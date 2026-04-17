Nelson Piquet Jr. kijkt met gefronste wenkbrauwen naar het vroege vertreknieuws van Gianpiero Lambiase. De voormalig Formule 1-coureur vindt het opvallend dat de overstap naar McLaren al zo ver van tevoren wereldkundig is gemaakt en plaatst vraagtekens bij de gevolgen daarvan.

Het nieuws sloeg op 9 april in als een bom, toen duidelijk werd dat Lambiase vanaf 2028 vertrekt bij Red Bull Racing. Daarmee raakt Max Verstappen op termijn zijn vaste race-engineer kwijt, met wie hij al sinds 2016 nauw samenwerkt. De rechterhand van de Nederlander zal na 2027 aansluiten bij McLaren, waar hij naar verluidt een astronomische aanbieding getekend heeft. 

Vroege aankondiging roept vragen op

Piquet jr. snapt weinig van de timing van de aankondiging. “De markt verandert constant, dat is logisch, maar dat dit nu al naar buiten komt, vind ik wel opvallend”, klinkt het in de Braziliaanse podcast Pelas Pistas. “Ik vraag me af of er überhaupt regels zijn die bepalen dat zoiets zo vroeg gedeeld moet worden”, voegde hij daaraan toe. 

De Braziliaan trekt daarbij een opvallende vergelijking. “Het voelt bijna alsof je een coureurstransfer aankondigt, terwijl het hier om een engineer gaat”, stelt hij, doelend op de uitzonderlijke timing van het nieuws.

‘Afgeschermd van cruciale informatie’

Volgens Piquet ligt er nog een ander risico op de loer. Hij verwacht dat Lambiase de komende periode minder betrokken zal worden bij nieuwe ontwikkelingen binnen Red Bull. “Ik kan me voorstellen dat ze hem geleidelijk buitenspel zetten om te voorkomen dat belangrijke informatie weglekt”, zegt hij daarover.

De oud-coureur benadrukt dat dit geen ongebruikelijke gang van zaken is binnen de sport. “Als iemand vertrekt, is het vrij normaal dat die persoon niet meer overal bij wordt betrokken. Je schermt hem af van nieuwe ontwikkelingen en gevoelige data”, legt hij uit. Tegelijkertijd blijft de timing hem bezighouden: “Waarom dit nu al bekend is gemaakt, blijft bijzonder. Zeker als je weet dat hij nog anderhalf jaar te gaan heeft.”

Reacties (8)

  • Need5Speed

    Posts: 3.695

    Het is gewoon een teken van groot wederzijds respect en vertrouwen. Juist daarom denk ik dat ze hem nog lang volledig bij alles zullen betrekken.

    • + 2
    • 17 apr 2026 - 08:38
    • snailer

      Posts: 32.415

      Verstappen zou het verlangen.

      • + 1
      • 17 apr 2026 - 08:43
    • arone

      Posts: 1.183

      Ik denk dat hij bij bepaalde meetings niet meer wordt uitgenodigd.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 08:49
    • Need5Speed

      Posts: 3.695

      Hij zal niet betrokken worden met de ontwikkelingen voor 2028 en verder, maar waarschijnlijk tot het eind met de lopende zaken.

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 09:23
  • Pietje Bell

    Posts: 34.342

    Een heel groot Braziliaans F1 gossip account repostte vannacht een foto van
    Kim Kardashian die bij Lewis op schoot zit van Kim's IG.
    Schoonmama Sylvia, moeder van Nelson en Kelly reageerde daarop als eerste
    met "So vulgar".

    ibb.co/B21s0zRq

    Toen Kelly dit op haar IG postte reageerde ze niet.

    Dec '20: ibb.co/CsKg5znz

    Sept '20: ibb.co/ZRQq9QBY

    • + 2
    • 17 apr 2026 - 09:48
    • Aajd Flupke

      Posts: 135

      Ik geef Sylvia groot gelijk

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 11:36
    • Pietje Bell

      Posts: 34.342

      Dat Kim zich altijd zo laat zien is bekend, helemaal op Coachella.

      En dat van Kelly is heel normaal om je zo aan de wereld te tonen?

      • + 0
      • 17 apr 2026 - 12:05
  • Larry Perkins

    Posts: 64.392

    De zwager van Max staat zelf buitenspel, dat blijkt keer op keer uit zijn onnozele berichten...

    • + 0
    • 17 apr 2026 - 12:06

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

