user icon
icon

Viaplay-commentator ernstig bedreigd: "Stond iemand voor mijn deur"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Viaplay-commentator ernstig bedreigd: "Stond iemand voor mijn deur"

Nelson Valkenburg is sinds 2022 de Formule 1-commentator in Nederland. Het Viaplay-gezicht onthulde eerder al dat hij veel bedreigingen had ontvangen, maar nu maakt hij duidelijk dat er zelfs iemand naar zijn huis was gekomen. Valkenburg blijft altijd aangifte doen, maar blijft genieten van zijn werk.

De Formule 1 is sinds 2022 in Nederland te zien bij Viaplay. De streamingdienst besloot alles anders aan te pakken, en dat betekende ook dat de populaire Olav Mol niet langer de stem van de Formule 1 is. Deze beslissing zorgde voor veel kritiek, en zijn opvolgers Valkenburg en Melroy Heemskerk kregen veel over zich heen. Dat is nog steeds het geval, en vrijwel elk raceweekend zijn er op sociale media kritische en soms agressieve reacties te lezen.

Meer over Viaplay Klap voor Viaplay: F1 mogelijk gratis te zien door overname

Klap voor Viaplay: F1 mogelijk gratis te zien door overname

28 apr
 Start F1-seizoen redt Viaplay: omzet stijgt licht

Start F1-seizoen redt Viaplay: omzet stijgt licht

23 apr

Hoe ver gingen de bedreigingen?

Valkenburg gaat nu in een openhartig interview met De Volkskrant dieper op de commentaren in: "Bij bedreigingen doe ik altijd aangifte. Een paar maanden geleden was het weer nodig, maar het is gelukkig veel minder geworden. Toen bekend werd dat ik commentaar zou doen bij de Formule 1, eind 2021, ben ik tientallen keren bedreigd."

"Meestal is dat online, maar één keer stond hier iemand voor de deur. En bij de Grand Prix van Oostenrijk ben ik in mijn gezicht gespuugd, maar goed, daar vloeit het bier ook rijkelijk vanaf tien uur."

RTL Boulevard

De Viaplay-commentator is wel van mening dat er een verkeerd beeld van hem werd geschetst: "De Formule 1 ging van Ziggo naar Viaplay, en dat vonden veel mensen moeilijk. Ze moesten aan ons wennen, ook aan het idee dat Olav Mol na dertig jaar het commentaar niet meer zou doen."

"Wat niet hielp was dat ik bij programma's zoals RTL Boulevard werd gefileerd, ik werd neergezet als iemand die geen verstand van racen had. Terwijl ik ben opgegroeid op circuits, mijn ouders hadden een raceteam en ik deed al jaren commentaar bij races."

Hoe gaat hij om met de reacties?

Dat er onprettige reacties zouden komen, was volgens Valkenburg wel te verwachten: "Viaplay waarschuwde me van tevoren dat de reacties heftig zouden zijn. Ik dacht dat ik er tegen gewapend was, maar ik ging wel aan mezelf twijfelen. Dat duurde een paar maanden, maar daarna heb ik de knop omgezet. Ik dacht: 'Ho eens even, ik laat me niet wegjagen van mijn droombaan.' Ik werd heel erg koppig, en die koppigheid heb ik nog steeds!"

F1 Nieuws Viaplay

Reacties (17)

Login om te reageren
  • Erwinnaar

    Posts: 5.656

    Is simpelweg geen goede commentator. Geen prettige stem. Taalgebruik wel oké. Zo'n man opzoeken of ernstig beledigen of erger natuurlijk totale tokkies en waarschijnlijk voor de entree van Max Verstappen niet gebeurd. Succes trekt blijkbaar een bepaald type volk en dito gedrag die weer verdwijnen als succes stopt....

    Gelukkig is er een keuze.

    • + 5
    • 30 apr 2026 - 07:48
    • WickieDeViking

      Posts: 983

      Wat een aannames en eigen meningen gooi je eruit alsof het stellig de waarheid is...

      • + 8
      • 30 apr 2026 - 07:58
    • Beri

      Posts: 6.880

      Ik vind Valkenburg juist een absoluut top commentator. Dat vond ik bij Eurosport al.
      Maar die Melroy.. die mogen ze wat mij betreft in de bakkes spugen en bedreigen. Wat een open deuren trapt hij altijd in. En altijd proberen te vertellen uit eigen ervaring omdat hij denkt dat hij zo goed was. Terwijl hij in de karts altijd om de oren werd gereden en iedereen in het wereldje hem uitkotste.

      Nee, Nelson is niks mis mee.

      • + 1
      • 30 apr 2026 - 08:33
    • MrStef85

      Posts: 6.569

      Smaken verschillen. Ik vind het namelijk wel prettig om naar te luisteren.

