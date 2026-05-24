Isack Hadjar bleef na de kwalificatie voor de Grand Prix van Canada zwaar ontgoocheld achter. De jonge Red Bull-coureur reed naar de zevende plaats, maar richtte na afloop vooral de kritiek op zichzelf. Volgens Hadjar laat hij het de laatste weken afweten op de beslissende momenten.
Ondanks een competitieve wagen slaagt Hadjar er volgens eigen zeggen niet in om in Q3 het maximale eruit te halen. De Fransman wees daarbij naar een reeks foutjes die hem opnieuw kostbare tijd deden verliezen op het moment dat het écht moest gebeuren.
Hadjar spaart zichzelf niet na teleurstellende Q3
De Red Bull-junior was bijzonder hard voor zichzelf en gaf toe dat hij al weken worstelt met zijn prestaties in de slotfase van de kwalificatie. “Ik ben echt enorm teleurgesteld. Sinds Miami lever ik in Q3 gewoon niet meer af. Ik maak fouten en ben simpelweg niet scherp genoeg wanneer het erop aankomt”, klonk het eerlijk tegenover Sky Sports.
Volgens Hadjar is dat extra frustrerend omdat de snelheid in de auto er volgens hem absoluut wel inzit. “Ik zie de rondetijd gewoon verdwijnen en dat doet pijn, want we beschikken over een geweldige wagen. Eigenlijk hoor ik veel verder naar voren te staan, dus dit voelt echt als een gemiste kans”, aldus de zichtbaar ontgoochelde coureur.
‘Red Bull-auto zit op het randje’
Tegelijkertijd wees Hadjar ook op de moeilijkheden van de wagen, die volgens hem weinig marge toelaat. De Fransman erkende dat de RB22 bijzonder lastig te temmen is wanneer je op zoek gaat naar de limiet.
“Onze auto is absoluut niet de makkelijkste om mee te rijden. Hij balanceert voortdurend op het randje en misschien wil ik soms ook té graag”, gaf Hadjar toe. “Daarnaast helpt het niet dat we de laatste acht weken amper twee races hebben gehad. Het is lastig om dan echt ritme en scherpte vast te houden.”
snailer
Volgens mij heeft hij gewoon een goede job gedaan. In zijn rondje zaten weinig fouten. Dat is het enige dat je kan doen met de huidige auto's. Op de rechte stukken uitzitten en dan zo smooth als kan door de bochten.
Polleke2
Nou volgens hem kon hij meestrijden voor pole dus dan heeft hij het duidelijk niet goed gedaan.
Need5Speed
Als hij zijn Q2 tijd in Q3 had gereden dan was het een ander verhaal.
MustFeed
Behalve dan dat zijn Q2 tijd langzamer was dan zijn tijd in Q3
Need5Speed
Je hebt gelijk Hij was de snelste in Q2 en dat was nog steeds langzamer dan de 7e tijd in Q3!
jd2000
Ben van mening dat Hadjar het niet slecht doet. Alleen zijn reacties irriteren mij mateloos. Iedere keer dat gehuil dat het beter had gekund, maar het niet laten zien. Snap ook wel als je denkt dat je verschrikkelijk goed bent en gewoon rijder twee ben op het circuit en naast het circuit dat het moeilijk is.