Max Verstappen lijkt er een medestander bij te hebben gekregen als het gaat om de Nürburgring Nordschleife. Lando Norris maakte onlangs zijn eerste meters op het iconische circuit en was meteen verkocht. McLaren deelde inmiddels beelden van zijn volledige ronde over de beroemde 'Groene Hel'.

Verstappen liet de afgelopen maanden al zien hoe serieus hij zijn uitstapjes naar de Nürburgring neemt. De Nederlander werkte er meerdere tests af en behaalde zelfs de benodigde vergunning om op het circuit aan officiële wedstrijden deel te nemen. Nu lijkt ook Norris de smaak te pakken te hebben gekregen.

Eerste kennismaking met de Groene Hel

Na een bandentest voor Pirelli in zijn Formule 1-bolide kreeg Norris de kans om kennis te maken met één van de meest uitdagende circuits ter wereld. Tijdens zijn eerste ronde was duidelijk zichtbaar dat de Brit nog op zoek was naar de ideale lijnen op het ruim twintig kilometer lange asfaltlint.

Daarnaast moest Norris wennen aan een ander aspect dat op de Nordschleife een belangrijke rol speelt: het drukke verkeer. In tegenstelling tot een Formule 1-weekend delen op de Nürburgring auto's van verschillende niveaus regelmatig dezelfde baan, wat extra uitdagingen met zich meebrengt.

Droomduel met Verstappen lonkt

De grote vraag is nu wanneer Norris de volgende stap zet. Om daadwerkelijk deel te nemen aan races op de Nordschleife moet hij, net als Verstappen eerder deed, een speciale licentie behalen. Gezien zijn enthousiasme lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat de McLaren-coureur dat traject ingaat.

Dat opent direct de deur naar een bijzonder scenario voor de autosportliefhebber. Verstappen heeft meermaals laten doorschemeren dat hij graag ooit wil deelnemen aan de 24 Uur van de Nürburgring. Mocht Norris dezelfde ambitie hebben, dan zou de Formule 1-rivaliteit zich in de toekomst zomaar kunnen verplaatsen naar één van de meest legendarische endurance-races ter wereld.