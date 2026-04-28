De toekomst van Max Verstappen is één van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1-wereld. De prestaties van zijn team Red Bull vallen tegen, en Verstappen wordt in verband gebracht met een vertrek. Volgens Martin Brundle gaat dit echter lastig worden.

Verstappen en Red Bull hebben een zware start van het seizoen achter de rug. De achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari is enorm, en Verstappen begon in Japan al te mopperen. Hij is niet blij met de huidige F1-regels en het feit dat Red Bull nog geen racewinnende auto op de baan heeft gebracht, werkt ook niet mee. In Miami introduceert Red Bull wel updates, maar als die niet werken, kunnen de problemen snel groter worden.

Moet Red Bull zich zorgen maken?

Ook oud-coureur en commentator Martin Brundle denkt dat Red Bull het lastig gaat krijgen. Bij Sky Sports krijgt Brundle de vraag of het voor Red Bull lastig gaat worden Verstappen binnenboord te houden: "Ik denk het wel, want Max heeft duidelijk gemaakt welke kant het op moet gaan met de auto, dus de updates die ze meebrengen..."

"De Power Unit is eigenlijk best indrukwekkend. Het is de auto zelf die het lastig heeft, dus we gaan het zien. Red Bull zal aankomend weekend de nodige veranderingen doorvoeren. Dus Max wil waarschijnlijk halverwege het seizoen kijken of ze de nieuwe regels onder de knie hebben. Of ze de auto begrijpen."

Kan Verstappen zomaar vertrekken?

Mocht Verstappen willen vertrekken, dan is dat volgens Brundle niet zo makkelijk: "Ik weet niet of Max zomaar het schip kan verlaten. Ik bedoel, Mercedes heeft twee zelfopgeleide talenten, en McLaren heeft een goede line-up die ook goed werkt."

"Dan heb je Ferrari met Leclerc en Hamilton... Als iemand daar vertrekt, dan is er een plekje voor Max. Maar de teams zijn er niet toe in staat, als ze de contracten al rond hebben en ze geen geweldige coureur op straat willen zetten."

Het is volgens Brundle simpelweg onmogelijk om zomaar te vertrekken bij Red Bull: "Als je weggaat bij Red Bull, alleen vanwege de performance, dan wordt het uiteindelijk één van de teams die ik net heb benoemd."