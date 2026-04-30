Nelson Valkenburg is sinds 2022 de Formule 1-commentator in Nederland. Het Viaplay-gezicht onthulde eerder al dat hij veel bedreigingen had ontvangen, maar nu maakt hij duidelijk dat er zelfs iemand naar zijn huis was gekomen. Valkenburg blijft altijd aangifte doen, maar blijft genieten van zijn werk.

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij Viaplay. De streamingdienst besloot alles anders aan te pakken, en dat betekende ook dat de populaire Olav Mol niet langer de stem van de Formule 1 is. Deze beslissing zorgde voor veel kritiek, en zijn opvolgers Valkenburg en Melroy Heemskerk kregen veel over zich heen. Dat is nog steeds het geval, en vrijwel elk raceweekend zijn er op sociale media kritische en soms agressieve reacties te lezen.

Hoe ver gingen de bedreigingen?

Valkenburg gaat nu in een openhartig interview met De Volkskrant dieper op de commentaren in: "Bij bedreigingen doe ik altijd aangifte. Een paar maanden geleden was het weer nodig, maar het is gelukkig veel minder geworden. Toen bekend werd dat ik commentaar zou doen bij de Formule 1, eind 2021, ben ik tientallen keren bedreigd."

"Meestal is dat online, maar één keer stond hier iemand voor de deur. En bij de Grand Prix van Oostenrijk ben ik in mijn gezicht gespuugd, maar goed, daar vloeit het bier ook rijkelijk vanaf tien uur."

De Viaplay-commentator is wel van mening dat er een verkeerd beeld van hem werd geschetst: "De Formule 1 ging van Ziggo naar Viaplay, en dat vonden veel mensen moeilijk. Ze moesten aan ons wennen, ook aan het idee dat Olav Mol na dertig jaar het commentaar niet meer zou doen."

"Wat niet hielp was dat ik bij programma's zoals RTL Boulevard werd gefileerd, ik werd neergezet als iemand die geen verstand van racen had. Terwijl ik ben opgegroeid op circuits, mijn ouders hadden een raceteam en ik deed al jaren commentaar bij races."

Hoe gaat hij om met de reacties?

Dat er onprettige reacties zouden komen, was volgens Valkenburg wel te verwachten: "Viaplay waarschuwde me van tevoren dat de reacties heftig zouden zijn. Ik dacht dat ik er tegen gewapend was, maar ik ging wel aan mezelf twijfelen. Dat duurde een paar maanden, maar daarna heb ik de knop omgezet. Ik dacht: 'Ho eens even, ik laat me niet wegjagen van mijn droombaan.' Ik werd heel erg koppig, en die koppigheid heb ik nog steeds!"