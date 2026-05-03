user icon
icon

Domper voor Red Bull: Hadjar gediskwalificeerd

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Domper voor Red Bull: Hadjar gediskwalificeerd

Isack Hadjar is zoals verwacht gediskwalificeerd na afloop van de kwalificatie in Miami. Hadjar en zijn team Red Bull moesten zich vanochtend melden bij de stewards, omdat de auto niet door de technische keuring was gekomen. Het feit dat hij uit de uitslag is geschrapt, komt dan ook niet uit de lucht vallen.

Hadjar kende een tegenvallende kwalificatie in Miami, en kwam niet verder dan de negende tijd. Hij moest zeer veel tijd toegeven op zijn teamgenoot Max Verstappen, die op zijn beurt net naast de pole position greep. Hadjar baalde zichtbaar van de achterstand, en zijn humeur werd er waarschijnlijk niet beter op toen de technical delegate van de FIA concludeerde dat er iets niet aan de haak was met zijn vloer.

Meer over Red Bull Racing Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

Verstappen maakt opvallende toekomstkeuze

22 apr

Wat hebben de stewards besloten?

Gisteravond werd duidelijk dat het floor board van de Red Bull-bolide van Hadjar niet aan de regels voldeed. De stewards openden een onderzoek, en vanochtend moest Red Bull verantwoording afleggen. Bij de stewards gaf Red Bull toe dat ze een fout hebben gemaakt, en dat de vloer van Hadjar op twee millimeter na niet aan de regels voldeed. De straf is dan ook duidelijk: Hadjar is gediskwalificeerd.

Dit houdt in dat hij uit de uitslag van de kwalificatie wordt geschrapt, en dat zijn negende tijd dus niet meer geldig is. Hij mag wel gewoon deelnemen aan de race, maar Red Bull moet er vanzelfsprekend wel voor zorgen dat de RB22 van Hadjar weer legaal is. Als de auto weer aan de regels voldoet, zal Hadjar de race vanuit de pitlane of vanaf de laatste plek starten. Het hangt er hierbij ook vanaf of Red Bull besluit om de set-up te wijzigen of niet. Aangezien er regen op komst is, is de kans aannemelijk dat ze dit doen.

Tweede diskwalificatie

Hadjar is de tweede coureur die dit weekend wordt gediskwalificeerd, nadat na de sprintrace hetzelfde gebeurde met Gabriel Bortoleto. Zijn Audi was niet door de keuring gekomen, waardoor hij uit de uitslag van de sprint werd geschrapt.

F1 Nieuws Isack Hadjar Red Bull Racing GP Miami 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Dale U

    Posts: 1.900

    Die gaat voor een regenafstelling, achteraf zal hij blij zijn, die gaat als een mes door de boter.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 13:52
    • TylaHunter

      Posts: 10.649

      Als het droog blijft komt hij nog net voorbij de aston martins en de Caddi's...

      Ik zie het als een verloren weekend voor Hadjar.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 14:04
    • NyckVrieskast

      Posts: 1.272

      En dan zou Hadjer wel geknakt zijn. Gaat snel na 4 races.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 14:10
    • hupholland

      Posts: 9.863

      als het zo simpel was, dan zou iedereen wel uit de pits starten. Er is dit jaar sowieso een nieuwe regel waarbij er dingen aan de auto veranderd mogen worden als er een 'rain hazzard' is afgekondigd en dat heeft de FIA gisteren gedaan voor de kwalificatie al gedaan. Dus alle coureurs mogen bepaalde aanpassingen doen, waarmee de extra voordelen van uit de pits starten beperkt zijn.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 14:11
  • monzaron

    Posts: 946

    Verstappens auto was ook ‘gekeurd’, en die was 100%

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 14:26

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 6
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 55
  • Podiums 1
  • Grand Prix 27
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar