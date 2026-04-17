Nelson Piquet Jr. kijkt met gefronste wenkbrauwen naar het vroege vertreknieuws van Gianpiero Lambiase. De voormalig Formule 1-coureur vindt het opvallend dat de overstap naar McLaren al zo ver van tevoren wereldkundig is gemaakt en plaatst vraagtekens bij de gevolgen daarvan.

Het nieuws sloeg op 9 april in als een bom, toen duidelijk werd dat Lambiase vanaf 2028 vertrekt bij Red Bull Racing. Daarmee raakt Max Verstappen op termijn zijn vaste race-engineer kwijt, met wie hij al sinds 2016 nauw samenwerkt. De rechterhand van de Nederlander zal na 2027 aansluiten bij McLaren, waar hij naar verluidt een astronomische aanbieding getekend heeft.

Vroege aankondiging roept vragen op

Piquet jr. snapt weinig van de timing van de aankondiging. “De markt verandert constant, dat is logisch, maar dat dit nu al naar buiten komt, vind ik wel opvallend”, klinkt het in de Braziliaanse podcast Pelas Pistas. “Ik vraag me af of er überhaupt regels zijn die bepalen dat zoiets zo vroeg gedeeld moet worden”, voegde hij daaraan toe.

De Braziliaan trekt daarbij een opvallende vergelijking. “Het voelt bijna alsof je een coureurstransfer aankondigt, terwijl het hier om een engineer gaat”, stelt hij, doelend op de uitzonderlijke timing van het nieuws.

‘Afgeschermd van cruciale informatie’

Volgens Piquet ligt er nog een ander risico op de loer. Hij verwacht dat Lambiase de komende periode minder betrokken zal worden bij nieuwe ontwikkelingen binnen Red Bull. “Ik kan me voorstellen dat ze hem geleidelijk buitenspel zetten om te voorkomen dat belangrijke informatie weglekt”, zegt hij daarover.

De oud-coureur benadrukt dat dit geen ongebruikelijke gang van zaken is binnen de sport. “Als iemand vertrekt, is het vrij normaal dat die persoon niet meer overal bij wordt betrokken. Je schermt hem af van nieuwe ontwikkelingen en gevoelige data”, legt hij uit. Tegelijkertijd blijft de timing hem bezighouden: “Waarom dit nu al bekend is gemaakt, blijft bijzonder. Zeker als je weet dat hij nog anderhalf jaar te gaan heeft.”