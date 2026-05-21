Max Verstappen moet dit weekend aan de bak in Canada. De Nederlander krijgt de beschikking over een aantal updates van Red Bull, en hoopt de concurrentie van Mercedes, McLaren en Ferrari te kunnen uitdagen. Verstappen zal gaan jagen op een podium, want het is bijna een halfjaar geleden dat hij op het ereschavot stond.

Verstappen is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. Zijn team Red Bull kende een lastige start, en Verstappen worstelde met zijn nieuwe RB22. Twee weken geleden introduceerde Red Bull in Miami een groot updatepakket, waardoor Verstappen zich weer in de strijd vooraan het veld kon mengen. Hij spinde echter bij de start, waar een plekje in de top drie uit het zicht raakte. En dat is pijnlijk voor Verstappen, want hij wacht al maanden op een nieuwe prijs.

Wanneer stond Verstappen voor het laatst op het podium?

Verstappens laatste podiumplek in de Formule 1 was eind vorig jaar in Abu Dhabi. Hij won toen de race op het circuit van Yas Marina, en heeft sindsdien geen podiumplek meer gepakt. Aangezien er daarna een aantal weken en maanden tussen de races zaten, staat hij al geruime tijd droog. Verstappen heeft zelfs al bijna een halfjaar geen podiumplek meer gepakt in de Formule 1.

Verstappen stond vijf maanden en veertien dagen geleden op het podium in de Formule 1, en daarmee heeft hij een flinke achterstand op zijn concurrenten. In Canada lijken er weer kansen te liggen voor Verstappen, want Red Bull introduceert nieuwe updates en kan daarmee het verschil met Mercedes, McLaren en Ferrari gaan verkleinen. Verstappen zal daarnaast ook een regendansje gaan doen, want er kan wat neerslag gaan vallen op raceday.

Hoe staat Verstappen ervoor?

Verstappen staat na vier Grands Prix op de zevende plaats in het wereldkampioenschap. Hij heeft slechts 26 punten bij elkaar gereden, en heeft daarmee een grote achterstand op WK-leider Andrea Kimi Antonelli. De Italiaanse Mercedes-coureur heeft honderd punten bij elkaar gereden.

Albon wacht langer

Wie denkt dat Verstappen de coureur uit het huidige veld is die het langst moet wachten op een nieuwe podiumplek, zit ernaast. Dit is Alexander Albon, die vijf jaar, vijf maanden en 22 dagen geleden voor het laatst op het podium stond.