Nico Rosberg is niet bepaald onder de indruk van de prestaties van Lando Norris. De Duitse oud-kampioen vergelijkt zichzelf met Norris, en stelt dat de Britse McLaren-coureur te aardig is en elk gevecht van Max Verstappen heeft verloren in de afgelopen jaren.

Norris veroverde vorig jaar de wereldtitel in de Formule 1 nadat hij net genoeg marge overhield op de jagende Verstappen. Dit seizoen is Norris nog niet goed uit de startblokken gekomen, en dat zorgt ervoor dat hij een grote voorsprong heeft op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. Verstappen heeft een nog grotere achterstand, maar liet wel zien dat hij nog altijd met iedereen vol de strijd aan wil gaan.

Lijkt Norris op Rosberg?

Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016, herkent zichzelf in Norris. De Duitse oud-coureur legt dat uit in de recentste aflevering van de High Performance Podcast: "De echte Nico Rosberg is echt veel te aardig. Ik moest soms harder pushen en strenger zijn, zelfs als dat op bepaalde momenten niet op een natuurlijke manier lukte. En ik heb het al eerder gezegd, maar je ziet gewoon hetzelfde met Lando. Over het algemeen zeggen veel mensen dat hij gewoon te aardig is."

Verliezen van Verstappen

Rosberg heeft het in de afgelopen jaren meerdere keren mis zien gaan bij Norris. De enkelvoudig wereldkampioen wijst naar de duels die Norris uitvocht met Verstappen: "In echte wiel-aan-wiel-gevechten heeft hij in de afgelopen jaren altijd verloren van Max. In elk duel waar ze wiel-aan-wiel kwamen, heeft hij gewoon verloren."

Hoe kan Norris zijn achterstand goed maken?

Alhoewel Norris al een wereldtitel achter zin naam heeft staan, vindt Rosberg nog altijd dat de Brit beter voor de dag moet komen: "Wat Lando gewoon een keertje moet gaan doen, is op zijn strepen gaan staan, een crash veroorzaken en daarmee een boodschap afgeven aan Max. Dan gaat Max denken: 'Hij is aan het veranderen, hij is woest, misschien moet ik het in duels met hem de volgende keer een beetje rustiger aan gaan doen.'"