De deelname van Max Verstappen aan de 24 Uur van de Nürburgring zorgt nu al voor enthousiasme binnen de GT3-wereld. Thomas Preining, Porsche-fabriekscoureur en voormalig DTM-kampioen, kijkt uit naar de komst van de Nederlander en verwacht dat Verstappen meteen een serieuze uitdager voor de overwinning zal zijn.

Verstappen liet de voorbije maanden steeds vaker zijn liefde voor GT-racing blijken. Met zijn eigen Verstappen.com Racing-project en toenemende betrokkenheid bij langeafstandsraces groeit de verwachting dat de viervoudig wereldkampioen zich in de toekomst ook écht op de Nordschleife zal tonen.

‘Goed voor de sport én een serieuze concurrent’

Preining is duidelijk enthousiast over de impact die Verstappen op de autosport buiten de Formule 1 heeft. “Ik vind het fantastisch dat iemand als Max interesse toont in dit soort races”, aldus de Oostenrijker tegenover Servus TV. “Dat brengt enorm veel aandacht naar de sport en je merkt gewoon dat de interesse hierdoor groeit. Het is mooi om te zien hoeveel passie hij hiervoor heeft.”

Tegelijkertijd beseft de Porsche-coureur ook dat Verstappen op sportief vlak meteen een bedreiging vormt. “Hij heeft al een ongelooflijk druk programma, maar racen zit gewoon in zijn DNA”, legt Preining uit. “Dat maakt hem gevaarlijk, want uiteindelijk zal hij gewoon één van de grote concurrenten voor de overwinning zijn. Ik hoop vooral dat wij snel genoeg zijn tegen de tijd van de 24-uursrace.”

‘Buiten de baan veel respect, erop wil ik hem kloppen’

Hoewel Preining veel bewondering heeft voor Verstappen, verdwijnt dat respect volgens hem zodra de helm opgaat. “Naast de baan heb ik enorm veel respect voor Max en ik volg hem ook op de voet”, vertelt hij. “Voor de Oostenrijkse televisie kijk ik elke Formule 1-race, dus ik weet goed wat hij kan.”

Op het circuit telt volgens de Porsche-rijder echter maar één ding: winnen. “Zodra we de baan opgaan, is hij gewoon een concurrent zoals alle anderen”, besluit Preining. “Als we de race willen winnen, zullen we hem moeten verslaan. Het maakt uiteindelijk niet uit wie er in de auto zit.”

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.471
  • Podiums 127
  • Grand Prix 237
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
