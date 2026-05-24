Hamilton hoopt op regen in Montreal: "Dan kunnen we meedoen"

Hamilton hoopt op regen in Montreal: "Dan kunnen we meedoen"

Lewis Hamilton leeft met een goed gevoel toe naar de race in Canada. De Brit is zeer positief na de kwalificatie, en hoopt stiekem dat het gaat regenen in Montreal. Hij dacht dat er meer in zat dan de vijfde tijd, en denkt dat de regen hem kansen kan bieden.

Hamilton kent tot nu toe een aardig weekend in Canada. De Ferrari-coureur eindigde als zesde in de sprintrace en heeft voorafgaand aan de kwalificatie nog wat wijzigingen doorgevoerd aan zijn Ferrari en daardoor een goede sessie gekend. Het resulteerde in de vijfde tijd, en hij hoopt stiekem op meer in de race van vandaag.

Hamilton geniet van kwalificatie

"Het voelde geweldig. We hebben in de kwalificatie een paar goede veranderingen doorgevoerd", aldus Hamilton na afloop van de kwalificatie.  De Brit is dus erg tevreden, maar hij denkt dat zijn resultaat nog een stuk beter kan. "Ik hoopte op een beter resultaat, maar ik kreeg mijn laatste ronde niet voor elkaar."

Hoewel Ferrari een sterke start van het seizoen kende, zakt het nu een beetje in. Toch ziet Hamilton heel wat verbeteringen bij de Italiaanse renstal. "De auto voelde alsof we aan het verbeteren waren. Eerlijk gezegd denk ik dat als ik die laatste ronde had gehad, het waarschijnlijk beter had kunnen zijn."

De baantemperatuur was van cruciaal belang voor de zevenvoudig wereldkampioen. "Het was zeker een uitdaging om de banden in het juiste venster te houden met de baantemperatuur." Hamilton krijgt meer vertrouwen in de auto. "De remmen, de stabiliteit bij het insturen en gewoon de afstelling waarmee ik uiteindelijk eindigde in Q2. Daar ben ik veel, veel blijer mee."

Hamilton hoopt op regen

Hamilton hoopt dat het gaat regenen in Montreal. "Ik hoop dat het regent. Ik hoop dat dat ons gelijk trekt met de jongens voor ons en ons misschien een beetje een kans geeft om met hen te vechten." De Brit weet alleen niet hoe dat stand gaat houden. "De regenbanden zijn spectaculair in de manier waarop ze zijn gegaan van geen bandenwarmers naar lage temperaturen voor de bandenwarmers. Uiteindelijk moesten ze een band maken die daarmee werkte, en die banden werken."

Hamilton wilde dat er aanpassingen kwamen. "Vanuit mijn test heb ik erop aangedrongen om de temperatuur van de bandenwarmers te verhogen. Dat hebben ze gedaan. Vanuit de test heb ik erop aangedrongen om de extreme regenband toe te voegen, en die hebben ze."

F1 Nieuws Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 34.951

    Wie niet voor de punten meedoet is Lance Stroll.

    Lucho Yoma
    @LucianoYoma

    Lance Stroll arriving at the paddock with his girlfriend Yael Shelbia

    Lance Stroll has taken a new Energy Store and PU-CE under parc ferme and therefore
    will start from the Pitlane as he exceeded the maximum allowed by the FIA
    #CanadianGP #AstonMartinF1 #F1

    Hij heeft er echt zin in zo te zien:

    ibb.co/Fk8CqBFQ

    • + 0
    • 24 mei 2026 - 18:53
    • Larry Perkins

      Posts: 65.231

      Inderdaad, het is alsof hij zo uit zijn slaapzak is gevallen...

      Waar heeft hij die Yael gekocht @Pietje?

      • + 1
      • 24 mei 2026 - 19:42
    • Pietje Bell

      Posts: 34.951

      Bij een Israëlisch filiaal van Shufersal. De grootste supermarkt van Israël.

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 19:49
    • Pietje Bell

      Posts: 34.951

      Tsjeez, Lance werd gevraagd of hij die marshall een bedankje wou overhandigen. "Waarom een prijs? Nou, als 't moet, vooruit dan maar".
      Wat een figuur. Wat ziet zo'n leuke meid als die Yael in hem?!

      ibb.co/Lht3YBcv

      ibb.co/RpTHfxBL

      • + 0
      • 24 mei 2026 - 20:18

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lewis Hamilton 44
  • Team Ferrari
  • Punten 3.582
  • Podiums 133
  • Grand Prix 236
  • Land GB
  • Geb. datum 7 jan 1985 (41)
  • Geb. plaats Tewin, GB
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,74 m
