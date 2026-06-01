Peter Windsor sluit zich aan bij de woorden van Max Verstappen, na zijn opmerkingen over de titelstrijd van Andrea Kimi Antonelli. Verstappen doet dit seizoen niet mee om de wereldtitel, maar zou zo als ervaringsdeskundige kunnen optreden. Windsor is het compleet eens met het advies dat Verstappen gaf aan de jonge Italiaan.

Antonelli staat eerste in het wereldkampioenschap en won vier van de eerste vijf races dit seizoen. Hiermee heeft Antonelli een serieuze stap naar de titel gezet. Verstappen adviseerde de jonge Italiaan dat het seizoen nog erg lang is, dus hij moet zijn fouten beperken.

Windsor is het eens met Verstappen

Op het YouTube-kanaal van Cameron Cc werd het advies van Verstappen besproken. "Max zegt niets dat jij, ik of iemand anders niet kon bedenken. Het is logisch en spreekt voor zich." Windsor vertelde eerder al dat hij zag dat Antonelli een foutloze indruk maakt. "Natuurlijk maakt hij fouten, maar hij heeft een sweet spot waarin hij als coureur kan opereren. Bij fouten minimaliseert hij de schade op een manier zoals alleen Max dat kan. Misschien kan Charles dat ook een beetje. Kimi maakt heel weinig rampzalige fouten."

Antonelli heeft het mentaal goed zitten, aldus Windsor. De Italiaan lijkt niet snel onder de indruk te zijn van een snelle coureur achter zich en dat heeft hij bewezen in de gevechten met zijn teamgenoot in Canada. Windsor vergelijkt Antonelli zelfs met Nigel Mansell. "Kimi probeert zo veel mogelijk races uit te rijden. Dat gevoel heb ik. Hij is vrij goed in staat om met zijn auto het einde van de race te halen. Hoe vaak hebben we hem al door gras of door debris zien rijden en de volgende ronde de snelste tijd zien neerzetten? Dat is à la Nigel Mansell. Dat is indrukwekkend, hoor."

Antonelli moet genieten

Windsor heeft zelf ook advies voor de Mercedes-coureur. "Het advies dat ik Kimi zou geven is: blijf gewoon doen wat je nu doet. Geniet ervan. Als je begint na te denken over de punten en het kampioenschap, dan denk je aan andere dingen dan je eerder in je carrière deed. Doe waar je goed in bent en maak je geen zorgen om de punten."

Momenteel strijdt Antonelli met Russell om het wereldkampioenschap. Daar moet de coureur dus niet zoveel op gaan letten. "Je moet gewoon gefocust zijn op je eigen wereld. Rijd met de auto zoals je het altijd hebt gedaan. Je weet dat je elke keer dat je instapt beter wordt, omdat je meer ervaring opdoet."