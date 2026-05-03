Isack Hadjar is zoals verwacht gediskwalificeerd na afloop van de kwalificatie in Miami. Hadjar en zijn team Red Bull moesten zich vanochtend melden bij de stewards, omdat de auto niet door de technische keuring was gekomen. Het feit dat hij uit de uitslag is geschrapt, komt dan ook niet uit de lucht vallen.

Hadjar kende een tegenvallende kwalificatie in Miami, en kwam niet verder dan de negende tijd. Hij moest zeer veel tijd toegeven op zijn teamgenoot Max Verstappen, die op zijn beurt net naast de pole position greep. Hadjar baalde zichtbaar van de achterstand, en zijn humeur werd er waarschijnlijk niet beter op toen de technical delegate van de FIA concludeerde dat er iets niet aan de haak was met zijn vloer.

Wat hebben de stewards besloten?

Gisteravond werd duidelijk dat het floor board van de Red Bull-bolide van Hadjar niet aan de regels voldeed. De stewards openden een onderzoek, en vanochtend moest Red Bull verantwoording afleggen. Bij de stewards gaf Red Bull toe dat ze een fout hebben gemaakt, en dat de vloer van Hadjar op twee millimeter na niet aan de regels voldeed. De straf is dan ook duidelijk: Hadjar is gediskwalificeerd.

Dit houdt in dat hij uit de uitslag van de kwalificatie wordt geschrapt, en dat zijn negende tijd dus niet meer geldig is. Hij mag wel gewoon deelnemen aan de race, maar Red Bull moet er vanzelfsprekend wel voor zorgen dat de RB22 van Hadjar weer legaal is. Als de auto weer aan de regels voldoet, zal Hadjar de race vanuit de pitlane of vanaf de laatste plek starten. Het hangt er hierbij ook vanaf of Red Bull besluit om de set-up te wijzigen of niet. Aangezien er regen op komst is, is de kans aannemelijk dat ze dit doen.

Tweede diskwalificatie

Hadjar is de tweede coureur die dit weekend wordt gediskwalificeerd, nadat na de sprintrace hetzelfde gebeurde met Gabriel Bortoleto. Zijn Audi was niet door de keuring gekomen, waardoor hij uit de uitslag van de sprint werd geschrapt.