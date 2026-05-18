user icon
icon

Schumacher waarschuwt Mercedes: "Dat gaat Kimi in de problemen brengen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Schumacher waarschuwt Mercedes: "Dat gaat Kimi in de problemen brengen"

Ralf Schumacher denkt dat Kimi Antonelli achteruitgaat met het nieuwe pakket dat Mercedes mee gaat brengen naar Canada. De jonge Italiaan verkeert in de vorm van zijn leven en heeft al drie van de eerste vier races gewonnen dit seizoen. 

Het is een veelbelovende start voor Antonelli, maar de jonge Italiaan moet deze vorm nog lang zien vast te houden. Er moeten nog achttien races gereden worden en dat betekent dat Antonelli nog heel wat races moet winnen om wereldkampioen te worden. 

Meer over Mercedes Red Bull en Ford 'niet blij' met keuze Verstappen voor Mercedes

Red Bull en Ford 'niet blij' met keuze Verstappen voor Mercedes

7 mei
 Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

Montoya voorspelt oorlog bij Mercedes: "Iedereen zegt dat..."

17 mei

Antonelli is nog geen nummer één

De Italiaan is nog maar negentien jaar oud en heeft voorlopig nog geen leidende ambities binnen Mercedes. Dat vertelt Schumacher in Backstage Boxengasse van Sky Deutschland. "Voorlopig wil hij zich nog niet vastleggen als nummer één, er is geen reden om overhaast te werk te gaan, en zijn auto is veel te goed bij Mercedes, dus dat heeft geen zin."

Schumacher denkt al snel aan vorig seizoen, toen McLaren met een update kwam in het voordeel van Norris. "Wat de update betreft, dat kan alle kanten op. Je weet het nooit, want het hangt een beetje af van de rijstijl. Dat was vorig jaar ook duidelijk bij McLaren, toen er plotseling een upgrade werd geïntroduceerd. Lando Norris was er erg blij mee, maar Oscar Piastri niet."

Het ligt aan de coureur

George Russell is al jaren een vaste kracht binnen het team van Mercedes, dus weet het team wat hij wel en niet fijn vindt. "Het hangt ervan af of de coureur meer onderstuur of overstuur wil, wat dat ook moge opleveren. En we herinneren ons dat Mercedes het vorig jaar ook helemaal verkeerd aanpakte met de achteras, die de verkeerde kant op ging en Kimi Antonelli in de problemen bracht."

Antonelli had daar echt veel moeite mee. "Daar ging het echt mis. Hij kon daar totaal niet mee omgaan, en natuurlijk kan zoiets altijd weer gebeuren. Het seizoen is nog jong, het is nog vroeg. Maar desondanks moet je echt respect hebben voor wat hij tot nu toe heeft gepresteerd. Het is echt geweldig."

Schumacher hoopt echter dat het eenmalig is en Antonelli gewoon goed blijft presteren. "Zo jong, en toch in staat om zo'n niveau te bereiken, en vooral na tegenslagen – we mogen niet vergeten dat hij ook fouten heeft gemaakt – was hij er altijd meteen weer bij, en daarvoor verdient hij absoluut een enorm compliment."

jd2000

Posts: 7.724

Gelukkig,eindelijk weer iets van Ralf

  • 1
  • 18 mei 2026 - 18:42
F1 Nieuws Andrea Kimi Antonelli Mercedes

Reacties (4)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.725

    Gelukkig,eindelijk weer iets van Ralf

    • + 1
    • 18 mei 2026 - 18:42
    • Flexwing

      Posts: 379

      Nu nog montoya

      • + 0
      • 18 mei 2026 - 19:57
  • Larry Perkins

    Posts: 65.070

    "En we herinneren ons dat Mercedes het vorig jaar ook helemaal verkeerd aanpakte met de aandrijfas, die de verkeerde kant op ging en Kimi Antonelli in de problemen bracht."

    There comes the monkey out of the sleeve!
    Gluiperige George heeft de aandrijfas van vorig jaar op de GT3 van Verstappen en kornuiten laten monteren...

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 21:21

CA Grand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

CAGrand Prix van Canada

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 250
  • Podiums 7
  • Grand Prix 28
  • Land Italië
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, Italië
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar