Terug naar de roots: hier verblijft Verstappen tijdens Nürburgring-weekend

Een van de grootste dromen van Max Verstappen komt dit weekend uit: racen tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Op de Nordschleife gaat de Nederlander zijn eerste echte gooi doen naar zijn eerste zege tijdens de endurance-klassieker. In Duitsland verblijft Verstappen met de nodige luxe om hem heen. 

Verstappen racete al eerder op de Nürburgring. Op de Nordschleife won hij in 2025 de NLS9 en ook dit jaar reed hij in een GT3-bolide op het iconische circuit. Komend weekend gaat het om de echte knikkers als hij met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella aan zijn zijde aan de 24 uurs-race meedoet. 

GT3-racing breng Verstappen terug naar de roots 

Daar waar Verstappen in de Formule 1 in een hele politieke wereld terecht is gekomen, omarmt hij het gevoel wat hem via de Nürburgring terugbrengt naar de roots. Van een luxe F1-circuit met paddock-club waar champagne met gamba's worden geserveerd, arriveert hij op een camping waar de coureurs s'avonds BBQ'n, waarna zij overnachten in een caravan of camper. 

Jeroen Bleekemolen - die ook meedoet aan de 24 uurs-race - postte een video op Instagram hoe die omgeving eruitziet. Echter voegde hij daar wel aan toe dat Verstappen zal verblijven in een hotel dicht bij het circuit. 

Verstappen vat koe meteen bij de hoorns 

Meteen tijdens de eerste oefensessie op de Nordschleife, etaleerde Verstappen zijn ware race-talent. Al snel slaagde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing erin om snelle ronden te klokken tijdens twee uur durende training. Uiteindelijk klokte hij met zijn team de snelste tijd. 

Vanavond om 20:00 uur lokale tijd zal de tweede oefensessie plaatsvinden. Ook dan zal de 28-jarige naar alle waarschijnlijkheid in actie komen, om zodoende zijn eerste ronden in het donker te rijden. 

Reacties (6)

  • Bertrand Gachot

    Posts: 584

    Verstappen terug naar zijn roots….. ik laat deze even liggen, ik ben benieuwd welke bigot er mee aan de haal gaat.

    • 14 mei 2026 - 17:27
    • F1 bekijker

      Posts: 313

      Een wereld burger die Max.

      • 14 mei 2026 - 18:17
  • Larry Perkins

    Posts: 64.989

    De seit bedankt @Pietje voor de tip van 14 mei 2026 - 16:00 uur...

    (Zie onder het bericht: Uitslag eerste training Nürburgring: Verstappen kent goede sessie)

    • 14 mei 2026 - 18:21
    • Pietje Bell

      Posts: 34.752

      Ik keek er idd van op dat ze exact dezelfde video hier hebben geplaatst.

      • 14 mei 2026 - 18:31
    • Pietje Bell

      Posts: 34.752

      • 14 mei 2026 - 21:04
    • Pietje Bell

      Posts: 34.752

      • 14 mei 2026 - 21:10

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

