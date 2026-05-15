Mercedes-coureur trots op aanwezigheid Verstappen: "Grote eer"

Mercedes-coureur trots op aanwezigheid Verstappen: "Grote eer"

Max Verstappen staat dit weekend in het middelpunt van de aandacht op de Nürburgring. Niet alleen de fans zijn blij met zijn deelname, ook zijn nieuwe rivalen zijn blij met zijn aanwezigheid op de Ring. Mercedes-concullega Maro Engel vindt het op zijn beurt fantastisch dat Verstappen meedoet.

Verstappen debuteert dit weekend in de 24 uur van de Nürburgring, en hij wil direct gaan jagen op de zege. Samen met Daniel Juncadella, Lucas Auer en Jules Gounon bestuurt hij de Mercedes-AMG #3 en is hij ook de teamgenoot van de ervaren Duitser Maro Engel. Hij zit achter het stuur van de Mercedes-AMG #80, en zorgde vorig jaar voor ophef toen hij op X vraagtekens zette bij de rondetijd die Verstappen noteerde tijdens zijn eerste test. Hij werd toen terechtgewezen door Verstappen zelf.

'Het is echt fantastisch'

Die strijdbijl lijkt inmiddels te zijn begraven, en Engel sprak zich tijdens de persconferentie op de Nürburgring uit: "Allereerst is het echt fantastisch dat hij ervoor heeft gekozen om hier aan de start te verschijnen. Zoals al zo vaak door veel mensen is gezegd, laat dit zien wat voor een racer hij is. Met die instelling heeft hij zich ook naadloos bij het team weten te voegen."

Extra portie talent

Engel vindt het geweldig dat hij met viervoudig wereldkampioen Verstappen mag werken: "Het is ook echt leuk om zijn kijk op dingen te horen. Hij brengt natuurlijk een nieuw perspectief met zich mee en pakt sommige dingen op instinct net iets anders aan."

"Ik denk dat het voor ons allemaal een grote eer is om hem bij het team te hebben. Hij heeft zich echt uitstekend aangepast en is net als de andere zeven jongens, alleen dat met een mogelijke portie extra talent! Maar het is heel erg leuk, echt fantastisch dat hij er is!"

Hoe gedraagt Verstappen zich?

Verstappen gedraagt zich ook niet anders dan andere coureurs, en daarmee maakt hij veel indruk op Engel: "Iedereen die hier meedoet, loopt via dezelfde trap naar de drivers briefing, net als ieder ander. Er wordt een groot punt van gemaakt dat hij een Formule 1-coureur is. Hij is gewoon één van de velen die ervan geniet om deze race te rijden. Dat is precies wat het zo mooi maakt."

Strijd om de pole

Verstappen gaat vandaag jagen op de pole position voor de 24 uur van de Nürburgring. Hij heeft zich met zijn team nog niet gekwalificeerd voor de Top Quali 3, maar wordt wel gezien als een echte kanshebber voor de pole. Ook Engel en zijn teamgenoten gaan jagen op de snelste tijd.

  • F1jos

    Posts: 5.235

    Hierbij nog meer complimenten:

    Max is een geweldige teamgenoot om erbij te hebben. Sinds de eerste test die we samen deden in Estoril, begreep ik meteen dat hij van een andere planeet komt. Op een goede manier, want die gast is gewoon ongelooflijk. Max is een geweldige teamgenoot om erbij te hebben. Sinds de eerste test die we samen deden in Estoril, begreep ik meteen dat hij van een andere planeet komt. Op een goede manier, want die gast is gewoon ongelooflijk.

    Daarnaast is hij ook gewoon een heel fijne teamgenoot. Als ik geheugenverlies zou hebben en ik de persoon niet kende, dan zou ik denken: 'Wauw, het is echt een geweldige zet van AMG geweest om deze coureur naar ons te halen, want hij is snel, aardig en leuk om mee samen te werken.

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