      • + 1
      • 30 apr 2026 - 08:39
    • BoerTeun

      Posts: 1.551

      Het heeft helemaal niks te maken met of het een goede commentator is of niet. Het heeft er mee te maken dat er bepaalde individuen zijn die het dus nodig vinden om mensen te bedreigen om de baan en of functie die ze hebben.
      Als ik vind dat de bakker geen goed brood bakt roggel ik hem toch ook niet in zijn gezicht? Dan ga ik naar een andere bakker, zo simpel is het.
      Dit soort bedreigers mogen wat mij betreft keihard aangepakt worden.

      • + 7
      • 30 apr 2026 - 08:48
    • The Wolf

      Posts: 702

      Laatst zaten er te weinig krenten in m'n krentenbol, tja dan zie ik me toch genoodzaakt om zo'n bakker even thuis op te zoeken... Gewoon niet fucken met m'n krentenbol, toch logisch...

      • + 1
      • 30 apr 2026 - 08:58
    • NicoS

      Posts: 20.646

      Eens met @boerTeun…..

      • + 0
      • 30 apr 2026 - 09:17
    • Pietje Bell

      Posts: 34.512

      Leuke, sympathieke man hoor, die Nelson. Zie vaak interviews met hem.
      Hij is altijd erg opgeruimd en vol passie.
      Hij komt trouwens in Engelstalige interviews vaak veel serieuzer over.
      Laatst schreef iemand: "Gôh, hij weet wel veel hè?"
      Ja, hij weet zeer zeker heel veel, maar loopt daar niet mee te koop zoals ene Olav Mol.
      Voor wie hem niet kent .... hier laatst vóór de theatershow van Max.

      https://youtu.be/TqILF-b4RVA

      • + 0
      • 30 apr 2026 - 09:33
    • Pietje Bell

      Posts: 34.512

      Ook eens met @Boer Teun.

      • + 0
      • 30 apr 2026 - 09:34
  • iOosterbaan

    Posts: 2.156

    Ik ben blij dat het gehele Viaplay is te omzeilen, hun commentaar kan ook mij niet bekoren (maar het is nog meer dat het en duurder is en ook de commentatoren in de studio mij niet kunnen boeien). Echter een Nelson dan gaan bedreigen zij het online en of aan de deur, dan ben je echt een complete idioot.

    • + 1
    • 30 apr 2026 - 08:04
  • Dikkedop

    Posts: 776

    Hoewel hun presentatie skull ook een bedreiging is voor mijn f1 kijk genot, maar ff zonder gekheid dit is natuurlijk echt van de zotte.

    Wat ben je ongelooflijk zielig om iemand te bedreigen omdat je hem liever niet hoort op tv. Ik hoop echt dat ze dit soort galbakken een flink bij de klote pakken.

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 08:50
  • The Wolf

    Posts: 702

    Ja Nelson, ik zei nog "ik weet waar jouw huis woont"...
    Maar je geloofde me niet..

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 08:55
  • SennaS

    Posts: 11.989

    F1 hooligans sinds een aantal jaren

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 08:57
  • Joeppp

    Posts: 8.525

    Aan hun commentaar ben ik inmiddels gewend en alles beter dan Olav Mol op het laatst samen met Jack Plooij. Maar het blijft toch wel bizar dat je als simpele commentator al bedreigd wordt bij een sport als de F1. Bij voetbal kan ik mij er nog iets bij voorstellen als je alle rellen ziet met doorgesnoven capachonnetjes maar zoiets braafs als de F1....

    • + 0
    • 30 apr 2026 - 09:03
  • Elektropunkz

    Posts: 978

    Het season 21 met kampioenschap van Max (en Jos) was voor mij afscheid van ‘live’ de wedstrijden volgen

    Want die twee viaplay gasten waren echt slecht

    Ik heb na een paar wedstrijden het abbo gestopt

    De samenvattingen op YouTube werken ook, alleen zorgen dat je geen nieuws leest voor dat die online staan

    • + 2
    • 30 apr 2026 - 09:13
    • Polleke2

      Posts: 1.990

      Duidelijk geen echte F1 man dus.

      • + 1
      • 30 apr 2026 - 09:29
    • markos

      Posts: 998

      In 2021 leverde Olav Mol nog commentaar... Yoheeyohooó 😜

      • + 0
      • 30 apr 2026 - 09:37

US Grand Prix van Miami

Lokale tijd 

  • Vrijdag weather-image

    Zaterdag weather-image

    Zondag weather-image

  • Vrije training 1

    18:30 - 19:30

    Sprint / Sprint startgrid

    18:00 - 19:00

    Race / Startgrid

    22:00 - 00:00

  • Sprint shootout

    22:30 - 23:14

    Kwalificatie

    22:00 - 23:00

    Snelste ronde

    22:00 - 00:00

Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Wat is jouw eerste oordeel over de nieuwe F1-regels?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

show sidebar