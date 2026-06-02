Kimi Antonelli domineert momenteel het Formule 1-seizoen van 2026, maar volgens Nico Rosberg had zijn carrière er een jaar geleden helemaal anders kunnen uitzien. De wereldkampioen van 2016 denkt dat Mercedes serieus twijfelde over de toekomst van het Italiaanse talent na een moeizaam debuutjaar.

Antonelli werd in 2025 naar voren geschoven als opvolger van Lewis Hamilton, maar kende een wisselvallig eerste seizoen. Hoewel hij drie podiumplaatsen behaalde en als zevende eindigde in het kampioenschap, bleef de jonge Italiaan tijdens het Europese deel van het seizoen ver onder de verwachtingen.

Rosberg zag toekomst Antonelli aan zijden draadje hangen

Rosberg is ervan overtuigd dat Antonelli zich vorig jaar in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Volgens de Duitser krijgen jonge coureurs vaak maar één echte kans om zich in de Formule 1 te bewijzen.

"Voor een rookie is het eerste seizoen vaak allesbepalend", stelt Rosberg in de High Performance-podcast. "Als je dan niet levert en je plaats verliest, is de kans bijzonder groot dat je nooit meer terugkeert. Antonelli bevond zich vorig jaar precies in die situatie. Het leek echt een dubbeltje op zijn kant of Mercedes hem zou behouden."

De voormalig wereldkampioen zag vanop afstand een coureur die worstelde met fouten, gebrek aan snelheid en toenemende druk. "Zonder achter de schermen te kijken, had ik sterk het gevoel dat het alle kanten uit kon. Er waren momenten waarop het bijzonder moeilijk was om te geloven dat hij het nog zou omdraaien. Hij maakte fouten, kwam snelheid tekort en had het zichtbaar lastig."

Verstappen-geruchten maakten situatie nog ingewikkelder

Terwijl Antonelli worstelde met zijn vorm, bleef Toto Wolff tegelijkertijd jagen op Max Verstappen. Daardoor ontstonden er steeds meer speculaties over de toekomst van de Italiaan binnen Mercedes.

Mocht Verstappen uiteindelijk voor Mercedes hebben gekozen, dan leek een uitleenbeurt voor Antonelli de meest waarschijnlijke oplossing. Onder meer Alpine werd genoemd als mogelijke bestemming. Uiteindelijk bleef Verstappen Red Bull Racing trouw en kreeg Antonelli het vertrouwen van Wolff voor 2026. Dat vertrouwen betaalt de Italiaan inmiddels ruimschoots terug, want met vier opeenvolgende overwinningen heeft hij momenteel een voorsprong van 43 punten in de WK-stand.