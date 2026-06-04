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Domper voor F1-fans: Gratis Viaplay-alternatief verplicht op zwart

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Domper voor F1-fans: Gratis Viaplay-alternatief verplicht op zwart

De Grand Prix van Monaco is aankomend weekend toch niet gratis te zien in Nederland. Gisteren werd bekend dat RTL Duitsland de kwalificatie en de race gratis gaat uitzenden, wat ook voor Nederlandse fans een uitweg vormt. Na aandringen van de FOM en Viaplay is er echter ingegrepen: RTL Duitsland gaat tijdens de F1-race in Nederland op zwart.

RTL Duitsland vormde jarenlang een gratis alternatief voor Nederlandse F1-fans. De zender maakt bij veel providers onderdeel uit van het standaard zenderpakket, en is daarom voor iedereen te zien. Nu RTL voor dit jaar weer een sublicentie heeft bemachtigd, leek het voor aankomend weekend weer een gratis optie te zijn voor de fans. TotaalTV meldt nu echter dat Nederlandse providers de zender tijdens de race op zwart moeten zetten.

Meer over Viaplay Viaplay in de problemen: F1-race in Monaco gratis te zien in Nederland

Viaplay in de problemen: F1-race in Monaco gratis te zien in Nederland

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Wat gaat er nu gebeuren?

TotaalTV meldt dat de providers dit moeten doen na aandringen van de FOM en Viaplay. Dat betekent dat onder meer Ziggo en KPN aankomend weekend RTL Duitsland tijdelijk moeten blokkeren, de RTL Group zou dit zelf aan de providers hebben gevraagd. De uitzendrechten liggen in Nederland immers exclusief bij Viaplay, en hier wordt nu voor het eerst streng op gehandhaafd.

In de afgelopen jaren was dit niet het geval tijdens de races die RTL uitzond. De Grand Prix van Las Vegas was vorig jaar bijvoorbeeld 'gewoon' in Nederland te volgen bij de Duitse zender. Volgens TotaalTV wil de RTL Group, dat recent Sky Deutschland overnam en daarmee de Duitse rechten in handen kreeg, nu beter de afspraken gaan handhaven.

Hoe is RTL wel te ontvangen?

Voor veel Nederlandse fans is dit een domper, maar er zijn nog steeds alternatieven voor Viaplay en F1 TV Pro. Zo is RTL Duitsland via de Astra1-satelliet ongecodeerd te ontvangen, aangezien het blokkeren van het signaal via deze manier technisch niet mogelijk is.

Het komt wel vaker voor dat er bij sportwedstrijden wordt ingegrepen door de uitzendgemachtigde partij. Het is echter de eerste keer dat dit gebeurt bij de Formule 1, en dat is opvallend.

De frustratie over Viaplay

Viaplay heeft sinds 2022 de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland in handen. In de eerste jaren ontvingen ze veel kritiek vanwege de slechte streams en het commentaar, maar die verhalen zijn in de afgelopen jaren wat weggezakt. Wel vormt de prijs voor veel fans nog steeds een obstakel, en het feit dat er een pakket mét reclame wordt aangeboden, zorgt nog steeds voor frustratie.

Een alternatief voor Viaplay

Een alternatief voor Viaplay in Nederland is F1 TV Pro, wat eigendom is van de Formule 1. Ook voor deze dienst moet men betalen, maar dan kan er wel worden gekozen voor verschillende talen commentaar en kan men oude races terugkijken.

@bsurd

Posts: 40

Eigenlijk bizar, want je betaald voor deze zenders in je provider abbo. Nu gaat dat tijdelijk op slot omdat Via play hier op tegen is.

  • 8
  • 4 jun 2026 - 08:54
F1 Nieuws Viaplay RTL Duitsland GP Monaco 2026

Reacties (31)

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  • AUDI_F1

    Posts: 3.844

    de echte fan heeft een abonement en kijkt via zijn eigen kanaal. Deze reclame met F1 beelden zender kwam even om de hoek kijken.

    • + 2
    • 4 jun 2026 - 07:46
    • Regenrace

      Posts: 2.733

      Welnee, de echte fan keert deze geldklopperij de rug toe.
      Ga naar een sportcafe of kijk gewoon de samenvatting op Youtube. Of get a life.

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 09:58
    • Snork

      Posts: 22.575

      Ok Regenrace. Dus omdat ik een F1TV abonnement heb, ben ik geen echte fan? Prima.
      En aangezien jij hier regelmatig reageert op F1 en de indruk wekt dat jij ook F1 races kijkt, ben jij dus geen echte fan en moet je iets leuker gaan doen met jouw leven. Ik volg gewoon jouw woorden hier.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 10:37
  • Rocks

    Posts: 1.092

    De reclame gaat op zwart 😎

    • + 2
    • 4 jun 2026 - 08:12
    • F1jos

      Posts: 5.321

      Zwart kijkers on the rocks.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 10:31
  • f(1)orum

    Posts: 10.085

    Yep, da's een groot gemis voor al die potentiële kijkers dat ze nu de polonaise van het jaar a.s. zondag moeten missen.

    • + 2
    • 4 jun 2026 - 08:13
    • Joeppp

      Posts: 8.630

      Als het schlagerfestival s-octends maar wel te zien is; ik kan niet de zondag beginnen zonder lange tafels met bier erop.

      • + 2
      • 4 jun 2026 - 08:32
    • The Wolf

      Posts: 960

      nee Joeppp je bedoeld ZDF-Fernsehgarten mit Thomas Gottschalk, kijken zondag, optreden van de legendarische Dennie Christian met z'n grote hit Rosamunde! Bij mij staat de Krombacher al koud!

