Viaplay is er echter ingegrepen: RTL Duitsland gaat tijdens de F1-race in Nederland op zwart.

RTL Duitsland vormde jarenlang een gratis alternatief voor Nederlandse F1-fans. De zender maakt bij veel providers onderdeel uit van het standaard zenderpakket, en is daarom voor iedereen te zien. Nu RTL voor dit jaar weer een sublicentie heeft bemachtigd, leek het voor aankomend weekend weer een gratis optie te zijn voor de fans. TotaalTV meldt nu echter dat Nederlandse providers de zender tijdens de race op zwart moeten zetten.

Wat gaat er nu gebeuren?

TotaalTV meldt dat de providers dit moeten doen na aandringen van de FOM en Viaplay. Dat betekent dat onder meer Ziggo en KPN aankomend weekend RTL Duitsland tijdelijk moeten blokkeren, de RTL Group zou dit zelf aan de providers hebben gevraagd. De uitzendrechten liggen in Nederland immers exclusief bij Viaplay, en hier wordt nu voor het eerst streng op gehandhaafd.

In de afgelopen jaren was dit niet het geval tijdens de races die RTL uitzond. De Grand Prix van Las Vegas was vorig jaar bijvoorbeeld 'gewoon' in Nederland te volgen bij de Duitse zender. Volgens TotaalTV wil de RTL Group, dat recent Sky Deutschland overnam en daarmee de Duitse rechten in handen kreeg, nu beter de afspraken gaan handhaven.

Hoe is RTL wel te ontvangen?

Voor veel Nederlandse fans is dit een domper, maar er zijn nog steeds alternatieven voor Viaplay en F1 TV Pro. Zo is RTL Duitsland via de Astra1-satelliet ongecodeerd te ontvangen, aangezien het blokkeren van het signaal via deze manier technisch niet mogelijk is.

Het komt wel vaker voor dat er bij sportwedstrijden wordt ingegrepen door de uitzendgemachtigde partij. Het is echter de eerste keer dat dit gebeurt bij de Formule 1, en dat is opvallend.

De frustratie over Viaplay

Viaplay heeft sinds 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen. In de eerste jaren ontvingen ze veel kritiek vanwege de slechte streams en het commentaar, maar die verhalen zijn in de afgelopen jaren wat weggezakt. Wel vormt de prijs voor veel fans nog steeds een obstakel, en het feit dat er een pakket mét reclame wordt aangeboden, zorgt nog steeds voor frustratie.

Een alternatief voor Viaplay

Een alternatief voor Viaplay in Nederland is F1 TV Pro, wat eigendom is van de Formule 1. Ook voor deze dienst moet men betalen, maar dan kan er wel worden gekozen voor verschillende talen commentaar en kan men oude races terugkijken.