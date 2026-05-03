Weerupdate: Zware onweersbuien arriveren op circuit in Miami

De kans is groot dat de Grand Prix van Miami vanavond onder kletsnatte omstandigheden wordt verreden. De start van de race werd gisteravond al verzet, maar de eerste onweersbuien vallen op dit moment al. Dat is een stuk eerder dan eerder werd voorspeld, en dat kan voor chaos zorgen.

Het gaat de hele week al over de dreigende onweersbuien in Miami. Geruime tijd leek het erop dat de FIA niets ging doen, maar door de Amerikaanse wetgeving was het onmogelijk om niet te anticiperen. Als er namelijk onweer wordt gezien omtrent het circuit, is men verplicht om de wedstrijd stil te leggen en moet iedereen een veilig heenkomen zoeken. Dat betekent dat de fans van de tribunes af moeten gaan, en dat de auto's naar binnen moeten worden geduwd. 

Eerste waarschuwing van kracht

De race start nu om 19:00 Nederlandse tijd in de hoop dat ze de onweersbuien voor zijn. Toen de F1-wereld vanochtend ontwaakte, was het echter al aan het onweren. In de omgeving van het Hard Rock Stadium was het hard aan het regenen, waren er bliksemschichten te zien en was de donder goed hoorbaar. Op de schermen in het stadion, waar de paddock is gevestigd, werden de aanwezigen opgeroepen om vanwege het weer te gaan schuilen. Dit is in lijn met de eerder genoemde wetgeving.

Hoe ziet de middag eruit?

Het is de verwachting dat het later vandaag iets beter weer wordt, en eerdere voorspellingen lieten al zien dat het mogelijk droog is tijdens de race. Die voorspellingen stelden echter ook dat de eerste buien later zouden arriveren, wat dus niet het geval is. De Formule 2-race kan hier het grootste slachtoffer van worden, want deze race begint vroeg in de Amerikaanse ochtend. De F1-teams zullen deze wedstrijd in de gaten houden met het oog op de baancondities. De race van de McLaren Trophy America gaat in ieder geval niet door.

De Grand Prix zal om 19:00 van start gaan met Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli op pole position. Max Verstappen start naast hem op de tweede plaats.

  • De Vogel is Geland

    Posts: 835

    De FIA kennende worden dat rondjes achter de SC, code rood en afvlaggen

    • + 1
    • 3 mei 2026 - 14:16
  • AUDI_F1

    Posts: 3.745

    Om 16:30 CEST komt eerst de F2 wedstrijd. Dan weet je al of het regent.
    Wie weet of van Hoepen goed is in de regen?

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 14:17
  • Maximo

    Posts: 9.869

    Ik reken erop dat de race helemaal niet van start zal gaan

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 14:25
    • hupholland

      Posts: 9.864

      zou kunnen, maar ze hebben iig een het venster flink vergroot. Ergens zal er waarschijnlijk wel geracet kunnen worden. Vorig jaar was de sprintrace ook nat. We moeten ook niet te negatief gaan doen. Ja, als je uitgaat van niks, dan kan het alleen maar meevallen, maar laten we gewoon afwachten. Als er geen continu onweer is, dan hoeven de lokale regels iig geen roet in het eten te gooien. Amerikaanse serie's racen vaak niet met regen, de F1 wel, al zijn er natuurlijk grenzen.

      • + 0
      • 3 mei 2026 - 14:33
  • Jopie Parlevliet

    Posts: 28

    Op weather punt com even kijken. Dan zoeken naar Miami. Dan zie je dat het nu zwaar weer is, maar om 13u daar, 19u prima weer is. Geen onweer, wellicht een beetje regen. Tot nu toe ziet het er prima uit

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 14:35

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

