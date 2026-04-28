user icon
icon

Verstappen zit klem bij Red Bull: "Max kan niet zomaar vertrekken"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
De toekomst van Max Verstappen is één van de meest besproken onderwerpen in de Formule 1-wereld. De prestaties van zijn team Red Bull vallen tegen, en Verstappen wordt in verband gebracht met een vertrek. Volgens Martin Brundle gaat dit echter lastig worden.

Verstappen en Red Bull hebben een zware start van het seizoen achter de rug. De achterstand op Mercedes, McLaren en Ferrari is enorm, en Verstappen begon in Japan al te mopperen. Hij is niet blij met de huidige F1-regels en het feit dat Red Bull nog geen racewinnende auto op de baan heeft gebracht, werkt ook niet mee. In Miami introduceert Red Bull wel updates, maar als die niet werken, kunnen de problemen snel groter worden.

Meer over Max Verstappen Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

Verstappen lijkt te gaan stoppen: "Hij neemt een sabbatical"

16 apr
 Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr

Moet Red Bull zich zorgen maken?

Ook oud-coureur en commentator Martin Brundle denkt dat Red Bull het lastig gaat krijgen. Bij Sky Sports krijgt Brundle de vraag of het voor Red Bull lastig gaat worden Verstappen binnenboord te houden: "Ik denk het wel, want Max heeft duidelijk gemaakt welke kant het op moet gaan met de auto, dus de updates die ze meebrengen..."

"De Power Unit is eigenlijk best indrukwekkend. Het is de auto zelf die het lastig heeft, dus we gaan het zien. Red Bull zal aankomend weekend de nodige veranderingen doorvoeren. Dus Max wil waarschijnlijk halverwege het seizoen kijken of ze de nieuwe regels onder de knie hebben. Of ze de auto begrijpen."

Kan Verstappen zomaar vertrekken?

Mocht Verstappen willen vertrekken, dan is dat volgens Brundle niet zo makkelijk: "Ik weet niet of Max zomaar het schip kan verlaten. Ik bedoel, Mercedes heeft twee zelfopgeleide talenten, en McLaren heeft een goede line-up die ook goed werkt."

"Dan heb je Ferrari met Leclerc en Hamilton... Als iemand daar vertrekt, dan is er een plekje voor Max. Maar de teams zijn er niet toe in staat, als ze de contracten al rond hebben en ze geen geweldige coureur op straat willen zetten."

Het is volgens Brundle simpelweg onmogelijk om zomaar te vertrekken bij Red Bull: "Als je weggaat bij Red Bull, alleen vanwege de performance, dan wordt het uiteindelijk één van de teams die ik net heb benoemd."

F1 Nieuws Max Verstappen Martin Brundle Red Bull Racing

Reacties (3)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.663

    Arme Brundle, die man hoopt toch ook zo dat Verstappen niet in een winnende wagen terecht komt.

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 10:25
    • hupholland

      Posts: 9.850

      dat idee heb ik ook wel een beetje, maar toch heeft hij ook wel een punt. Met name als het gaat om Ferrari, Hamilton heeft volgens mij een eenzijdige optie om ook nog voor volgend jaar te verlengen. Ze kunnen Hamilton wel aan de kant zetten, maar dan zullen ze hem wel door moeten betalen (a 50-60 miljoen) en daarnaast Verstappen een enorme aanbieding moeten doen. Bij Mercedes ligt denk ik de weg wel redelijk open, grootste sta in de weg was daar toch wel Max zn eigen contract denk ik, maar dat zal per 1 juli waarschijnlijk geen probleem meer zijn.

      • + 0
      • 28 apr 2026 - 10:57
  • Snelrondje

    Posts: 9.025

    Wat een gezeik. Laten we eerst maar weer gaan rac, eh sorry, gaan clippen.

    • + 0
    • 28 apr 2026 - 11:02

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar