Charles Leclerc beleeft voorlopig een Grand Prix-weekend om snel te vergeten in Canada. De Ferrari-coureur kwam geen moment echt in zijn ritme op het Circuit Gilles Villeneuve en moet de race in Montréal zondag pas vanaf de achtste plaats aanvangen. Na de kwalificatie spaarde de Monegask zichzelf allerminst en sprak hij opvallend harde woorden over zijn prestaties.

Waar teamgenoot Lewis Hamilton zich dit weekend juist nadrukkelijk van voren laat zien, worstelt Leclerc al sinds de eerste vrije training met het gevoel in de wagen. De Ferrari-coureur eindigde vier tienden achter polesitter George Russell en gaf toe dat niets lijkt samen te vallen.

Leclerc hard voor zichzelf: ‘Niets voelde goed aan’

Na afloop van de kwalificatie trok Leclerc een bijzonder pijnlijke conclusie over zijn weekend in Canada. Volgens de Ferrari-rijder voelt niets vertrouwd aan in de auto, waardoor hij constant op de limiet én over de limiet rijdt.

“Eerlijk? Dit is misschien wel het slechtste weekend uit mijn carrière”, klinkt Leclerc opvallend streng voor zichzelf. “Sinds de eerste vrije training heb ik geen enkele ronde gehad waarin ik echt vertrouwen voelde in de wagen. Het leek alsof ik in elke bocht de muur kon raken.”

Volgens Leclerc ligt een groot deel van het probleem bij de banden en het gebrek aan stabiliteit in de afstelling. “De banden zaten totaal buiten hun werkvenster en gisteren hadden we hetzelfde probleem met de remmen”, legt hij uit. “Er is op geen enkel moment iets geweest waarbij alles gewoon klikte.”

Hamilton presteert wel, Leclerc tast in het duister

Extra frustrerend voor Leclerc is het feit dat Hamilton aan de andere kant van de garage wél snelheid weet te vinden. De zevenvoudig wereldkampioen kent voorlopig één van zijn sterkste weekends van het seizoen, terwijl Leclerc blijft zoeken naar antwoorden.

“Lewis kreeg het tijdens de kwalificatie duidelijk wel voor elkaar, ik niet”, erkent Leclerc eerlijk. “Ik moet echt analyseren wat ik beter kan doen in dit soort omstandigheden, zeker om die banden sneller in het juiste venster te krijgen. Tot nu toe is het gewoon een nachtmerrie geweest.”

Toch kan Leclerc voorlopig moeilijk verklaren waarom hij zoveel moeite heeft in Montréal. “Het is een vreemde situatie”, besluit de Ferrari-coureur. “Ik heb momenteel gewoon een heel raar gevoel met de auto. We gaan alles onderzoeken, want hoewel ik zeker beter kan, voelt er simpelweg iets totaal niet goed aan.”