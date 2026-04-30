Verstappen-gekte: Nürburgring ziet stormloop op tickets

De deelname van Max Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring heeft voor een enorme vraag naar tickets gezorgd. De organisatie deelde vandaag een update over de kaartverkoop, en ze stellen dat het erop lijkt dat ze voor het eerst geen tickets aan de deur gaan verkopen.

Verstappen heeft voor een soort hernieuwde interesse in de Nürburgring Nordschleife gezorgd. De Nederlander debuteerde vorig jaar op de Ring, en heeft voor dit jaar zijn aanpak gewijzigd. Zijn Verstappen Racing sloot een deal met Mercedes, en met Jules Gounon, Daniel Juncadella en Lucas Auer heeft hij drie sterke teamgenoten in huis gehaald. Tijdens de voorbereidende NLS-races zagen ze er al snel uit, en trokken ze veel extra kijkers.

Wat is er aan de hand?

De hype die door Verstappen is ontstaan, lijkt nog niet te gaan liggen. De Nürburgring deelt op sociale media dat de vraag naar tickets storm loopt. Ze schrijven dat de vraag naar tickets in de voorverkoop uitzonderlijk hoog is. Het lijkt erop dat het goed mogelijk is dat het voor het eerst in de geschiedenis mogelijk is dat de kassa op het circuit niet opengaat. Het lijkt dus vrijwel onmogelijk te zijn om op de bonnenfooi naar de Ring te gaan om naar de 24-uursrace te komen kijken.

Advies voor de fans

Deze opvallende situatie wordt volgens de Nürburgring veroorzaakt door de enorme vraag naar tickets in de voorverkoop. Hoeveel kaartjes er al zijn verkocht, is nog niet bekend. De organisatie roept fans op om online kaartjes te kopen, en ze vragen de fans ook om op tijd naar het gebied af te reizen.

In het persbericht raadt de organisatie de fans aan om zo vroeg mogelijk in de auto te stappen en zoveel mogelijk tijd in te plannen voor de reis. Ze wijzen hierbij niet alleen naar de fans die naar de campings komen, maar ook naar de fans die alleen op de tribunes zitten en ergens anders slapen.

Extra deelnemers

Dat Verstappens deelname voor een soort gekte heeft gezorgd, werd eerder deze week al duidelijk. De organisatie van de 24 uur van de Nürburgring heeft namelijk besloten om meer dan de voorgeschreven limiet van 150 auto's toe te laten voor de race.

Foto's Max Verstappen GT Nurburgring
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing Nürburgring Nordschleife

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.135

    Och jee.
    De horde gaat nu massaal kaartjes kopen om hun held te zien.

    GT3 is meteen naar de kloten geholpen...

    • + 3
    • 30 apr 2026 - 16:27
  • Joeppp

    Posts: 8.527

    Maar een F1 race in Duitsland is niet rendabel te krijgen ondanks de deelname van audi en Mercedes. De f1 heeft een serieus probleem.

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 18:24

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

