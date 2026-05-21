Primeur in Canada: F1-race voor het eerst te zien bij Netflix

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Canadese Grand Prix op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Het wordt een belangrijk raceweekend voor de teams, maar ook voor de Formule 1 zelf. Voor het eerst zal het raceweekend namelijk live te zien zijn op Netflix.

De Formule 1 heeft afgelopen jaren grote stappen gezet op de Amerikaanse markt. De Netflix-serie Drive to Survive heeft voor een compleet nieuwe doelgroep gezorgd, en de groeiende populariteit op de Amerikaanse markt heeft geleid tot de races in Miami en Las Vegas. Voor dit jaar werd er een nieuwe grote deal gesloten, want in de Verenigde Staten is de sport sinds dit seizoen te zien bij Apple TV. 

Begin dit jaar kondigde Apple een opvallende samenwerking aan met streaminggigant Netflix. De twee Amerikaanse mediagiganten hebben namelijk afgesproken dat de klanten bij Apple TV naar Drive to Survive kunnen kijken, terwijl de Canadese Grand Prix dit weekend zal worden uitgezonden door Netflix. Het is de eerste keer dat een F1-raceweekend te zien zal zijn bij Netflix, en daarmee is het direct één van de grootste evenementen die de streamingsdienst ooit heeft uitgezonden.

Er zit echter wel een addertje onder het gras, want de deal met Netflix geldt alleen voor de Amerikaanse markt. In Nederland kan men de Grand Prix van Canada dus niet bij Netflix bekijken, en zijn de fans aangewezen op de bekende plekken om de sport te volgen.

De Formule 1 is in Nederland te zien bij de streamingdiensten Viaplay en F1 TV Pro. De verschillen tussen de uitzendingen van F1 TV en Apple TV en Netflix zijn echter niet zo groot, want er wordt 'gewoon' gebruikgemaakt van de verslaggeving van Sky Sports. Dit commentaar is ook te ontvangen via F1 TV Pro, en Netflix stuurt geen eigen reporters naar het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal. Bij Viaplay wordt het commentaar verzorgd door Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk.

d@nny

Posts: 3.612

VPN en je kan gewoon op Netflix kijken.

  • 3
  • 21 mei 2026 - 11:26
F1 Nieuws Netflix GP Canada 2026

Reacties (5)

  • OrangeArrows

    Posts: 3.392

    Heb ik niks aan.

    • + 0
    • 21 mei 2026 - 11:07
    • d@nny

      Posts: 3.612

      VPN en je kan gewoon op Netflix kijken.

      • + 3
      • 21 mei 2026 - 11:26
  • Regenrace

    Posts: 2.669

    Wat een flutbericht - gaat niet over Verstappen.

    • + 2
    • 21 mei 2026 - 11:33

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

