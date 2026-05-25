Max Verstappen scoorde afgelopen weekend in Canada zijn eerste podiumplek van het jaar. Dat betekent echter niet dat zijn kritiek is verdwenen, want de huidige regels zijn voor hem nog steeds een doorn in het oog. Verstappen wil dat er snel wordt ingegrepen en hij wil dat de sport puurder wordt.

Verstappen is al het hele jaar zeer kritisch op de nieuwe motorregels, en hij is dan ook een groot voorstander van de voorgestelde aanpassingen. Toen afgelopen weekend bleek dat de regels mogelijk niet doorgaan, reageerde hij fel en dreigde hij weer met een vertrek. In de race kwam Verstappen uiteindelijk als derde over de streep, en na afloop liet hij zijn racershart praten.

Hoe kijkt Verstappen nu naar de zaak?

Verstappen liet aan de internationale media weten dat er iets moet veranderen: "Voor mij moet de Formule 1 gewoon puurder zijn. De meeste coureurs hier behoren tot de beste ter wereld. Zelfs als je ons een huurauto zou geven, zouden we hier een goede show geven en hard tegen elkaar racen. Het spektakel zit in de coureurs, en niet in de regels."

'Het is te verwarrend'

Die regels zijn volgens Verstappen veel te verwarrend, het maakt de sport lastig te volgen: "Je hebt regels over aanvallen en verdedigen, over formatierondjes, over outlaps en over het gebruik van het batterijvermogen. Het is allemaal gewoon een beetje verwarrend. De fans weten vaak niet eens waar wij tijdens het rijden mee te maken hebben. En dat is niet waar de sport over zou moeten gaan. Het is gewoon veel te complex."

Deze ingewikkelde regeltjes zorgen er volgens Verstappen voor dat de beleving verandert: "We zijn de hele tijd bezig met het beheren van systemen en het opvolgen van procedures, terwijl we eigenlijk gewoon zouden moeten racen. Dat is toch waar dit allemaal om draait?"

Waarom is Verstappen een voorstander van de nieuwe regels?

Het feit dat de FIA en de F1-top van de eerlijke verdeling tussen verbrandingsmotor en de elektrische componenten af willen, klinkt voor Verstappen als muziek in de oren. Hij hoopt dan ook dat de nieuwe regels snel groen licht krijgen: "Ik hoop echt dat wat ze voor volgend jaar proberen te doen, erdoor komt. Dat is volgens mij het minimum dat nodig is om het weer een beetje natuurlijker en puurder te maken."