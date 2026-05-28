Het lijkt er sterk op dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem weer een hervorming van de regels wil doorvoeren. Vorig jaar paste de FIA vlak voor de presidentschapsverkiezingen de regels al aan, waardoor Ben Sulayem makkelijker kon worden herkozen en meer macht kreeg. Nu lijkt dat weer te gebeuren.

Ben Sulayem is sinds eind 2021 de president van de FIA, en onder zijn bewind is er veel gebeurd in de sport. Ben Sulayem lag zelf regelmatig onder vuur en zag veel belangrijke namen vertrekken. Vorig jaar zorgde hij er met een aantal regelwijzigingen voor dat zijn tegenkandidaten onmogelijk konden deelnemen aan de presidentschapsverkiezingen, wat tot veel controverse leidde. Zijn tegenstander Laura Villars nam zelfs juridische stappen.

Wat is Ben Sulayem van plan?

Ben Sulayem werd eind vorig jaar echter herkozen, en het lijkt er sterk op dat hij graag langer aan de macht blijft. BBC Sport meldt namelijk dat Ben Sulayem met het voorstel is gekomen om het maximale aantal termijnen voor de FIA-president af te schaffen. Nu is het zo dat iemand maximaal drie termijnen, twaalf jaar, FIA-president mag zijn. Als het aan Ben Sulayem ligt gaat die limiet de prullenbak in, en kan hij in theorie tot hij erbij neervalt aan de macht blijven.

Het plan om de statuten aan te passen wordt volgende maand besproken bij de General Assembly van de FIA. Hier zal ook worden gestemd over het afschaffen van het maximale aantal termijnen, maar volgens BBC Sport is het de verwachting dat het plan van Ben Sulayem zal worden goedgekeurd.

Wat zegt de FIA?

Een woordvoerder van de FIA bevestigde aan BBC Sport dat het plan op tafel ligt: "Er is een voorstel ingediend om een uniforme aanpak voor de ambtstermijn van bestuursleden in alle FIA-organen te hanteren, vergelijkbaar met de World Council en de senaat."

De woordvoerder benadrukt dat er nog geen groen licht is gegeven: "Het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd door het World Council en tijdens de General Assembly. De FIA-organen behouden het volledige recht om hun bestuursleden democratisch te kiezen."