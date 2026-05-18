VeeKay tevreden na Indy 500-kwalificatie: "Ging als een raket"

Rinus 'VeeKay' van Kalmthout heeft een aardige kwalificatie voor de Indianapolis 500 achter de rug. VeeKay noteerde de twaalfde tijd in de uitgestelde kwalificatie, maar schoof een plekje door vanwege een diskwalificatie van een andere coureur. Na afloop klonk hij opvallend strijdvaardig.

VeeKay en zijn IndyCar-concullega's moesten lang wachten voordat ze aan hun kwalificatie konden beginnen. Door regenval werd het programma van zaterdag geschrapt, en moesten ze op zondag aan de bak. VeeKay schoot uit de startblokken, en stootte door naar de Fast Twelve. Daar kwam hij tot de twaalfde tijd, maar schoof hij een plekje op door de diskwalificatie van Caio Collet.

Hoe was het gevoel bij VeeKay?

Na afloop reageerde Van Kalmthout opgetogen op zijn kwalificatie op de iconische Indianapolis Motor Speedway: "Een erg enerverende dag. Na een lastige kwalificatie vorig jaar zat ik dit keer weer bij de beste twaalf, de eerste run van de dag was heel erg goed. We hebben goed gebruik gemaakt van de gunstige loting, ik heb heel weinig downforce op de auto en ging als een raket."

De coureur van Juncos Hollinger Racing zette daarna alles op alles: "In de Fast Twelve hebben we er een klein beetje downforce bij gedaan, de baantemperatuur was aanzienlijk hoger en de wind waaide hard. De eerste ronde was echt geweldig, maar daarna had ik moeite met de auto. Voor iedere bocht wees de neus naar de muur in plaats van richting het asfalt! We besloten risico te nemen met de set-up voor de Fast Twelve, omdat we immers gegarandeerd zijn van een twaalfde startplaats."

Vertrouwen voor het echte werk

Aankomend weekend staat de iconische race op het programma, en VeeKay heeft er vertrouwen in: "De auto is goed, in racetrim zelfs heel erg goed, en vanaf de vierde startrij kunnen we echt vechten. Ik heb mijn uiterste best gedaan en ben trots op Juncos Hollinger Racing, dit was hun eerste keer in de Fast Twelve! Samen gaan we er nu voor ik kan niet wachten tot de race start."

Wie pakte de pole position?

De pole position voor de Indy 500 werd gepakt door megaster Alex Palou. De Spanjaard van Chip Ganassi Racing was sneller dan Alexander Rossi en David Malukas, en heeft een uitstekende uitgangspositie om zijn zege van vorig jaar te verdedigen in handen.

  • 18 mei 2026 - 15:18
IndyCar Nieuws Rinus van Kalmthout Indianapolis 500

Reacties (2)

Login om te reageren
  • TylaHunter

    Posts: 10.675

    Er was maar 1 die echt als een raket ging en dat was Palou. Hele maand valt die alleen op met zijn racetrim en in de fast 6 knalt hij er even 4 ronden uit.

    Veekay volgens mij P11 na straffen dus is wel echt in het midden... beetje ongemakkelijke plek. Volgens mij historisch gezien totaal geen 500 team dus ik denk solide, maar niet indrukwekkend.

    • + 0
    • 18 mei 2026 - 14:14
    • Patrace

      Posts: 6.711

      Palou kwam met de hakken over de sloot in de Fast Twelve, maar daarna was hij wel een stuk sterker. Knap dat hij dan toch nog pole pakt.
      Veekay was gewoon goed. Als je de eerste bent ooit die met het team de Fast 12 haalt, heb je het gewoon goed gedaan. Dat zijn tweede run niet goed ging was jammer. Ik denk dat hij sneller was geweest als ze dezelfde setup hadden gehouden.
      Maar hij heeft een goede race auto, dus dat biedt wel hoop voor een mooie race.

      • + 1
      • 18 mei 2026 - 15:18

