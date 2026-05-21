Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Canadese Grand Prix op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Het wordt een belangrijk raceweekend voor de teams, maar ook voor de Formule 1 zelf. Voor het eerst zal het raceweekend namelijk live te zien zijn op Netflix.

De Formule 1 heeft afgelopen jaren grote stappen gezet op de Amerikaanse markt. De Netflix-serie Drive to Survive heeft voor een compleet nieuwe doelgroep gezorgd, en de groeiende populariteit op de Amerikaanse markt heeft geleid tot de races in Miami en Las Vegas. Voor dit jaar werd er een nieuwe grote deal gesloten, want in de Verenigde Staten is de sport sinds dit seizoen te zien bij Apple TV.

Wat gaat er dit weekend gebeuren?

Begin dit jaar kondigde Apple een opvallende samenwerking aan met streaminggigant Netflix. De twee Amerikaanse mediagiganten hebben namelijk afgesproken dat de klanten bij Apple TV naar Drive to Survive kunnen kijken, terwijl de Canadese Grand Prix dit weekend zal worden uitgezonden door Netflix. Het is de eerste keer dat een F1-raceweekend te zien zal zijn bij Netflix, en daarmee is het direct één van de grootste evenementen die de streamingsdienst ooit heeft uitgezonden.

Hoe zit het in Nederland?

Er zit echter wel een addertje onder het gras, want de deal met Netflix geldt alleen voor de Amerikaanse markt. In Nederland kan men de Grand Prix van Canada dus niet bij Netflix bekijken, en zijn de fans aangewezen op de bekende plekken om de sport te volgen.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. De verschillen tussen de uitzendingen van F1 TV en Apple TV en Netflix zijn echter niet zo groot, want er wordt 'gewoon' gebruikgemaakt van de verslaggeving van Sky Sports. Dit commentaar is ook te ontvangen via F1 TV Pro, en Netflix stuurt geen eigen reporters naar het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Bij Viaplay wordt het commentaar verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.