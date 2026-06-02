Norris in voetsporen Verstappen met rondje op Nürburgring Nordschleife

Max Verstappen lijkt er een medestander bij te hebben gekregen als het gaat om de Nürburgring Nordschleife. Lando Norris maakte onlangs zijn eerste meters op het iconische circuit en was meteen verkocht. McLaren deelde inmiddels beelden van zijn volledige ronde over de beroemde 'Groene Hel'.

Verstappen liet de afgelopen maanden al zien hoe serieus hij zijn uitstapjes naar de Nürburgring neemt. De Nederlander werkte er meerdere tests af en behaalde zelfs de benodigde vergunning om op het circuit aan officiële wedstrijden deel te nemen. Nu lijkt ook Norris de smaak te pakken te hebben gekregen.

Eerste kennismaking met de Groene Hel

Na een bandentest voor Pirelli in zijn Formule 1-bolide kreeg Norris de kans om kennis te maken met één van de meest uitdagende circuits ter wereld. Tijdens zijn eerste ronde was duidelijk zichtbaar dat de Brit nog op zoek was naar de ideale lijnen op het ruim twintig kilometer lange asfaltlint.

Daarnaast moest Norris wennen aan een ander aspect dat op de Nordschleife een belangrijke rol speelt: het drukke verkeer. In tegenstelling tot een Formule 1-weekend delen op de Nürburgring auto's van verschillende niveaus regelmatig dezelfde baan, wat extra uitdagingen met zich meebrengt.

Droomduel met Verstappen lonkt

De grote vraag is nu wanneer Norris de volgende stap zet. Om daadwerkelijk deel te nemen aan races op de Nordschleife moet hij, net als Verstappen eerder deed, een speciale licentie behalen. Gezien zijn enthousiasme lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de McLaren-coureur dat traject ingaat.

Dat opent direct de deur naar een bijzonder scenario voor de autosportliefhebber. Verstappen heeft meermaals laten doorschemeren dat hij graag ooit wil deelnemen aan de 24 Uur van de Nürburgring. Mocht Norris dezelfde ambitie hebben, dan zou de Formule 1-rivaliteit zich in de toekomst zomaar kunnen verplaatsen naar één van de meest legendarische endurance-races ter wereld.

Pietje Bell

Posts: 35.052

[i]"Verstappen liet de afgelopen maanden al zien hoe serieus hij zijn uitstapjes naar
de Nürburgring neemt.
De Nederlander werkte er meerdere tests af en behaalde zelfs de benodigde vergunning
om op het circuit aan officiële wedstrijden deel te nemen."

"Verstappen heeft meermaals laten doo... [Lees verder]

  • 2 jun 2026 - 08:01
  • Pietje Bell

    Posts: 35.055

    "Verstappen liet de afgelopen maanden al zien hoe serieus hij zijn uitstapjes naar
    de Nürburgring neemt.
    De Nederlander werkte er meerdere tests af en behaalde zelfs de benodigde vergunning
    om op het circuit aan officiële wedstrijden deel te nemen."

    "Verstappen heeft meermaals laten doorschemeren dat hij graag ooit wil
    deelnemen aan de 24 Uur van de Nürburgring."


    Wanneer is dit artikel geschreven?

    • + 2
    • 2 jun 2026 - 08:01
    • f(1)orum

      Posts: 10.064

      Door iemand die al een tijdje in Punxsutawney doorbrengt?

      • + 0
      • 2 jun 2026 - 08:17
    • Rocks

      Posts: 1.086

      1999

      • + 0
      • 2 jun 2026 - 08:18
  • Joeppp

    Posts: 8.624

    Beetje een pussy ronde was dit, hiervoor krijg je mensen niet op de banken.

    • + 0
    • 2 jun 2026 - 09:52
    • F1jos

      Posts: 5.310

      Hieruit blijkt wederom dat Max van een andere orde is.

      • + 0
      • 2 jun 2026 - 10:18
  • Pietje Bell

    Posts: 35.055

    "#LaRevuelta — @maxi_iglesias en @magui_corceiro presenteren
    "Todo lo que nunca fuimos", een film die aanstaande vrijdag 5 juni in première gaat
    in de bioscopen."

    De film met de vriendin van Lando Magui verschijnt dus vrijdag in de bioscopen.
    Ze was gisteravond met haar tegenspeler te gast op de Portugese TV.
    Leuke uitzending waarvan een paar gedeeltes te bekijken zijn op IG van larevuelta_tve.

    Eentje eruit gepikt:

    urlr.me/j9DA5m

    Foto van het knappe duo: ibb.co/XZVZ2cG3

    • + 0
    • 2 jun 2026 - 10:07

MC Grand Prix van Monaco

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    13:30 - 14:30

    Vrije training 3

    12:30 - 13:30

    Race / Startgrid

    15:00 - 17:00

  • Vrije training 2

    17:00 - 18:00

    Kwalificatie

    16:00 - 17:00

    Snelste ronde

    15:00 - 17:00

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.488
  • Podiums 45
  • Grand Prix 157
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

McLaren
