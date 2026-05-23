Pérez wil in voetsporen Verstappen: "Ik ben gek op de Nürburgring"

Sergio Perez heeft met bewondering gekeken naar het Nürburgring-avontuur van Max Verstappen en sluit niet uit dat hij zelf ooit opnieuw in actie komt op de iconische Nordschleife. De Mexicaan, tegenwoordig actief bij Cadillac, gaf toe dat de legendarische Duitse omloop nog altijd een speciaal plekje heeft bij hem. Tegelijkertijd ging Perez in op de ontwikkeling van zijn huidige Formule 1-team.

Het optreden van Verstappen tijdens de 24 uur van de Nürburgring zorgde de afgelopen week voor veel reacties in de paddock. Waar verschillende coureurs hun bewondering uitspraken, liet ook Perez weten dat het endurance-racen hem aanspreekt. De voormalig Red Bull-coureur heeft bovendien al ervaring op de Nordschleife.

Perez droomt van terugkeer naar Nürburgring

Perez vertelde dat hij goede herinneringen bewaart aan het iconische circuit, waar hij in zijn tijd in de Formula BMW al regelmatig reed. De Mexicaan gaf toe dat hij destijds zelfs met huurauto’s rondjes maakte over de beroemde Nordschleife.

“Dat lijkt me echt iets om van te genieten”, vertelde Perez enthousiast. “Ik ben altijd gek geweest op dat circuit en ik heb er vroeger ook gereden. Toen ik in Duitsland actief was in de Formula BMW, pakte ik soms gewoon een huurauto om een paar rondjes over de Nordschleife te doen. Dat was geweldig.”

Met een glimlach bekende Perez vervolgens dat die uitstapjes niet altijd zonder gevolgen bleven. Op de vraag of de huurauto’s ook heelhuids terugkwamen, reageerde hij gevat: “Niet heel vaak, nee.”

Perez ziet progressie bij Cadillac, maar benoemt pijnpunten

Naast zijn bewondering voor Verstappen sprak Perez ook over de ontwikkeling van Cadillac, dat nog volop bezig is om stappen te zetten op de grid. Volgens de Mexicaan begint het team steeds beter te begrijpen welke richting het op moet.

“Voor een nieuw team draait alles om ontwikkeling”, legde Perez uit. “Je brengt upgrades mee, probeert prestaties te vinden en moet vooral begrijpen wat de auto precies nodig heeft. Dan begint een team echt te groeien.”

Toch ziet Perez nog duidelijke verbeterpunten. Vooral op het vlak van pure downforce en bandenmanagement schiet Cadillac volgens hem nog tekort. “In Miami hebben we een belangrijke stap gezet”, stelde hij. “Niet eens zozeer qua pure snelheid, maar vooral in het begrijpen van ons pakket. Alleen missen we nog veel belasting op de auto en gaan we nog niet goed genoeg om met de banden. We kunnen een paar ronden vechten met andere teams, maar daarna slijten we het rubber simpelweg te snel op. Dat moet de volgende grote stap worden.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Sergio Perez Cadillac

Reacties (2)

  • Skoda F1

    Posts: 798

    Ik ben gek op Nürburg ringen! Vooral in mijn burrito met chili salsa en guacamole..

    • 23 mei 2026 - 12:06
  • Snorremans

    Posts: 261

    Max een mooi uitje gehad en ineens is iedereen helemaal om. En dat voor een circuit en event wat al "eeuwen bestaat".

    • 23 mei 2026 - 12:34

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MX Sergio Perez -
  • Team Cadillac F1
  • Punten 1.450
  • Podiums 35
  • Grand Prix 211
  • Land Mexico
  • Geb. datum 26 jan 1990 (36)
  • Geb. plaats Guadalajara, Mexico
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,73 m
