user icon
icon

Lawson over ontevreden Verstappen: "Coureurs klagen altijd"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De discussie rond de nieuwe Formule 1-reglementen blijft de paddock in zijn greep houden, maar Liam Lawson weigert mee te gaan in de algemene paniek. Waar collega’s zich de afgelopen weken kritisch uitlieten over de 2026-auto’s, houdt de Racing Bulls-coureur het hoofd koel en plaatst hij de situatie in perspectief.

Met name Max Verstappen was duidelijk geen van de nieuwe auto's in de koningsklasse van de autosport, maar volgens de Nieuw-Zeelander hoort het gemor er simpelweg bij. Zeker in een fase waarin nieuwe auto’s nog volop in ontwikkeling zijn en kinderziektes onvermijdelijk naar boven komen.

Meer over Liam Lawson 'Red Bull-top wil Lawson als opvolger van Verstappen'

'Red Bull-top wil Lawson als opvolger van Verstappen'

13 apr

Lawson sneert: ‘Coureurs klagen altijd’

Lawson ziet de huidige kritiek dan ook niet als iets uitzonderlijks. In zijn ogen zoeken coureurs per definitie naar verbeterpunten, ongeacht het reglement. “Er zullen altijd dingen zijn die we anders willen aan de auto”, klinkt het nuchter. Daarmee maakt hij duidelijk dat de onvrede minder dramatisch is dan soms wordt geschetst.

Sterker nog, volgens Lawson is klagen bijna onderdeel van het DNA van een Formule 1-coureur. “We zeuren als rijders eigenlijk over alles, dat verandert nooit”, stelt hij. De boodschap is helder: kritiek betekent niet automatisch dat het concept van de nieuwe auto’s mislukt is.

Veiligheid blijft wél een serieus aandachtspunt

Toch trekt Lawson ergens een duidelijke grens. Niet alle kritiek kan volgens hem op één hoop worden gegooid, zeker niet wanneer veiligheid in het geding komt. De zware crash van Oliver Bearman in Japan heeft die discussie opnieuw aangewakkerd binnen de paddock.

“Het belangrijkste punt is nu de veiligheid, zeker na wat er in Japan is gebeurd”, benadrukt Lawson tegenover diverse media. Daarmee klinkt hij plots een stuk minder laconiek en juist opvallend scherp. “Dat soort situaties willen we in de toekomst voorkomen”, voegt hij eraan toe, waarmee hij impliciet aandringt op actie vanuit de sport.

Groei verwacht ondanks huidige beperkingen

Op sportief vlak blijft Lawson echter optimistisch. Hij wijst erop dat de eerste jaren van een nieuw reglementtraditioneel gepaard gaan met snelle ontwikkeling. Teams leren razendsnel, waardoor prestaties en rijgedrag meestal snel verbeteren.

“Bij nieuwe regels zie je altijd een enorme ontwikkelingssprong in de eerste jaren”, legt hij uit. “Deze auto’s worden dus zeker sneller en hopelijk ook prettiger om te besturen.” Tegelijkertijd erkent Lawson dat het huidige niveau nog niet ideaal is. “We halen alles eruit, maar het voelt alsof we nog niet constant op de limiet kunnen rijden.” Daarmee raakt hij aan een bredere frustratie: de auto’s dwingen coureurs tot compromissen, terwijl ze juist voluit willen aanvallen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Liam Lawson Racing Bulls

Reacties (0)

Login om te reageren

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

USGrand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

  • Zaterdag weather-image

  • Sprint

    18:00 - 19:00

  • Zondag weather-image

  • Race

    22:00 - 00:00

  • Vrijdag weather-image

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

  • Zaterdag weather-image

  • Kwalificatie

    22:00 - 23:00

  • Zondag weather-image

  • Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NZ Liam Lawson 30
  • Land Nieuw-Zeeland
  • Geb. datum 11 feb 2002 (24)
  • Geb. plaats Hastings, New Zealand, Nieuw-Zeeland
  • Gewicht 69 kg
  • Lengte 1,74 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar