Ralf Schumacher denkt dat Kimi Antonelli achteruitgaat met het nieuwe pakket dat Mercedes mee gaat brengen naar Canada. De jonge Italiaan verkeert in de vorm van zijn leven en heeft al drie van de eerste vier races gewonnen dit seizoen.

Het is een veelbelovende start voor Antonelli, maar de jonge Italiaan moet deze vorm nog lang zien vast te houden. Er moeten nog achttien races gereden worden en dat betekent dat Antonelli nog heel wat races moet winnen om wereldkampioen te worden.

Antonelli is nog geen nummer één

De Italiaan is nog maar negentien jaar oud en heeft voorlopig nog geen leidende ambities binnen Mercedes. Dat vertelt Schumacher in Backstage Boxengasse van Sky Deutschland. "Voorlopig wil hij zich nog niet vastleggen als nummer één, er is geen reden om overhaast te werk te gaan, en zijn auto is veel te goed bij Mercedes, dus dat heeft geen zin."

Schumacher denkt al snel aan vorig seizoen, toen McLaren met een update kwam in het voordeel van Norris. "Wat de update betreft, dat kan alle kanten op. Je weet het nooit, want het hangt een beetje af van de rijstijl. Dat was vorig jaar ook duidelijk bij McLaren, toen er plotseling een upgrade werd geïntroduceerd. Lando Norris was er erg blij mee, maar Oscar Piastri niet."

Het ligt aan de coureur

George Russell is al jaren een vaste kracht binnen het team van Mercedes, dus weet het team wat hij wel en niet fijn vindt. "Het hangt ervan af of de coureur meer onderstuur of overstuur wil, wat dat ook moge opleveren. En we herinneren ons dat Mercedes het vorig jaar ook helemaal verkeerd aanpakte met de achteras, die de verkeerde kant op ging en Kimi Antonelli in de problemen bracht."

Antonelli had daar echt veel moeite mee. "Daar ging het echt mis. Hij kon daar totaal niet mee omgaan, en natuurlijk kan zoiets altijd weer gebeuren. Het seizoen is nog jong, het is nog vroeg. Maar desondanks moet je echt respect hebben voor wat hij tot nu toe heeft gepresteerd. Het is echt geweldig."

Schumacher hoopt echter dat het eenmalig is en Antonelli gewoon goed blijft presteren. "Zo jong, en toch in staat om zo'n niveau te bereiken, en vooral na tegenslagen – we mogen niet vergeten dat hij ook fouten heeft gemaakt – was hij er altijd meteen weer bij, en daarvoor verdient hij absoluut een enorm compliment."