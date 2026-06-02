Max Verstappen bereidt zich in alle rust voor op de Grand Prix van Monaco, en gaat vandaag zelfs livestreamen. Over drie dagen zal hij voor het eerst in het raceweekend de baan betreden, maar eerst gaat hij lekker ontspannen met zijn vrienden. Veel fans kijken reikhalzend uit naar de gamesessie.

Verstappen rijdt aankomend weekend in Monaco een soort thuisrace. De viervoudig wereldkampioen woont al jaren in Monaco en kan vanuit zijn raam de baan zien. Verstappen hoeft dus niet in het vliegtuig te stappen om naar het circuit te gaan, en dat betekent dat hij veel tijd over heeft om zich bezig te houden met andere dingen. Vanavond zal hij dan ook te zien zijn op streamingplatform Twitch.

Wat gaat er vanavond gebeuren?

Verstappens vrienden van Verstappen Sim Racing vroegen de fans vanmiddag of ze zitten te wachten op een extra livestream. Na een grote hoeveelheid positieve reacties, volgde al snel de aankondiging voor een livestream. Vanavond om 18:00 zal Verstappen Sim Racing live gaan op Twitch, en Verstappen is één van de mannen die hierbij aanwezig zal zijn. Naast Verstappen is ook onder meer de Nederlandse simracer Jarno Opmeer aanwezig bij de stream.

Verstappen en zijn vrienden gaan zich vanavond niet voorbereiden op de race in Monaco, maar gaan gezellig gamen. Net als in de afgelopen weken zullen ze zich weer bezig gaan houden met de game ARC Raiders, wat voor veel enthousiasme bij de fans zorgt. Verstappen was ook in de afgelopen weken op de livestreams te zien, waar hij samen met zijn GT3-collega, en simracer, Chris Lulham voor hilarische momenten zorgden. Lulham is vandaag echter afwezig.

Nog even relaxen

Verstappen is wel vaker te zien op de livestreams van Verstappen Sim Racing, maar meestal zijn deze streams op woensdag. Morgen zal Verstappen zich waarschijnlijk meer gaan bezighouden met de voorbereidingen op de iconische Grand Prix van aankomend weekend. Op donderdag zal hij zich in de paddock melden voor de gebruikelijke persdag, waarna ze op vrijdag voor het eerst de baan opgaan voor de eerste vrije trainingen.

Geen zin in randzaken

Verstappen heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij zich het liefst met het racen bezighoudt, en niet met de bijzaken. Toen er vorig jaar voorafgaand aan de race in Monaco een speciale screening voor de F1-film was, bleef Verstappen thuis. Terwijl zijn collega's in smokings in een bioscoopzaal zaten, zat Verstappen gezellig te gamen met zijn vrienden. Ook vandaag ligt zijn focus dus nog op iets anders, waarna hij alles op alles zal gaan zetten om te presteren in het raceweekend.