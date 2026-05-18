Horner is vrij, Alpine lokt en Wolff staat in de weg

Christian Horner is officieel vrij. Zijn gardening leave liep op 9 april 2026 af, bijna tien maanden nadat Red Bull hem in juli 2025 aan de deur zette na twintig jaar als teambaas. Voor het eerst praat de Brit openlijk over wat er daarna kwam, en over wat hij nog wil. Dat hij uitgerekend nu zijn mond opendoet, is geen toeval: met de GP van Canada van 22 tot 25 mei in aantocht escaleert de aandelenstrijd rond Alpine, het team dat hem als voertuig voor zijn comeback ziet.

Pijn, trots en onafgewerkte zaken

Horner deed zijn eerste serieuze openhartige uitspraken in februari 2026, in de nieuwe reeks van Drive to Survive op Netflix. Hij was zichtbaar aangedaan. Over zijn laatste race bij Red Bull, de GP van Groot-Brittannië, zei hij dat Verstappen op de Silverstone pole position stond maar als vijfde finishte. Het gevoel van abrupt verlies was tastbaar. Al eerder, eind januari op het European Motor Show in Dublin, stelde hij op het podium: "Het is niet geëindigd zoals ik had gewild." En: "Ik ga niet terugkomen voor zomaar iets. Ik kom alleen terug voor iets dat kan winnen."

Marko wijst naar Horner: "Hij wilde Verstappen niet bij Red Bull"

 Wolff versus Horner: Wie bemachtigt de Alpine-aandelen?

Wolff versus Horner: Wie bemachtigt de Alpine-aandelen?

In een interview met het Australische Today Show begin februari voegde hij eraan toe: "Ik heb mijn dienst gedaan, denk ik. Als ik terugkom, dan in een iets andere rol dan de afgelopen eenentwintig jaar." Bij het MotoGP-weekend in Jerez op 26 april trad hij wat meer naar buiten als toeschouwer, maar speelde hij zijn Alpine-geruchten nog steeds naar beneden. "Ik geniet ervan om andere sporten te volgen", zei hij tijdens een gesprek met Ziggo Sport op het circuit, "en ik heb geen haast."

Alpine, Wolff en 750 miljoen dollar

Ondertussen is de strijd om een minderheidsbelang in Alpine volledig ontbrand. Investeringsmaatschappij Otro Capital bezit 24 procent van de aandelen en wil cashen. Dat pakket wordt geschat op zo'n 750 miljoen dollar, want Alpine zelf wordt intern gewaardeerd op ongeveer 3 miljard dollar. Horner en Toto Wolff gelden op dit moment als de twee voornaamste kandidaten voor die aandelen, al lijkt het bod van Mercedes volgens ingewijden vooralsnog niet overtuigend genoeg.

Briatore, die als adviseur bij Alpine de lakens uitdeelt en een oude vriend is van Horner, bevestigde in januari al dat Horner gesprekken voerde met Otro Capital. In de weken daarna dook Wolff op als concurrent, wat Briatore in een persconferentie in maart 2026 nuanceerde: "Er zijn drie of vier mogelijke kopers. Maar vergeet niet: het gaat om de aandelen van Otro, dat heeft niets te maken met Alpine zelf." Wolff verklaarde op 1 april 2026 via de BBC dat zijn interesse "geen enkele connectie" heeft met Horner, maar zei ook dat de F1 zijn aanwezigheid mist: "Zijn persoonlijkheid was duidelijk controversieel, en dat is goed voor de sport."

Renault, dat de overige 76 procent in handen heeft, moet elke deal goedkeuren en zou tot september 2026 de tijd nemen om een beslissing te nemen. Dat geeft Horner ruimte, maar ook druk: Alpine staat na vijf races op de vijfde plek in het constructeurskampioenschap, na een laatste plek in 2025, en een stijgende teamprestatie drijft de aandelenprijs verder omhoog.

Wat het betekent voor Verstappen en Red Bull

Voor Nederlandse F1-kijkers speelt er nog een extra laag. Horner onthulde in Drive to Survive dat hij de Verstappens niet als oorzaak van zijn ontslag beschouwt, al was de relatie met Jos Verstappen in zijn laatste jaar als teambaas op zijn smalst. Red Bull heeft het zelf zwaar: onder zijn opvolger Laurent Mekies kampt het team met een moeizame start van het nieuwe 2026-reglement. Verstappen staat na vier races met 26 punten op de zevende plek, terwijl WK-leider Kimi Antonelli al 100 punten bij elkaar heeft gereden.

Horner bij Alpine, als aandeelhouder en strategisch boegbeeld, zou indirect de machtsbalans bij Red Bull raken. Wie de aandelen krijgt, Horner of Wolff, bepaalt mede met wie Verstappen de komende jaren een strijd voert aan de top van het startgrid.

Ouw-sjagerijn

Posts: 20.279

"Ik hoop dat mijn relatie met Jos "the Butcher" nog goed is, dan kan ik hem ff naar Toto sturen om hem op z'n gezicht te gaan kloppen zodat hij zijn eventuele bod in gaat trekken"....aldus Christian Horner die de telefoon al pakt.

  • 18 mei 2026 - 19:47
F1 Nieuws Christian Horner

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Beri

    Posts: 6.903

    Torger staat Denza F1 niet in de weg. BYD wilt Alpine (deels) overnemen. Torger wilt zelf er in investeren en Mercedes ziet Alpine als haar B team a la MinRB, Toro Rosso, Alpha Tauri, whatever it's named now. BYD en Mercedes hebben al een samenwerkingsverband genaamd Denza. Dus alles opgeteld komt Denza F1 er aan. En Horner is the perfect baddie om deze toko te leiden. Niemand houdt iets tegen.

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.278

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
