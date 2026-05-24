Lewis Hamilton leeft met een goed gevoel toe naar de race in Canada. De Brit is zeer positief na de kwalificatie, en hoopt stiekem dat het gaat regenen in Montreal. Hij dacht dat er meer in zat dan de vijfde tijd, en denkt dat de regen hem kansen kan bieden.

Hamilton geniet van kwalificatie

"Het voelde geweldig. We hebben in de kwalificatie een paar goede veranderingen doorgevoerd", aldus Hamilton na afloop van de kwalificatie. De Brit is dus erg tevreden, maar hij denkt dat zijn resultaat nog een stuk beter kan. "Ik hoopte op een beter resultaat, maar ik kreeg mijn laatste ronde niet voor elkaar."

Hoewel Ferrari een sterke start van het seizoen kende, zakt het nu een beetje in. Toch ziet Hamilton heel wat verbeteringen bij de Italiaanse renstal. "De auto voelde alsof we aan het verbeteren waren. Eerlijk gezegd denk ik dat als ik die laatste ronde had gehad, het waarschijnlijk beter had kunnen zijn."

De baantemperatuur was van cruciaal belang voor de zevenvoudig wereldkampioen. "Het was zeker een uitdaging om de banden in het juiste venster te houden met de baantemperatuur." Hamilton krijgt meer vertrouwen in de auto. "De remmen, de stabiliteit bij het insturen en gewoon de afstelling waarmee ik uiteindelijk eindigde in Q2. Daar ben ik veel, veel blijer mee."

Hamilton hoopt op regen

Hamilton hoopt dat het gaat regenen in Montreal. "Ik hoop dat het regent. Ik hoop dat dat ons gelijk trekt met de jongens voor ons en ons misschien een beetje een kans geeft om met hen te vechten." De Brit weet alleen niet hoe dat stand gaat houden. "De regenbanden zijn spectaculair in de manier waarop ze zijn gegaan van geen bandenwarmers naar lage temperaturen voor de bandenwarmers. Uiteindelijk moesten ze een band maken die daarmee werkte, en die banden werken."

Hamilton wilde dat er aanpassingen kwamen. "Vanuit mijn test heb ik erop aangedrongen om de temperatuur van de bandenwarmers te verhogen. Dat hebben ze gedaan. Vanuit de test heb ik erop aangedrongen om de extreme regenband toe te voegen, en die hebben ze."