Kritiek op Wolff: "Geluk dat hij mede-eigenaar is"

Het team van Mercedes kent een rampzalige start van het seizoen. De Duitse renstal kan nog niet voor de prijzen meevechten en de teleurstelling is zeer groot. Teambaas Toto Wolff hoopt op verbetering, maar volgens Hans-Joachim Stuck zou Wolff in een andere situatie al zijn ontslagen.

Mercedes gooide voor dit jaar het design volledig om in de hoop mee te kunnen strijden om de wereldtitel. Maar vooralsnog heeft dit plannetje nog niet gewerkt, de achterstand op Red Bull Racing en Ferrari is veel te groot. Ook de teams van McLaren en Aston Martin zijn regelmatig sneller. In Australië bereikte Mercedes een dieptepunt aangezien Lewis Hamilton en George Russell allebei uitvielen.

Oud-coureur Hans-Joachim Stuck is enorm kritisch op Mercedes en teambaas Toto Wolff. De Duitser denkt dat Wolff in een andere situatie mogelijk zonder baan zou zitten. In gesprek met Eurosport is Stuck daar zeer duidelijk over: "Mercedes bevindt zich simpelweg niet op het niveau van Red Bull en Ferrari. Voor Wolff is het waarschijnlijk een voordeel dat hij mede-eigenaar is van het team. Als het echt puur een Mercedes-team was geweest, dan weet ik niet zeker of hij er nog zou werken. Om het direct te zeggen, de chief designer zou ook moeten worden vervangen. Ze missen simpelweg de juiste aanpak."