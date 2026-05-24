Hadjar baalt van zichzelf na kwalificatie in Canada: "Ik lever niet in Q3"

Isack Hadjar bleef na de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada zwaar ontgoocheld achter. De jonge Red Bull-coureur reed naar de zevende plaats, maar richtte na afloop vooral de kritiek op zichzelf. Volgens Hadjar laat hij het de laatste weken afweten op de beslissende momenten.

Ondanks een competitieve wagen slaagt Hadjar er volgens eigen zeggen niet in om in Q3 het maximale eruit te halen. De Fransman wees daarbij naar een reeks foutjes die hem opnieuw kostbare tijd deden verliezen op het moment dat het écht moest gebeuren.

Hadjar spaart zichzelf niet na teleurstellende Q3

De Red Bull-junior was bijzonder hard voor zichzelf en gaf toe dat hij al weken worstelt met zijn prestaties in de slotfase van de kwalificatie. “Ik ben echt enorm teleurgesteld. Sinds Miami lever ik in Q3 gewoon niet meer af. Ik maak fouten en ben simpelweg niet scherp genoeg wanneer het erop aankomt”, klonk het eerlijk tegenover Sky Sports.

Volgens Hadjar is dat extra frustrerend omdat de snelheid in de auto er volgens hem absoluut wel inzit. “Ik zie de rondetijd gewoon verdwijnen en dat doet pijn, want we beschikken over een geweldige wagen. Eigenlijk hoor ik veel verder naar voren te staan, dus dit voelt echt als een gemiste kans”, aldus de zichtbaar ontgoochelde coureur.

‘Red Bull-auto zit op het randje’

Tegelijkertijd wees Hadjar ook op de moeilijkheden van de wagen, die volgens hem weinig marge toelaat. De Fransman erkende dat de RB22 bijzonder lastig te temmen is wanneer je op zoek gaat naar de limiet.

“Onze auto is absoluut niet de makkelijkste om mee te rijden. Hij balanceert voortdurend op het randje en misschien wil ik soms ook té graag”, gaf Hadjar toe. “Daarnaast helpt het niet dat we de laatste acht weken amper twee races hebben gehad. Het is lastig om dan echt ritme en scherpte vast te houden.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (6)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 33.118

    Volgens mij heeft hij gewoon een goede job gedaan. In zijn rondje zaten weinig fouten. Dat is het enige dat je kan doen met de huidige auto's. Op de rechte stukken uitzitten en dan zo smooth als kan door de bochten.

    
    • 24 mei 2026 - 10:39
    • Polleke2

      Posts: 2.009

      Nou volgens hem kon hij meestrijden voor pole dus dan heeft hij het duidelijk niet goed gedaan.

      
      • 24 mei 2026 - 11:02
  • Need5Speed

    Posts: 3.850

    Als hij zijn Q2 tijd in Q3 had gereden dan was het een ander verhaal.

    
    • 24 mei 2026 - 11:14
    • MustFeed

      Posts: 10.530

      Behalve dan dat zijn Q2 tijd langzamer was dan zijn tijd in Q3

      
      • 24 mei 2026 - 12:29
    • Need5Speed

      Posts: 3.850

      Je hebt gelijk Hij was de snelste in Q2 en dat was nog steeds langzamer dan de 7e tijd in Q3!

      
      • 24 mei 2026 - 14:03
  • jd2000

    Posts: 7.740

    Ben van mening dat Hadjar het niet slecht doet. Alleen zijn reacties irriteren mij mateloos. Iedere keer dat gehuil dat het beter had gekund, maar het niet laten zien. Snap ook wel als je denkt dat je verschrikkelijk goed bent en gewoon rijder twee ben op het circuit en naast het circuit dat het moeilijk is.

    
    • 24 mei 2026 - 12:57

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 55
  • Podiums 1
  • Grand Prix 28
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Red Bull Racing