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 08:37
    • Joeppp

      Posts: 8.630

      Was dat ZDF? Allemaal top kanalen daar in die heimat!

      • + 2
      • 4 jun 2026 - 08:53
    • RamboRussell

      Posts: 156

      Rosamunde was een grote hit van Peter Alexander....

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 09:42
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.368

      Ik kijk alleen naar de Duitse WDR....met het mooiste muziekprogramma wat er is....Rockpalast met de meest legendarische optredens van de beste bands.

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 09:57
    • The Wolf

      Posts: 960

      @Rambo
      Heb het even nagezocht (liever gezegd AI), het origineel was van Jaromír Vejvoda, uitgebracht als Tsjechisch polka nummer, Alexander had er later een bescheiden succesje mee, maar Dennie Christian scoorde met Rosamunde een echte hit, zowel in DE als BE en NL. Conclusie Dennie is 'n eindbaas en Alexander een tja... die niet.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 10:20
    • Snork

      Posts: 22.575

      Ik vond "Hoeba Hoeba Hop Hop" van de Dennie Christian echt van extreem hoog niveau. Maar toen was ik 3 jaar oud ofzo, dus alles was nog boven mijn pet toen, behalve mijn cavia.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 10:40
    • f(1)orum

      Posts: 10.085

      Hield jij je Cavia toen onder jouw pet?

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 10:42
    • Snork

      Posts: 22.575

      Ja, maar het was wel een klein petje.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 10:51
    • The Wolf

      Posts: 960

      @Snork, aardig liedje maar niet van niveau Arie Ribbens met Brabantse Nachten Zijn Lang

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 10:51
  • The Wolf

    Posts: 960

    ik kan mooi kiezen, F1 kijken via F1TV, en als ik per sé F1 wil zien met ellenlange reclameblokken (en natuurlijk Formel Eins bei RTL mit affentittengeile Krombacher) dan kijk ik canal digitaal, laat nog wel weten wat ik doe...

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 08:14
    • Rocks

      Posts: 1.092

      Ik kan ook kiezen
      Sky uk
      Wow sky De
      Rtl De
      Rtbf Be
      Servus
      Viasnee met of zonder reclame
      Dazn
      Espn
      Enz enz 😎

      • + 1
      • 4 jun 2026 - 08:45
    • Larry Perkins

      Posts: 65.463

      Ik kijk weer GRATIS bij mijn knappe buurvrouw: Leuk, gezellig, lekker en opwindend. De tv laten we overigens uit...

      • + 3
      • 4 jun 2026 - 09:09
    • Snork

      Posts: 22.575

      Vergeet niet af en toe de schoonmoeder te voeren.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 10:41
  • @bsurd

    Posts: 40

    Eigenlijk bizar, want je betaald voor deze zenders in je provider abbo. Nu gaat dat tijdelijk op slot omdat Via play hier op tegen is.

    • + 8
    • 4 jun 2026 - 08:54
    • JPfx

      Posts: 451

      Feitelijk ligt het anders: RTL Duitsland heeft GEEN licentie voor Nederland. Dus RTL Duitsland mag dit niet uitzenden in Nederland. Dat heeft verder niets te maken met je provider. Dat is nu eenmaal het gevolg van de versnipperde licentiemodellen. Niet leuk, wel realiteit.

      • + 4
      • 4 jun 2026 - 09:23
    • Pietje Bell

      Posts: 35.089

      Klopt helemaal @JPfx. De verantwoordelijkheid ligt bij RTL Deutschland.
      Zij horen een geoblock te gebruiken, want ze mogen alleen in Duitsland de F1 uitzenden, net als SKY Engeland doet. Hun berichten op social media bv zit ook een geoblock op en is alleen in Engeland te bekijken. Net als de uitzendingen.

      • + 0
      • 4 jun 2026 - 10:23
  • trucker0werner

    Posts: 540

    Het is Monaco. Dus treintje rijden en niet meer als dat.
    Het is geen f1 race. Maar meer laten zien dat we in hun eigen stad kunnen rijden.
    Dus de meeste missen niks.

    Tot heden 1x leuke race gezien dit seizoen. Rest was het verschil te groot tussen de rijders Dus voor kijkers heel stuk minder leuk.

    Op dit moment ben ik ook bang dat als f1tv pro op zwart gaat door viaplee. We Dus stoppen met f1 kijken.

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 08:58
  • Larry Perkins

    Posts: 65.463

    De 24 uur van de Nürburgring was prima te volgen in het donker, maar bij de f*cking Formule 1 moeten ze weer moeilijk doen...

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 09:06
  • JPfx

    Posts: 451

    Onderhand wordt het VIAplay bashen wel een beetje vermoeiend...

    • + 3
    • 4 jun 2026 - 09:24
    • Polleke2

      Posts: 2.022

      Ja ze kunnen niet snel genoeg opflikkeren.

      • + 8
      • 4 jun 2026 - 09:31
  • Jan de Overbuurman

    Posts: 9

    Ik snap het probleem van Viaplee niet.
    Kijkers die geen abbo willen kopen als RTL in de lucht is, doen dat ook niet als de zender op zwart gaat.
    Viaplee lijdt er dus nauwelijks tot geen verlies op, als ze het wel toestaan.

    • + 1
    • 4 jun 2026 - 09:46
  • schwantz34

    Posts: 42.083

    Mooi ruk dit, nu mis ik al die dorstmakende bier reclames godnondeju!

    • + 0
    • 4 jun 2026 - 09:49

MC Grand Prix van Monaco

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    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

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  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

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    Snelste ronde

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Bahrein
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13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
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Japan
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10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
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Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
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Spanje
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Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
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