user icon
icon

'Arrogante' Russell krijgt pak slaag: "Er zit een soort frustratie in hem"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
'Arrogante' Russell krijgt pak slaag: "Er zit een soort frustratie in hem"

George Russell heeft een frustrerende start van het seizoen achter de rug. De Britse Mercedes-coureur gold als titelfavoriet, maar heeft na vier races een flinke achterstand op zijn teamgenoot Andrea Kimi Antonelli. Russells houding levert hem kritiek op, ook Will Buxton draagt nu zijn steentje bij.

Het team van Mercedes werd voorafgaand aan het seizoen aangewezen als de grote favoriet onder de nieuwe regels. Bij de eerste race lieten ze de voorspellingen uitkomen, en was Russell oppermachtig. In de races daarna werd Russell echter verslagen door zijn veel jongere teamgenoot Antonelli, die inmiddels met een ruime voorsprong het wereldkampioenschap aanvoert. Russell probeert rust uit te stralen, maar het is duidelijk dat hij gefrustreerd is.

Meer over George Russell Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

Hamilton pal achter Verstappen: "Coureurs moeten meer inspraak krijgen"

4 mei
 Verstappen nóg een keer naar de stewards, ook Russell en Leclerc de klos

Verstappen nóg een keer naar de stewards, ook Russell en Leclerc de klos

3 mei

Wat valt er nu op?

Russells houding levert hem nu de nodige kritiek op. In de podcast Up To Speed legt voormalig F1 TV-presentator en huidig IndyCar-commentator Will Buxton uit wat hij ziet aan Russell: "Ik zag eerder vandaag een quote van hem waarin hij iets zei van; 'Als ik vijf jaar eerder in de Formule 1 was beland, dan had ik nu waarschijnlijk al een paar kampioenschappen gewonnen."

'Hij heeft een soort arrogantie ontwikkeld'

Dit soort uitspraken zijn volgens Buxton allesbehalve handig. Hij stelt dat dit hem geen goed gevoel geeft over Russell: "Ik vrees dat hij een zekere mate van arrogantie heeft ontwikkeld, dat hij denkt dat dit hem vanzelfsprekend toekomt. Of hij begint nu te voelen dat Kimi hem qua prestaties aan het overtreffen is."

Dat lijkt niet de beste houding te zijn: "Dus er zit die frustratie in hem van: 'Ik had allang wereldkampioen moeten zijn.' Ik weet het gewoon niet, dat zit me gewoon een beetje dwars."

Hoe staat Russell ervoor in de titelstrijd?

Russell werd afgelopen weekend in Miami als vierde geklasseerd na een zware race. Na afloop moest hij zich nog bij de stewards melden voor incidentjes met Max Verstappen en Charles Leclerc, maar dat leverde hem geen straffen op. Hij moest wel toezien hoe zijn teamgenoot Antonelli wéér won.

Russell staat na vier raceweekenden op de tweede plaats in het wereldkampioenschap met tachtig punten achter zijn naam. Zijn teamgenoot Antonelli wist drie races te winnen en heeft tot nu toe honderd punten bij elkaar gereden.

Maximo

Posts: 9.875

Russell is gewoon een hele afgunstige valse n*cht.

  • 5
  • 8 mei 2026 - 10:25
F1 Nieuws George Russell Mercedes

Reacties (3)

Login om te reageren
  • shakedown

    Posts: 1.788

    En Antonelli maakt 1 keer een jeugdig foutje en Russell sluit weer aan. Niets aan de hand. Hoop gedoe om niets...

    • + 1
    • 8 mei 2026 - 10:22
  • Maximo

    Posts: 9.875

    Russell is gewoon een hele afgunstige valse n*cht.

    • + 5
    • 8 mei 2026 - 10:25
    • Pietje Bell

      Posts: 34.663

      Dat laatste woord slaat natuurlijk helemaal nergens op!!

      • + 0
      • 8 mei 2026 - 10:28

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
180
2
Ferrari
112
3
McLaren
94
4
Red Bull Racing
30
5
Alpine F1
21
6
Haas F1
18
7
Racing Bulls
14
8
Williams
5
9
Audi
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB George Russell 63
  • Team Mercedes
  • Punten 1.112
  • Podiums 26
  • Grand Prix 156
  • Land Groot Brittannië
  • Geb. datum 15 feb 1998 (28)
  • Geb. plaats King's Lynn, Groot Brittannië
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,85 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar