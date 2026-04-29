Antonelli vastberaden: "Russell en ik hebben respect voor elkaar"

Andrea Kimi Antonelli beleeft een droomstart van het Formule 1-seizoen 2026 en reist met vertrouwen af naar de Grand Prix van Miami. De jonge Italiaan voert na drie races het kampioenschap aan en voelt zich duidelijk gegroeid ten opzichte van zijn debuutjaar.

Met overwinningen in China en Japan en een voorsprong op teamgenoot George Russell is Antonelli dé man om in de gaten te houden. Toch blijft hij opvallend nuchter onder zijn vroege succes.

Antonelli voelt zich sterker en rustiger in tweede seizoen

De Mercedes-coureur merkt dat zijn rookiejaar hem zichtbaar heeft geholpen. “Ik voel me gewoon sterker en heb meer controle over alles wat er gebeurt tijdens een weekend”, legt hij uit tegenover F1.com. “Omdat ik vorig jaar alle circuits al heb gereden, weet ik nu beter wat ik kan verwachten en hoe ik mezelf moet managen.”

Die ervaring zorgt voor meer rust in de cockpit. “Ik ben relaxter en zelfverzekerder. Dat helpt zeker op banen waar ik het vorig jaar lastig had. Alles voelt dit seizoen gewoon natuurlijker aan en dat zie je terug in mijn prestaties.”

Focus op proces ondanks koppositie in kampioenschap

Ondanks zijn sterke start weigert Antonelli vooruit te kijken naar de titelstrijd. “De verwachtingen zijn automatisch veranderd, maar ik probeer precies dezelfde mindset te houden als in de eerste races”, benadrukt hij. “Ik wil niet bezig zijn met het eindresultaat, maar puur focussen op wat ik per weekend moet doen.”

Tijdens de pauze bleef hij scherp met trainingen en tests, maar het verlangen om weer te racen groeit. “Het begon eerlijk gezegd wel lang te duren. Ik wil gewoon weer de baan op en verder bouwen op wat we hebben neergezet”, klinkt het gedreven.

Ook over zijn relatie met Russell is hij duidelijk. “Er is veel respect en we werken goed samen, dat is niet veranderd. Natuurlijk wil ik winnen en zie ik mezelf als uitdager, maar we weten ook dat we het team moeten helpen om beide titels binnen te halen.”

  Pietje Bell

    Posts: 34.499

    Alle wagens zijn een stuk verbeterd tijdens de afgelopen weken.
    Van Mercedes en McLaren zijn de veranderingen al bekend.

    ibb.co/G1jjzf2

    • 29 apr 2026 - 11:25

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Kimi Antonelli 12
  • Team Mercedes
  • Punten 222
  • Podiums 6
  • Grand Prix 27
  • Land IT
  • Geb. datum 25 aug 2023 (2)
  • Geb. plaats Bologna, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Mercedes
