FIA grijpt in bij dreigend noodweer Miami: duidelijk bliksemprotocol

De FIA heeft een duidelijk noodplan bevestigd mocht er alsnog blikseminslagen te zien zijn tijdens de Grand Prix van Miami. De race is al vervroegd met drie uur om de storm voor te zijn, maar mocht het nodig zijn, is er een duidelijk plan.

De lokale regelgeving meldt dat, mocht er bliksem inslaan binnen tien kilometer van het evenement, dan wordt de race met een rode vlag stilgelegd. Dat is het gevolg van de verplichting om thuis te blijven, wat uiteindelijk valt onder de Arbeidsveiligheids- en Gezondheidswet van 1970.

Coureurs moeten schuilen

De coureurs en ander werkpersoneel zouden een halfuur na de laatste blikseminslag nog binnen moeten schuilen. Om aan die eisen te voldoen, heeft de FIA ​​eigen richtlijnen uitgevaardigd over hoe de race zal worden georganiseerd als er noodmaatregelen worden getroffen om mensen binnen te houden.

Ook voorafgaand aan de race is er een procedure. Als raceleider Rui Marques tevreden is over de weersomstandigheden wordt de Grand Prix pas gestart. Mocht het nodig zijn om de race te stoppen terwijl deze bezig is moeten de wagens de pitstraat in en blijven ze daar staan. Vanuit daar worden ze in garages geduwd en blijven die deuren openstaan. 

Teams mogen dan werken

Er mag dan gewoon aan de auto's gewerkt worden. Die werkzaamheden zijn beperkt tot schadeherstel, bandenwissels of aanpassingen aan radiatoren en luchtkanalen; er kunnen geen wijzigingen aan de afstelling worden aangebracht. Zodra de wedstrijdleiding ervan overtuigd is dat de race kan worden hervat, krijgen de teams minimaal 20 minuten de tijd om zich voor te bereiden. Gedurende deze tijd kunnen de teams de volgorde van de starts herstellen door hun auto's naar de pitstraat te rijden.

Andrea Kimi Antonelli start vanaf pole position tijdens de Grand Prix van Miami. Max Verstappen mag het de Italiaan lastig gaan maken vanaf de tweede plek met Charles Leclerc en Lando Norris daarachter. De race start dus om 19.00 uur Nederlandse tijd.

De Vogel is Geland

Posts: 834

Vertel eens verder

  • 1
  • 3 mei 2026 - 13:41
F1 Nieuws GP Miami 2026

Reacties (3)

  • mr.Monza

    Posts: 10.020

    Florida is dan ook " lightning capital " of the US.
    Ben Regelmatig in Texas, 1 van de Great Plains staten en het onweer wat je daar ziet en in Florida, is een beetje anders dan wat wij hier gewend zijn.

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 13:39
  • De Vogel is Geland

    Posts: 834

    Bliksem!

    • + 0
    • 3 mei 2026 - 13:41

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
143
2
Ferrari
98
3
McLaren
61
4
Red Bull Racing
20
5
Haas F1
18
6
Alpine F1
17
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

