Nico Rosberg is niet bepaald onder de indruk van de prestaties van Lando Norris. De Duitse oud-kampioen vergelijkt zichzelf met Norris, en stelt dat de Britse McLaren-coureur te aardig is en elk gevecht van Max Verstappen heeft verloren in de afgelopen jaren.

Norris veroverde vorig jaar de wereldtitel in de Formule 1 nadat hij net genoeg marge overhield op de jagende Verstappen. Dit seizoen is Norris nog niet goed uit de startblokken gekomen, en dat zorgt ervoor dat hij een grote voorsprong heeft op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. Verstappen heeft een nog grotere achterstand, maar liet wel zien dat hij nog altijd met iedereen vol de strijd aan wil gaan.

Lijkt Norris op Rosberg?

Nico Rosberg, de wereldkampioen van 2016, herkent zichzelf in Norris. De Duitse oud-coureur legt dat uit in de recentste aflevering van de High Performance Podcast: "De echte Nico Rosberg is echt veel te aardig. Ik moest soms harder pushen en strenger zijn, zelfs als dat op bepaalde momenten niet op een natuurlijke manier lukte. En ik heb het al eerder gezegd, maar je ziet gewoon hetzelfde met Lando. Over het algemeen zeggen veel mensen dat hij gewoon te aardig is."

Verliezen van Verstappen

Rosberg heeft het in de afgelopen jaren meerdere keren mis zien gaan bij Norris. De enkelvoudig wereldkampioen wijst naar de duels die Norris uitvocht met Verstappen: "In echte wiel-aan-wiel-gevechten heeft hij in de afgelopen jaren altijd verloren van Max. In elk duel waar ze wiel-aan-wiel kwamen, heeft hij gewoon verloren."

Hoe kan Norris zijn achterstand goed maken?

Alhoewel Norris al een wereldtitel achter zin naam heeft staan, vindt Rosberg nog altijd dat de Brit beter voor de dag moet komen: "Wat Lando gewoon een keertje moet gaan doen, is op zijn strepen gaan staan, een crash veroorzaken en daarmee een boodschap afgeven aan Max. Dan gaat Max denken: 'Hij is aan het veranderen, hij is woest, misschien moet ik het in duels met hem de volgende keer een beetje rustiger aan gaan doen.'"

F1 Nieuws Max Verstappen Nico Rosberg Lando Norris McLaren Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Snork

    Posts: 22.557

    Dus voor de vaste lezers hier: Rosberg fileert Norris genadeloos en keihard te pletter.

    • + 4
    • 2 jun 2026 - 13:03
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.358

      En hij, Norris, heeft 'n grote voorsprong op WK leider Kimi Antonelli....ook nog...

      • + 3
      • 2 jun 2026 - 13:35
    • Need5Speed

      Posts: 3.891

      Dreun voor Norris, vertrek aanstaande.
      Al weten we nog niet wat JPM hierover te zeggen heeft, of heb ik dat gemist?

      • + 1
      • 2 jun 2026 - 13:44
  • Snelrondje

    Posts: 9.071

    Als Lando een crash veroorzaakt weet hij zeker dat de titel niet geprolongeerd wordt. Dus die luxe heeft hij niet. Ook is Max momenteel niet de gevaarlijkste opponent. Dat zijn beide Mercedes coureurs.

    • + 2
    • 2 jun 2026 - 13:53
  • Housmans

    Posts: 495

    "Wat Lando gewoon een keertje moet gaan doen, is op zijn strepen gaan staan, een crash veroorzaken en daarmee een boodschap afgeven aan Max."

    Volgens mij probeerde Norris dat vorig jaar bij dtart in Vegas.
    Zag er net zo obzichtig en knullig uit als de pogingen van ROsberg op Hamilton in het 2016 seizoen...

    • + 1
    • 2 jun 2026 - 14:56

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

