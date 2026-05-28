Ben Sulayem doet nieuwe machtsgreep en wil FIA-regels wijzigen

Het lijkt er sterk op dat FIA-president Mohammed Ben Sulayem weer een hervorming van de regels wil doorvoeren. Vorig jaar paste de FIA vlak voor de presidentschapsverkiezingen de regels al aan, waardoor Ben Sulayem makkelijker kon worden herkozen en meer macht kreeg. Nu lijkt dat weer te gebeuren.

Ben Sulayem is sinds eind 2021 de president van de FIA, en onder zijn bewind is er veel gebeurd in de sport. Ben Sulayem lag zelf regelmatig onder vuur en zag veel belangrijke namen vertrekken. Vorig jaar zorgde hij er met een aantal regelwijzigingen voor dat zijn tegenkandidaten onmogelijk konden deelnemen aan de presidentschapsverkiezingen, wat tot veel controverse leidde. Zijn tegenstander Laura Villars nam zelfs juridische stappen.

Wat is Ben Sulayem van plan?

Ben Sulayem werd eind vorig jaar echter herkozen, en het lijkt er sterk op dat hij graag langer aan de macht blijft. BBC Sport meldt namelijk dat Ben Sulayem met het voorstel is gekomen om het maximale aantal termijnen voor de FIA-president af te schaffen. Nu is het zo dat iemand maximaal drie termijnen, twaalf jaar, FIA-president mag zijn. Als het aan Ben Sulayem ligt gaat die limiet de prullenbak in, en kan hij in theorie tot hij erbij neervalt aan de macht blijven.

Het plan om de statuten aan te passen wordt volgende maand besproken bij de General Assembly van de FIA. Hier zal ook worden gestemd over het afschaffen van het maximale aantal termijnen, maar volgens BBC Sport is het de verwachting dat het plan van Ben Sulayem zal worden goedgekeurd.

Wat zegt de FIA?

Een woordvoerder van de FIA bevestigde aan BBC Sport dat het plan op tafel ligt: "Er is een voorstel ingediend om een uniforme aanpak voor de ambtstermijn van bestuursleden in alle FIA-organen te hanteren, vergelijkbaar met de World Council en de senaat."

De woordvoerder benadrukt dat er nog geen groen licht is gegeven: "Het voorstel moet nog wel worden goedgekeurd door het World Council en tijdens de General Assembly. De FIA-organen behouden het volledige recht om hun bestuursleden democratisch te kiezen."

[i] Vervolg... [/i]

Op de vraag waarom ervoor is gekozen om de termijnlimieten voor alle functies af te schaffen, in plaats van ze in te voeren voor functies die ze momenteel niet hebben, kon een woordvoerder van de FIA geen specifiek antwoord geven.
Een woordvoerder verwees echter naar de NFL ... [Lees verder]

  • Larry Perkins

    Posts: 65.314

    Vervolg...

    Op de vraag waarom ervoor is gekozen om de termijnlimieten voor alle functies af te schaffen, in plaats van ze in te voeren voor functies die ze momenteel niet hebben, kon een woordvoerder van de FIA geen specifiek antwoord geven.
    Een woordvoerder verwees echter naar de NFL in de VS en zei dat Roger Goodell sinds 2006 commissaris was en "de sport had omgevormd tot een wereldwijd merk en een uitstekende staat van dienst heeft op het gebied van bestuur".

    Vorig jaar wees Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), de mogelijkheid af om langer dan twaalf jaar aan te blijven – een stap die een wijziging van de statuten zou vereisen – met de woorden:
    "Onze organisatie is het best gediend met een verandering van leiderschap; nieuwe tijden vragen om nieuwe leiders".

    Tim Mayer, die vorig jaar door de verkiezingsregels van de FIA werd belemmerd om het op te nemen tegen Ben Sulayem in de strijd om het FIA-voorzitterschap, vertelde aan BBC Sport:
    "Termijnbeperkingen zijn geen bureaucratisch detail. Ze vormen een fundamentele waarborg voor goed bestuur en worden erkend als essentieel om machtsconcentratie te voorkomen, vernieuwing van leiderschap te garanderen en verantwoording af te leggen aan degenen die een organisatie dient."S
    Mayer verwees ook naar Bach en zei dat het IOC dit "als een kernprincipe van goed bestuur" had beschouwd.

    In twee verdere voorgestelde wijzigingen zijn de regels voor FIA-voorzitterskandidaten aangescherpt.
    Er wordt een nieuwe eis toegevoegd: kandidaten moeten "aantoonbaar voldoende ervaring hebben binnen een FIA-lidstaat of een FIA-organisatie".
    De termijn waarbinnen potentiële presidentskandidaten de lijst met hun ondersteuningsteam van vicepresidenten moeten indienen, is meer dan verdubbeld, van 49 naar 100 dagen vóór de verkiezingsdatum.
    Beide maatregelen zouden het voor iemand moeilijker maken om Ben Sulayem bij een volgende verkiezing uit te dagen. (BeeBeeCee, automatische vertaling uit het Engels)

    • + 10
    • 28 mei 2026 - 09:43
  • shakedown

    Posts: 1.803

    och lijkt toch wel een mooie opening om illegale praktijken langer weg te wuiven.. Heerlijk die openbare poging om fraude te verbloemen...

    • + 5
    • 28 mei 2026 - 09:47
  • red slow

    Posts: 3.318

    Het ware gezicht komt naar boven. Iedereen keek toe en liet het oogluikend toe.

    Money talks. We hebben het in anderen takken van sport gezien waar dit land zijn vingers in stopt.

    • + 5
    • 28 mei 2026 - 09:55
  • Regenrace

    Posts: 2.711

    Dit is zo ongeveer de manier waarop ene Adolf H. aan de macht kwam. En Vladimir P., om het wat actueler te houden. Wees gewaarschuwd mensen, ze zijn altijd om je heen.

    • + 6
    • 28 mei 2026 - 10:29
    • Rimmer

      Posts: 13.314

      En Donald T. uiteraard. Daar staan op dit moment zo’n 300 miljoen Amerikanen bij te kijken zonder ook maar iets te doen.

      • + 0
      • 28 mei 2026 - 12:22
  • mordor

    Posts: 2.160

    Trap die mafklapper het kantoor uit. Dictatoriale regimes zijn de schaduw van het verleden. De statuten hieromtrent moeten met hand en tand verdedigd worden tegen dit soort despoten

    • + 3
    • 28 mei 2026 - 10:31
  • f(1)orum

    Posts: 10.041

    Belachelijk uiteraard, tenzij hij die extra termijnen gaat gebruiken voor de herintroductie van de V8 natuurlijk ;-)

    • + 2
    • 28 mei 2026 - 10:43
  • UserEvO

    Posts: 166

    De "Trump" van de FIA...

    • + 1
    • 28 mei 2026 - 11:35

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
219
2
Ferrari
149
3
McLaren
106
4
Red Bull Racing
57
5
Alpine F1
33
6
Racing Bulls
21
7
Haas F1
19
8
Williams
7
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
