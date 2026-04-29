Andrea Kimi Antonelli beleeft een droomstart van het Formule 1-seizoen 2026 en reist met vertrouwen af naar de Grand Prix van Miami. De jonge Italiaan voert na drie races het kampioenschap aan en voelt zich duidelijk gegroeid ten opzichte van zijn debuutjaar.

Met overwinningen in China en Japan en een voorsprong op teamgenoot George Russell is Antonelli dé man om in de gaten te houden. Toch blijft hij opvallend nuchter onder zijn vroege succes.

Antonelli voelt zich sterker en rustiger in tweede seizoen

De Mercedes-coureur merkt dat zijn rookiejaar hem zichtbaar heeft geholpen. “Ik voel me gewoon sterker en heb meer controle over alles wat er gebeurt tijdens een weekend”, legt hij uit tegenover F1.com. “Omdat ik vorig jaar alle circuits al heb gereden, weet ik nu beter wat ik kan verwachten en hoe ik mezelf moet managen.”

Die ervaring zorgt voor meer rust in de cockpit. “Ik ben relaxter en zelfverzekerder. Dat helpt zeker op banen waar ik het vorig jaar lastig had. Alles voelt dit seizoen gewoon natuurlijker aan en dat zie je terug in mijn prestaties.”

Focus op proces ondanks koppositie in kampioenschap

Ondanks zijn sterke start weigert Antonelli vooruit te kijken naar de titelstrijd. “De verwachtingen zijn automatisch veranderd, maar ik probeer precies dezelfde mindset te houden als in de eerste races”, benadrukt hij. “Ik wil niet bezig zijn met het eindresultaat, maar puur focussen op wat ik per weekend moet doen.”

Tijdens de pauze bleef hij scherp met trainingen en tests, maar het verlangen om weer te racen groeit. “Het begon eerlijk gezegd wel lang te duren. Ik wil gewoon weer de baan op en verder bouwen op wat we hebben neergezet”, klinkt het gedreven.

Ook over zijn relatie met Russell is hij duidelijk. “Er is veel respect en we werken goed samen, dat is niet veranderd. Natuurlijk wil ik winnen en zie ik mezelf als uitdager, maar we weten ook dat we het team moeten helpen om beide titels binnen te halen.”