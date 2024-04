"Beslist Verstappen mee over de toekomst van Perez? "

Het team van Red Bul Racing heeft nog steeds geen beslissing genomen over het tweede zitje voor 2025. Het contract van Sergio Perez loopt eind dit jaar af, maar de Mexicaan maakt een goede kans op een nieuwe deal. Hans-Joachim Stuck denkt dat Perez mag aanblijven als Max Verstappen mag meebeslissen.

Verstappen is de onbetwiste kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlandse wereldkampioen won dit seizoen al in Bahrein en Saoedi-Arabië, terwijl Perez iets verder achterbleef. Red Bull-adviseur Helmut Marko was tevreden met Perez en hij stelde zelfs dat de Mexicaan vooralsnog niet hoeft te vrezen voor zijn zitje. Toch liggen er kapers op de kust, want Carlos Sainz en Fernando Alonso hebben allebei nog geen contract voor 2025.

De strijd is nog niet gestreden, maar Perez lijkt momenteel op pole position te staan. Oud-coureur Hans-Joachim Stuck denkt dat Perez moet hopen op zeggenschap van Verstappen. Bij Eurosport spreekt Stuck zich uit: "Verstappen is de nummer één bij Red Bull, dus misschien mag hij ook meebeslissen over wie zijn nieuwe teamgenoot wordt. Als dat echt het geval is, dan zou ik zeggen dat hij momenteel blij is met Perez. In dat geval heeft hij in ieder geval niets te vrezen van Perez."