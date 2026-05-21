Verstappen staat droog: al bijna halfjaar geen eremetaal

Max Verstappen moet dit weekend aan de bak in Canada. De Nederlander krijgt de beschikking over een aantal updates van Red Bull, en hoopt de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari te kunnen uitdagen. Verstappen zal gaan jagen op een podium, want het is bijna een halfjaar geleden dat hij op het ereschavot stond.

Verstappen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Zijn team Red Bull kende een lastige start, en Verstappen worstelde met zijn nieuwe RB22. Twee weken geleden introduceerde Red Bull in Miami een groot updatepakket, waardoor Verstappen zich weer in de strijd vooraan het veld kon mengen. Hij spinde echter bij de start, waar een plekje in de top drie uit het zicht raakte. En dat is pijnlijk voor Verstappen, want hij wacht al maanden op een nieuwe prijs.

Wanneer stond Verstappen voor het laatst op het podium?

Verstappens laatste podiumplek in de Formule 1 was eind vorig jaar in Abu Dhabi. Hij won toen de race op het circuit van Yas Marina, en heeft sindsdien geen podiumplek meer gepakt. Aangezien er daarna een aantal weken en maanden tussen de races zaten, staat hij al geruime tijd droog. Verstappen heeft zelfs al bijna een halfjaar geen podiumplek meer gepakt in de Formule 1.

Verstappen stond vijf maanden en veertien dagen geleden op het podium in de Formule 1, en daarmee heeft hij een flinke achterstand op zijn concurrenten. In Canada lijken er weer kansen te liggen voor Verstappen, want Red Bull introduceert nieuwe updates en kan daarmee het verschil met Mercedes, McLaren en Ferrari gaan verkleinen. Verstappen zal daarnaast ook een regendansje gaan doen, want er kan wat neerslag gaan vallen op raceday.

Hoe staat Verstappen ervoor?

Verstappen staat na vier Grands Prix op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft slechts 26 punten bij elkaar gereden, en heeft daarmee een grote achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse Mercedes-coureur heeft honderd punten bij elkaar gereden.

Albon wacht langer

Wie denkt dat Verstappen de coureur uit het huidige veld is die het langst moet wachten op een nieuwe podiumplek, zit ernaast. Dit is Alexander Albon, die vijf jaar, vijf maanden en 22 dagen geleden voor het laatst op het podium stond.

SennaS

Posts: 12.061

Wordt tijd dat Kel daar wat aan doet

  • 2
  • 21 mei 2026 - 16:30
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing GP Canada 2026

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.296

    Ik sta ook weleens droog....maar dat duurt in de regel nog geen drie a vier dagen.

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 16:11
    • Regenrace

      Posts: 2.671

      Maar wel twintig berichten per dag. Dat wordt nog wat als ie wel weer gaat winnen...

      • + 1
      • 21 mei 2026 - 17:21
  • SennaS

    Posts: 12.061

    Wordt tijd dat Kel daar wat aan doet

    • + 2
    • 21 mei 2026 - 16:30
    • gridiron

      Posts: 3.447

      Als hij droog staat heeft ze dat al gedaan

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 18:22
  • koppie toe

    Posts: 5.332

    Max staat droog en wij hebben de prullenbakken terug.
    Win/win

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 16:41
    • Pietje Bell

      Posts: 34.876

      Hé @koppie, bedankt!! Nog niet gezien. Lang op moeten wachten.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 16:43
    • koppie toe

      Posts: 5.332

      En weer weg.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 18:15
    • Pietje Bell

      Posts: 34.876

      Waar slaat DAT nou op?!
      Een paar maanden geleden hetzelfde. Blij dat ze terug waren en een paar uur later weer foetsie!! Hetzelfde als nu dus.
      En vanmorgen laag de site er weer een hele tijd uit.

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 18:24
  • Pietje Bell

    Posts: 34.876

    Hij staat al bijna een half jaar droog = 4 GP's.

    • + 2
    • 21 mei 2026 - 16:42
    • Joeppp

      Posts: 8.586

      Nouja, ook 2 gt wedstrijden...

      • + 0
      • 21 mei 2026 - 17:31
  • rwinn2893

    Posts: 185

    Ja wauw toch al ruim 4 races geen overwinning of podium...

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 17:14
  • Redcarsmatter

    Posts: 5.644

    Komt in aanmerking voor de rubriek: 'meest overbodige artikel ooit'

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 17:16
  • Larry Perkins

    Posts: 65.143

    Max: "Al een half jaar geen duffe persco's na afloop..."

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 17:33
  • zoefroef

    Posts: 1.708

    Half jaar, oftewel 4 races nou nou, het klinkt erger dan het is.

    • + 1
    • 21 mei 2026 - 17:37

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

