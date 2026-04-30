De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring heeft voor een enorme vraag naar tickets gezorgd. De organisatie deelde vandaag een update over de kaartverkoop, en ze stellen dat het erop lijkt dat ze voor het eerst geen tickets aan de deur gaan verkopen.

Verstappen heeft voor een soort hernieuwde interesse in de Nürburgring Nordschleife gezorgd. De Nederlander debuteerde vorig jaar op de Ring, en heeft voor dit jaar zijn aanpak gewijzigd. Zijn Verstappen Racing sloot een deal met Mercedes, en met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer heeft hij drie sterke teamgenoten in huis gehaald. Tijdens de voorbereidende NLS-races zagen ze er al snel uit, en trokken ze veel extra kijkers.

Wat is er aan de hand?

De hype die door Verstappen is ontstaan, lijkt nog niet te gaan liggen. De Nürburgring deelt op sociale media dat de vraag naar tickets storm loopt. Ze schrijven dat de vraag naar tickets in de voorverkoop uitzonderlijk hoog is. Het lijkt erop dat het goed mogelijk is dat het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk is dat de kassa op het circuit niet opengaat. Het lijkt dus vrijwel onmogelijk te zijn om op de bonnenfooi naar de Ring te gaan om naar de 24-uursrace te komen kijken.

Advies voor de fans

Deze opvallende situatie wordt volgens de Nürburgring veroorzaakt door de enorme vraag naar tickets in de voorverkoop. Hoeveel kaartjes er al zijn verkocht, is nog niet bekend. De organisatie roept fans op om online kaartjes te kopen, en ze vragen de fans ook om op tijd naar het gebied af te reizen.

In het persbericht raadt de organisatie de fans aan om zo vroeg mogelijk in de auto te stappen en zoveel mogelijk tijd in te plannen voor de reis. Ze wijzen hierbij niet alleen naar de fans die naar de campings komen, maar ook naar de fans die alleen op de tribunes zitten en ergens anders slapen.

Extra deelnemers

Dat Verstappens deelname voor een soort gekte heeft gezorgd, werd eerder deze week al duidelijk. De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft namelijk besloten om meer dan de voorgeschreven limiet van 150 auto's toe te laten voor de race.