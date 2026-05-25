Verstappen blijft kritisch op F1-regels: "Het is te verwarrend"

Max Verstappen scoorde afgelopen weekend in Canada zijn eerste podiumplek van het jaar. Dat betekent echter niet dat zijn kritiek is verdwenen, want de huidige regels zijn voor hem nog steeds een doorn in het oog. Verstappen wil dat er snel wordt ingegrepen en hij wil dat de sport puurder wordt.

Verstappen is al het hele jaar zeer kritisch op de nieuwe motorregels, en hij is dan ook een groot voorstander van de voorgestelde aanpassingen. Toen afgelopen weekend bleek dat de regels mogelijk niet doorgaan, reageerde hij fel en dreigde hij weer met een vertrek. In de race kwam Verstappen uiteindelijk als derde over de streep, en na afloop liet hij zijn racershart praten.

Hoe kijkt Verstappen nu naar de zaak?

Verstappen liet aan de internationale media weten dat er iets moet veranderen: "Voor mij moet de Formule 1 gewoon puurder zijn. De meeste coureurs hier behoren tot de beste ter wereld. Zelfs als je ons een huurauto zou geven, zouden we hier een goede show geven en hard tegen elkaar racen. Het spektakel zit in de coureurs, en niet in de regels."

'Het is te verwarrend'

Die regels zijn volgens Verstappen veel te verwarrend, het maakt de sport lastig te volgen: "Je hebt regels over aanvallen en verdedigen, over formatierondjes, over outlaps en over het gebruik van het batterijvermogen. Het is allemaal gewoon een beetje verwarrend. De fans weten vaak niet eens waar wij tijdens het rijden mee te maken hebben. En dat is niet waar de sport over zou moeten gaan. Het is gewoon veel te complex."

Deze ingewikkelde regeltjes zorgen er volgens Verstappen voor dat de beleving verandert: "We zijn de hele tijd bezig met het beheren van systemen en het opvolgen van procedures, terwijl we eigenlijk gewoon zouden moeten racen. Dat is toch waar dit allemaal om draait?"

Waarom is Verstappen een voorstander van de nieuwe regels?

Het feit dat de FIA en de F1-top van de eerlijke verdeling tussen verbrandingsmotor en de elektrische componenten af willen, klinkt voor Verstappen als muziek in de oren. Hij hoopt dan ook dat de nieuwe regels snel groen licht krijgen: "Ik hoop echt dat wat ze voor volgend jaar proberen te doen, erdoor komt. Dat is volgens mij het minimum dat nodig is om het weer een beetje natuurlijker en puurder te maken."

F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Joeppp

    Posts: 8.605

    Ik ben gisteren na 10 ronden in slaap gevallen er werd 1 ronde voor het einde wakker. Vanmorgen maar even de samenvatting gekeken maar zelfs 8 minuten was een lange zit.

    • + 2
    • 25 mei 2026 - 11:00
    • ILMOP

      Posts: 1.266

      Ik ben het gedeeltelijk met je eens. De race had momenten die interessant waren (strategie, bandenslijtage, druk tussen coureurs en de slotfase), maar als je kijkt naar pure entertainmentwaarde was het geen race die je over vijf jaar nog terugkijk!

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 11:51
    • hupholland

      Posts: 9.929

      nou, perfect toch, slapen is het mooiste dat er is. De race was ook wel erg laat. Nu afwachten of mensen er bij races in de middag ook goed op kunnen slapen. Afgelopen jaren dit soort opmerkingen vaak voorbij zien komen, ook zeker bij middagraces. Wel mooi dat mensen toch vaak net in de laatste ronde wakker worden.

      • + 0
      • 25 mei 2026 - 12:17
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

