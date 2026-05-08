George Russell heeft een frustrerende start van het seizoen achter de rug. De Britse Mercedes-coureur gold als titelfavoriet, maar heeft na vier races een flinke achterstand op zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Russells houding levert hem kritiek op, ook Will Buxton draagt nu zijn steentje bij.

Het team van Mercedes werd voorafgaand aan het seizoen aangewezen als de grote favoriet onder de nieuwe regels. Bij de eerste race lieten ze de voorspellingen uitkomen, en was Russell oppermachtig. In de races daarna werd Russell echter verslagen door zijn veel jongere teamgenoot Antonelli, die inmiddels met een ruime voorsprong het wereldkampioenschap aanvoert. Russell probeert rust uit te stralen, maar het is duidelijk dat hij gefrustreerd is.

Wat valt er nu op?

Russells houding levert hem nu de nodige kritiek op. In de podcast Up To Speed legt voormalig F1 TV-presentator en huidig IndyCar-commentator Will Buxton uit wat hij ziet aan Russell: "Ik zag eerder vandaag een quote van hem waarin hij iets zei van; 'Als ik vijf jaar eerder in de Formule 1 was beland, dan had ik nu waarschijnlijk al een paar kampioenschappen gewonnen."

'Hij heeft een soort arrogantie ontwikkeld'

Dit soort uitspraken zijn volgens Buxton allesbehalve handig. Hij stelt dat dit hem geen goed gevoel geeft over Russell: "Ik vrees dat hij een zekere mate van arrogantie heeft ontwikkeld, dat hij denkt dat dit hem vanzelfsprekend toekomt. Of hij begint nu te voelen dat Kimi hem qua prestaties aan het overtreffen is."

Dat lijkt niet de beste houding te zijn: "Dus er zit die frustratie in hem van: 'Ik had allang wereldkampioen moeten zijn.' Ik weet het gewoon niet, dat zit me gewoon een beetje dwars."

Hoe staat Russell ervoor in de titelstrijd?

Russell werd afgelopen weekend in Miami als vierde geklasseerd na een zware race. Na afloop moest hij zich nog bij de stewards melden voor incidentjes met Max Verstappen en Charles Leclerc, maar dat leverde hem geen straffen op. Hij moest wel toezien hoe zijn teamgenoot Antonelli wéér won.

Russell staat na vier raceweekenden op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met tachtig punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Antonelli wist drie races te winnen en heeft tot nu toe honderd punten bij elkaar gereden.