Liam Lawson waarschuwt dat het risico bij racestarts in de Formule 1 nooit volledig kan worden weggenomen, ook niet met de nieuwe veiligheidsmaatregelen die de FIA in Miami introduceerde. De Nieuw-Zeelander spreekt vanuit eigen ervaring: hij was dit seizoen zowel slachtoffer als veroorzaker van gevaarlijke startincidenten waarbij technische storingen de doorslag gaven. Voor de Dutch GP in Zandvoort, waar het grid compact is en de eerste bocht snel nadert, is het veiligheidsdebat meer dan academisch.

Van Melbourne tot Miami: twee keer een technisch drama

Het begon in Australië. Lawson had een dramatische start in Melbourne en zakte van de achtste naar de achttiende positie nadat zijn auto nauwelijks van de startopstelling bewoog. Zijn wagen viel in de anti-stall procedure doordat de toeren wegvielen, ironisch genoeg een veiligheidsmechanisme dat de motor en coureur moet beschermen bij een catastrofale storing. Franco Colapinto ontweek een enorme crash door zijn Alpine door de kleinste ruimte tussen Lawsons auto en de muur te persen.

Meer over Liam Lawson Verstappen zorgt voor frustratie bij Lawson: "Begreep er niets van"

De FIA reageerde met een noodoplossing. Vanaf Miami testte de FIA een zogenaamd 'low power start detection system', dat auto's met abnormaal lage acceleratie na het loslaten van de koppeling kan detecteren. Bij zulke gevallen wordt automatisch de MGU-K geactiveerd voor een minimale acceleratie, zonder sportief voordeel te geven. Het systeem gebruikt sensoren om de acceleratie na de start te meten; als een auto onder een kritische grenswaarde blijft, komt er automatisch extra vermogen beschikbaar en worden volgende coureurs gewaarschuwd via achterlichten.

In Miami liep het alsnog mis, alleen op een andere manier. Lawson reed Gasly aan in de Miami Grand Prix en de FIA-stewards besloten na onderzoek hem niet te bestraffen, omdat was vastgesteld dat hij een versnellingsbakstoring had geleden onder het remmen bij bocht 17, waardoor hij contact niet kon vermijden. De stewards bestempelden de oorzaak als 'mechanische storing'. Gasly omschreef het incident als angstaanjagend: "Ik was in de lucht zonder controle en ik denk dat ik met de achterkant als eerste de muur raakte. Ik wist niet waar ik zou landen, dus het was allesbehalve prettig."

'Het risico van alles elimineren lukt niet'

Lawson erkent dat de FIA-maatregelen zinvol zijn, maar plaatst ze in perspectief. De Nieuw-Zeelander vindt dat starts altijd een risico zullen blijven: "Je kunt ook in andere klassen stallend tot stilstand komen en een flinke klap krijgen. Je kunt het risico van alles niet elimineren, maar iets wat buiten mijn controle lag, dat is wat we moeten aanpakken en wat we proberen te doen."

Daarmee raakt hij de kern van het debat. De nieuwe vermogensbron heeft de MGU-H verwijderd en vertrouwt zwaarder op elektrisch vermogen. Dat maakt racestarts complexer: coureurs moeten hun motoren nu veel hoger toeren voor minimaal tien seconden om de turbo op te slingeren, maar een verkeerd getimede procedure kan de auto in anti-stall slingeren. Het systeem in Melbourne beschermde de motor, maar liet Lawson stil staan terwijl het peloton op hem af raasde.

De FIA gaf zelf ook toe dat de noodoplossing niet waterdicht is. FIA-functionaris Jan Monchaux erkende zorgen over de betrouwbaarheid van de nieuwe software: "Ik zal een ongemakkelijk gevoel houden tot aan de racedag, omdat de software die we moesten produceren niet zo grondig is getest als we hadden gewild. Er kan iets onvoorziens gebeuren dat we niet willen."

Voor Zandvoort, waar de Hugenholtzbocht na de start snel wordt bereikt en het grid dicht opeen staat, zijn dit geen abstracte technische discussies. De FIA test het nieuwe startsysteem eerst bij Miami en Canada, twee weekenden met een sprintformat, voor ze definitieve conclusies trekken. Over die vier racescenario's wordt een complete dataset opgebouwd.

Lawson staat tiende in het kampioenschap met tien punten. Gasly staat negende met zestien punten.