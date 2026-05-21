George Russell staat voor een cruciaal raceweekend in Canada. De Mercedes-coureur zag zijn sterke seizoensstart volledig overschaduwd worden door teamgenoot Kimi Antonelli, die met drie opeenvolgende zeges stevig aan kop gaat in het kampioenschap. Nelson Piquet Jr. - de zwager van Max Verstappen - maakt zich zorgen over de situatie van Russell en waarschuwt zelfs voor de richting waarin diens carrière evolueert.

Na zijn sterke seizoen in 2025 gold Russell vooraf nog als één van de topfavorieten voor de wereldtitel in 2026. Mercedes leek de nieuwe reglementen perfect te begrijpen en domineerde met de W17 de eerste races van het seizoen. Russell begon bovendien zoals verwacht met winst in Australië, maar sindsdien kantelde het momentum volledig richting Antonelli, die intussen twintig punten voorsprong heeft opgebouwd op zijn ervaren teamgenoot.

Piquet Jr. ziet druk op Russell toenemen

Volgens Piquet Jr. genoot Russell in zijn eerste jaren bij Mercedes nog van een relatief comfortabele positie naast Lewis Hamilton. De verwachtingen lagen toen volledig bij de zevenvoudig wereldkampioen, waardoor Russell weinig te verliezen had.

"Toen George bij Mercedes kwam, was het eigenlijk een win-win-situatie", vertelt Piquet Jr. in de Pelas Pistas Podcast. "Als je achter Hamilton eindigt, is dat logisch, want hij is Hamilton. Maar als je hem verslaat, dan is dat enorm. De druk lag toen vooral bij Lewis, niet bij Russell."

Volgens de Braziliaan ziet de situatie er vandaag helemaal anders uit. "Nu zit er plots een jonge gast naast hem die zelfs nog geen rijbewijs had toen hij bij Mercedes kwam. En toch zet die hem stevig onder druk."

‘Russell blijft wereldtop, maar dit is zorgwekkend’

Ondanks de moeilijke periode blijft Piquet Jr. Russell nog steeds bij de absolute top van de Formule 1 rekenen. Toch vreest hij dat de huidige dynamiek bij Mercedes gevaarlijk kan worden als de Brit het tij niet snel keert.

"Misschien klinkt het zwaar, maar dit zou zomaar het begin van het einde kunnen zijn", stelt Piquet Jr. scherp. "En met ‘het einde’ bedoel ik niet dat Russell geen topcoureur meer is, want hij behoort nog altijd tot de vier of vijf beste rijders op de grid, samen met Leclerc, Verstappen, Hamilton en Alonso."

De voormalig F1-coureur denkt echter dat vertrouwen momenteel een grote rol speelt. "Zelfs voor de beste coureurs ter wereld maakt vertrouwen een gigantisch verschil, zeker op stratencircuits. Misschien verliest hij stilaan vertrouwen, misschien speelt er iets anders. Maar één race worden er twee, drie… en die kloof met Antonelli wordt stilaan echt zorgwekkend."

Voor Russell lijkt Montréal op papier wel de ideale plek om terug te slaan. De Brit won er vorig jaar nog, terwijl Antonelli in 2025 op hetzelfde circuit zijn eerste Formule 1-podium pakte.