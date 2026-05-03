De kans is groot dat de Grand Prix van Miami vanavond onder kletsnatte omstandigheden wordt verreden. De start van de race werd gisteravond al verzet, maar de eerste onweersbuien vallen op dit moment al. Dat is een stuk eerder dan eerder werd voorspeld, en dat kan voor chaos zorgen.

Het gaat de hele week al over de dreigende onweersbuien in Miami. Geruime tijd leek het erop dat de FIA niets ging doen, maar door de Amerikaanse wetgeving was het onmogelijk om niet te anticiperen. Als er namelijk onweer wordt gezien omtrent het circuit, is men verplicht om de wedstrijd stil te leggen en moet iedereen een veilig heenkomen zoeken. Dat betekent dat de fans van de tribunes af moeten gaan, en dat de auto's naar binnen moeten worden geduwd.

Eerste waarschuwing van kracht

De race start nu om 19:00 Nederlandse tijd in de hoop dat ze de onweersbuien voor zijn. Toen de F1-wereld vanochtend ontwaakte, was het echter al aan het onweren. In de omgeving van het Hard Rock Stadium was het hard aan het regenen, waren er bliksemschichten te zien en was de donder goed hoorbaar. Op de schermen in het stadion, waar de paddock is gevestigd, werden de aanwezigen opgeroepen om vanwege het weer te gaan schuilen. Dit is in lijn met de eerder genoemde wetgeving.

Hoe ziet de middag eruit?

Het is de verwachting dat het later vandaag iets beter weer wordt, en eerdere voorspellingen lieten al zien dat het mogelijk droog is tijdens de race. Die voorspellingen stelden echter ook dat de eerste buien later zouden arriveren, wat dus niet het geval is. De Formule 2-race kan hier het grootste slachtoffer van worden, want deze race begint vroeg in de Amerikaanse ochtend. De F1-teams zullen deze wedstrijd in de gaten houden met het oog op de baancondities. De race van de McLaren Trophy America gaat in ieder geval niet door.

De Grand Prix zal om 19:00 van start gaan met Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli op pole position. Max Verstappen start naast hem op de tweede plaats.