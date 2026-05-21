Piquet Jr vreest voor Russell: "Kan het begin van het einde zijn"

George Russell staat voor een cruciaal raceweekend in Canada. De Mercedes-coureur zag zijn sterke seizoensstart volledig overschaduwd worden door teamgenoot Kimi Antonelli, die met drie opeenvolgende zeges stevig aan kop gaat in het kampioenschap. Nelson Piquet Jr. - de zwager van Max Verstappen - maakt zich zorgen over de situatie van Russell en waarschuwt zelfs voor de richting waarin diens carrière evolueert.

Na zijn sterke seizoen in 2025 gold Russell vooraf nog als één van de topfavorieten voor de wereldtitel in 2026. Mercedes leek de nieuwe reglementen perfect te begrijpen en domineerde met de W17 de eerste races van het seizoen. Russell begon bovendien zoals verwacht met winst in Australië, maar sindsdien kantelde het momentum volledig richting Antonelli, die intussen twintig punten voorsprong heeft opgebouwd op zijn ervaren teamgenoot.

Piquet Jr. ziet druk op Russell toenemen

Volgens Piquet Jr. genoot Russell in zijn eerste jaren bij Mercedes nog van een relatief comfortabele positie naast Lewis Hamilton. De verwachtingen lagen toen volledig bij de zevenvoudig wereldkampioen, waardoor Russell weinig te verliezen had.

"Toen George bij Mercedes kwam, was het eigenlijk een win-win-situatie", vertelt Piquet Jr. in de Pelas Pistas Podcast. "Als je achter Hamilton eindigt, is dat logisch, want hij is Hamilton. Maar als je hem verslaat, dan is dat enorm. De druk lag toen vooral bij Lewis, niet bij Russell."

Volgens de Braziliaan ziet de situatie er vandaag helemaal anders uit. "Nu zit er plots een jonge gast naast hem die zelfs nog geen rijbewijs had toen hij bij Mercedes kwam. En toch zet die hem stevig onder druk."

‘Russell blijft wereldtop, maar dit is zorgwekkend’

Ondanks de moeilijke periode blijft Piquet Jr. Russell nog steeds bij de absolute top van de Formule 1 rekenen. Toch vreest hij dat de huidige dynamiek bij Mercedes gevaarlijk kan worden als de Brit het tij niet snel keert.

"Misschien klinkt het zwaar, maar dit zou zomaar het begin van het einde kunnen zijn", stelt Piquet Jr. scherp. "En met ‘het einde’ bedoel ik niet dat Russell geen topcoureur meer is, want hij behoort nog altijd tot de vier of vijf beste rijders op de grid, samen met Leclerc, Verstappen, Hamilton en Alonso."

De voormalig F1-coureur denkt echter dat vertrouwen momenteel een grote rol speelt. "Zelfs voor de beste coureurs ter wereld maakt vertrouwen een gigantisch verschil, zeker op stratencircuits. Misschien verliest hij stilaan vertrouwen, misschien speelt er iets anders. Maar één race worden er twee, drie… en die kloof met Antonelli wordt stilaan echt zorgwekkend."

Voor Russell lijkt Montréal op papier wel de ideale plek om terug te slaan. De Brit won er vorig jaar nog, terwijl Antonelli in 2025 op hetzelfde circuit zijn eerste Formule 1-podium pakte.

F1 Nieuws Formule 1 F1 George Russell Nelson Jr. Piquet Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (6)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 860

    Zo ook hier. Iedereen vreest voor Russell. Kan zomaar het begin van het einde zijn voor hem en iedereen hier zou dat verschrikkelijk vinden

    • + 2
    • 21 mei 2026 - 15:35
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.296

      Ik in ieder geval.
      Maar niet getreurd....ik pak gewoon 'n ander waar ik vriend mee kan worden.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 16:13
    • The Wolf

      Posts: 860

      kijk dat zijn tenminste de échte fans, niet presteren? -> op de schroothoop ermee, geen genade. Maar wie o wie dan, Antonelli? Bearman?

      • + 1
      • 21 mei 2026 - 16:18
    • Larry Perkins

      Posts: 65.141

      Antonelli kan niet, Kimi is al voor Verstappen-fans gereserveerd, mocht Max stoppen...

      @Ouw is meer een Colapinto-type en anders maar terug naar Stroll.

      • + 1
      • 21 mei 2026 - 16:41
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 20.296

      Nee, ik ga voor Esteban Ocon....ook wel 'n jongen die hier op de nodige fan-schare kan rekenen....

      • + 1
      • 21 mei 2026 - 17:21
  • SennaS

    Posts: 12.061

    Dachten ze ook elk jaar bij mercedes nadat bottas of nico de overwinningen in het begin van het seizoen achter elkaar binnen haalden totdat Lewis na de zomerstop terug sloeg.
    Dat kan nu ook gebeuren. Alhoewel Kimi de man vd toekomst is met nog een paar anderen.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 15:42

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

