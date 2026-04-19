De discussie rond de nieuwe Formule 1-reglementen blijft de paddock in zijn greep houden, maar Liam Lawson weigert mee te gaan in de algemene paniek. Waar collega’s zich de afgelopen weken kritisch uitlieten over de 2026-auto’s, houdt de Racing Bulls-coureur het hoofd koel en plaatst hij de situatie in perspectief.

Met name Max Verstappen was duidelijk geen van de nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport, maar volgens de Nieuw-Zeelander hoort het gemor er simpelweg bij. Zeker in een fase waarin nieuwe auto’s nog volop in ontwikkeling zijn en kinderziektes onvermijdelijk naar boven komen.

Lawson sneert: ‘Coureurs klagen altijd’

Lawson ziet de huidige kritiek dan ook niet als iets uitzonderlijks. In zijn ogen zoeken coureurs per definitie naar verbeterpunten, ongeacht het reglement. “Er zullen altijd dingen zijn die we anders willen aan de auto”, klinkt het nuchter. Daarmee maakt hij duidelijk dat de onvrede minder dramatisch is dan soms wordt geschetst.

Sterker nog, volgens Lawson is klagen bijna onderdeel van het DNA van een Formule 1-coureur. “We zeuren als rijders eigenlijk over alles, dat verandert nooit”, stelt hij. De boodschap is helder: kritiek betekent niet automatisch dat het concept van de nieuwe auto’s mislukt is.

Veiligheid blijft wél een serieus aandachtspunt

Toch trekt Lawson ergens een duidelijke grens. Niet alle kritiek kan volgens hem op één hoop worden gegooid, zeker niet wanneer veiligheid in het geding komt. De zware crash van Oliver Bearman in Japan heeft die discussie opnieuw aangewakkerd binnen de paddock.

“Het belangrijkste punt is nu de veiligheid, zeker na wat er in Japan is gebeurd”, benadrukt Lawson tegenover diverse media. Daarmee klinkt hij plots een stuk minder laconiek en juist opvallend scherp. “Dat soort situaties willen we in de toekomst voorkomen”, voegt hij eraan toe, waarmee hij impliciet aandringt op actie vanuit de sport.

Groei verwacht ondanks huidige beperkingen

Op sportief vlak blijft Lawson echter optimistisch. Hij wijst erop dat de eerste jaren van een nieuw reglementtraditioneel gepaard gaan met snelle ontwikkeling. Teams leren razendsnel, waardoor prestaties en rijgedrag meestal snel verbeteren.

“Bij nieuwe regels zie je altijd een enorme ontwikkelingssprong in de eerste jaren”, legt hij uit. “Deze auto’s worden dus zeker sneller en hopelijk ook prettiger om te besturen.” Tegelijkertijd erkent Lawson dat het huidige niveau nog niet ideaal is. “We halen alles eruit, maar het voelt alsof we nog niet constant op de limiet kunnen rijden.” Daarmee raakt hij aan een bredere frustratie: de auto’s dwingen coureurs tot compromissen, terwijl ze juist voluit willen aanvallen.