Leclerc woedend: "Canada is nu al het slechtste weekend uit mijn carrière"

Charles Leclerc beleeft voorlopig een Grand Prix-weekend om snel te vergeten in Canada. De Ferrari-coureur kwam geen moment echt in zijn ritme op het Circuit Gilles Villeneuve en moet de race in Montréal zondag pas vanaf de achtste plaats aanvangen. Na de kwalificatie spaarde de Monegask zichzelf allerminst en sprak hij opvallend harde woorden over zijn prestaties.

Waar teamgenoot Lewis Hamilton zich dit weekend juist nadrukkelijk van voren laat zien, worstelt Leclerc al sinds de eerste vrije training met het gevoel in de wagen. De Ferrari-coureur eindigde vier tienden achter polesitter George Russell en gaf toe dat niets lijkt samen te vallen.

Leclerc hard voor zichzelf: ‘Niets voelde goed aan’

Na afloop van de kwalificatie trok Leclerc een bijzonder pijnlijke conclusie over zijn weekend in Canada. Volgens de Ferrari-rijder voelt niets vertrouwd aan in de auto, waardoor hij constant op de limiet én over de limiet rijdt.

“Eerlijk? Dit is misschien wel het slechtste weekend uit mijn carrière”, klinkt Leclerc opvallend streng voor zichzelf. “Sinds de eerste vrije training heb ik geen enkele ronde gehad waarin ik echt vertrouwen voelde in de wagen. Het leek alsof ik in elke bocht de muur kon raken.”

Volgens Leclerc ligt een groot deel van het probleem bij de banden en het gebrek aan stabiliteit in de afstelling. “De banden zaten totaal buiten hun werkvenster en gisteren hadden we hetzelfde probleem met de remmen”, legt hij uit. “Er is op geen enkel moment iets geweest waarbij alles gewoon klikte.”

Hamilton presteert wel, Leclerc tast in het duister

Extra frustrerend voor Leclerc is het feit dat Hamilton aan de andere kant van de garage wél snelheid weet te vinden. De zevenvoudig wereldkampioen kent voorlopig één van zijn sterkste weekends van het seizoen, terwijl Leclerc blijft zoeken naar antwoorden.

“Lewis kreeg het tijdens de kwalificatie duidelijk wel voor elkaar, ik niet”, erkent Leclerc eerlijk. “Ik moet echt analyseren wat ik beter kan doen in dit soort omstandigheden, zeker om die banden sneller in het juiste venster te krijgen. Tot nu toe is het gewoon een nachtmerrie geweest.”

Toch kan Leclerc voorlopig moeilijk verklaren waarom hij zoveel moeite heeft in Montréal. “Het is een vreemde situatie”, besluit de Ferrari-coureur. “Ik heb momenteel gewoon een heel raar gevoel met de auto. We gaan alles onderzoeken, want hoewel ik zeker beter kan, voelt er simpelweg iets totaal niet goed aan.”

  • Larry Perkins

    Posts: 65.224

    Off-topic:

    De stewards van de vermaledijde FIA laten voorafgaand aan de race weten dat Lewis Hamilton niet wordt gestraft voor het startongeluk omdat hij de mega-crash niet met opzet gaat veroorzaken.

    Ook het overschrijden van de witte lijn bij het verlaten van de pits, het inhalen tijdens de safetycar en het in de muur rammen van beide RBR's wordt niet verder onderzocht.
    "Lewis kan er ook niks aandoen dat het zicht door de regen een stukje minder wordt", aldus steward Garry Connelly vijf uur voor de start...

    Verstappen ontvangt wel twee strafpunten omdat hij na het uitstappen tegen een bandenstapel gaat trappen.

    • + 2
    • 24 mei 2026 - 16:50

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

