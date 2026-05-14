Een van de grootste dromen van Max Verstappen komt dit weekend uit: racen tijdens de 24 uur van de Nürburgring. Op de Nordschleife gaat de Nederlander zijn eerste echte gooi doen naar zijn eerste zege tijdens de endurance-klassieker. In Duitsland verblijft Verstappen met de nodige luxe om hem heen.

Verstappen racete al eerder op de Nürburgring. Op de Nordschleife won hij in 2025 de NLS9 en ook dit jaar reed hij in een GT3-bolide op het iconische circuit. Komend weekend gaat het om de echte knikkers als hij met Lucas Auer, Jules Gounon en Daniel Juncadella aan zijn zijde aan de 24 uurs-race meedoet.

GT3-racing breng Verstappen terug naar de roots

Daar waar Verstappen in de Formule 1 in een hele politieke wereld terecht is gekomen, omarmt hij het gevoel wat hem via de Nürburgring terugbrengt naar de roots. Van een luxe F1-circuit met paddock-club waar champagne met gamba's worden geserveerd, arriveert hij op een camping waar de coureurs s'avonds BBQ'n, waarna zij overnachten in een caravan of camper.

Jeroen Bleekemolen - die ook meedoet aan de 24 uurs-race - postte een video op Instagram hoe die omgeving eruitziet. Echter voegde hij daar wel aan toe dat Verstappen zal verblijven in een hotel dicht bij het circuit.

Verstappen vat koe meteen bij de hoorns

Meteen tijdens de eerste oefensessie op de Nordschleife, etaleerde Verstappen zijn ware race-talent. Al snel slaagde de viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing erin om snelle ronden te klokken tijdens twee uur durende training. Uiteindelijk klokte hij met zijn team de snelste tijd.

Vanavond om 20:00 uur lokale tijd zal de tweede oefensessie plaatsvinden. Ook dan zal de 28-jarige naar alle waarschijnlijkheid in actie komen, om zodoende zijn eerste ronden in het donker te rijden.