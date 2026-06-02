Rosberg onthult: "Mercedes wilde Antonelli lozen voor Verstappen"

Rosberg onthult: "Mercedes wilde Antonelli lozen voor Verstappen"

Kimi Antonelli domineert momenteel het Formule 1-seizoen van 2026, maar volgens Nico Rosberg had zijn carrière er een jaar geleden helemaal anders kunnen uitzien. De wereldkampioen van 2016 denkt dat Mercedes serieus twijfelde over de toekomst van het Italiaanse talent na een moeizaam debuutjaar.

Antonelli werd in 2025 naar voren geschoven als opvolger van Lewis Hamilton, maar kende een wisselvallig eerste seizoen. Hoewel hij drie podiumplaatsen behaalde en als zevende eindigde in het kampioenschap, bleef de jonge Italiaan tijdens het Europese deel van het seizoen ver onder de verwachtingen.

Rosberg zag toekomst Antonelli aan zijden draadje hangen

Rosberg is ervan overtuigd dat Antonelli zich vorig jaar in een bijzonder kwetsbare positie bevond. Volgens de Duitser krijgen jonge coureurs vaak maar één echte kans om zich in de Formule 1 te bewijzen.

"Voor een rookie is het eerste seizoen vaak allesbepalend", stelt Rosberg in de High Performance-podcast. "Als je dan niet levert en je plaats verliest, is de kans bijzonder groot dat je nooit meer terugkeert. Antonelli bevond zich vorig jaar precies in die situatie. Het leek echt een dubbeltje op zijn kant of Mercedes hem zou behouden."

De voormalig wereldkampioen zag vanop afstand een coureur die worstelde met fouten, gebrek aan snelheid en toenemende druk. "Zonder achter de schermen te kijken, had ik sterk het gevoel dat het alle kanten uit kon. Er waren momenten waarop het bijzonder moeilijk was om te geloven dat hij het nog zou omdraaien. Hij maakte fouten, kwam snelheid tekort en had het zichtbaar lastig."

Verstappen-geruchten maakten situatie nog ingewikkelder

Terwijl Antonelli worstelde met zijn vorm, bleef Toto Wolff tegelijkertijd jagen op Max Verstappen. Daardoor ontstonden er steeds meer speculaties over de toekomst van de Italiaan binnen Mercedes.

Mocht Verstappen uiteindelijk voor Mercedes hebben gekozen, dan leek een uitleenbeurt voor Antonelli de meest waarschijnlijke oplossing. Onder meer Alpine werd genoemd als mogelijke bestemming. Uiteindelijk bleef Verstappen Red Bull Racing trouw en kreeg Antonelli het vertrouwen van Wolff voor 2026. Dat vertrouwen betaalt de Italiaan inmiddels ruimschoots terug, want met vier opeenvolgende overwinningen heeft hij momenteel een voorsprong van 43 punten in de WK-stand.

Larry Perkins

Posts: 65.412

Het artikel hierboven klopt niet helemaal. Rosberg noemt de situatie van Antonelli in 2025 enkel zijdelings even als voorbeeld om zijn positie destijds bij Williams uit te leggen. Kimi is in het interview verder geen topic.
Over de dreigende komst van Verstappen (kop en laatste alinea's) heeft N... [Lees verder]

  • 6
  • 2 jun 2026 - 13:13
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Nico Rosberg Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • JH56

    Posts: 363

    Nico, take me to your dealer....

    • + 0
    • 2 jun 2026 - 13:00
  • Larry Perkins

    Posts: 65.410

    Weer een stukje uit dit interview…

    Nico Rosberg: How Beating Lewis Hamilton Nearly Destroyed Me
    (High Performance, 1.48,58 minuten)

    Vanaf minuut 19,40 over Kimi.

    https://youtu.be/YSi5_rvYuZ4

    00:00 Intro
    01:00 Why I quit
    07:45 360k Hamilton crash
    15:49 Relationship with Lewis
    18:12 The REAL Schumacher
    26:38 Michael’s mind games
    34:16 Schumacher’s struggles
    41:40 Scariest moment
    45:36 Negative thoughts
    51:16 Seeing a psychologist
    1:00:45 Deepest fears
    1:10:05 Winning the Championship
    1:20:31 Retiring instantly
    1:29:06 Life post-F1
    1:35:15 Quickfire questions

    (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 2 jun 2026 - 13:04
    • Larry Perkins

      Posts: 65.410

      Het artikel hierboven klopt niet helemaal. Rosberg noemt de situatie van Antonelli in 2025 enkel zijdelings even als voorbeeld om zijn positie destijds bij Williams uit te leggen. Kimi is in het interview verder geen topic.
      Over de dreigende komst van Verstappen (kop en laatste alinea's) heeft Nico het helemaal niet, dat heeft de schrijvert erbij verzonnen...

      • + 6
      • 2 jun 2026 - 13:13
  • F1jos

    Posts: 5.314

    “Mercedes wilde Russell lozen voor Verstappen"

    • + 1
    • 2 jun 2026 - 13:04
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.358

    Ik wil ook weleens wat lozen.
    Soms heb ik geluk.....en 'n andere keer weer niet.
    Gelukkig heb ik het zelf in de hand.

    • + 0
    • 2 jun 2026 - 14:01

