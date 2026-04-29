Krijgt Verstappen zijn zin? 'V8 of V10 keert mogelijk terug in Formule 1'

De Formule 1 staat mogelijk opnieuw voor een ingrijpende koerswijziging. Hoewel de 2026-regels pas net hun intrede hebben gedaan, kijkt de FIA al vooruit naar de volgende motorcyclus. Daarbij wordt zelfs een opvallend scenario niet uitgesloten: de terugkeer van de iconische V8- of V10-motoren.

Binnen de paddock klinkt al langer kritiek op de huidige hybride krachtbronnen, en nu bevestigt Nikolas Tombazis dat er achter de schermen gesprekken op komst zijn met fabrikanten. De timing lijkt vroeg, maar volgens de FIA is dat noodzakelijk.

Meer over Formule 1 Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

Verstappen lijkt keuze te hebben gemaakt: "Hij vertrekt bij Red Bull"

24 apr
 Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

Jos Verstappen dient Stella van repliek: Hierom vertrekt Lambiase bij Red Bull

20 apr

‘We moeten nu al vooruitdenken’

Tombazis maakt duidelijk dat snelheid geboden is als de sport wil bijsturen. “Als we iets willen aanpassen voor de volgende cyclus, moeten we daar nú over praten”, legt hij uit. “De ontwikkeling van een nieuwe motor neemt nu eenmaal veel tijd in beslag.”

Dat de discussie al wordt gevoerd terwijl het seizoen nog pril is, vindt de FIA-directeur logisch. “Het klinkt misschien vreemd omdat we nog maar net onderweg zijn, maar dit is precies hoe het proces werkt. Je moet ver vooruit plannen om dit soort veranderingen mogelijk te maken.”

V8 en V10 weer in beeld

Een van de meest besproken opties is de terugkeer van de luidruchtige V8- of zelfs V10-motoren, gecombineerd met duurzame brandstoffen. Volgens Tombazis hoeft niemand zich zorgen te maken over de reactie van fans. “Ik denk niet dat het geluid een probleem zal zijn. Als je ziet hoe mensen reageren wanneer oude auto’s nog eens rijden tijdens een raceweekend, dan weet je genoeg.”

Die woorden zullen ongetwijfeld goed vallen bij Max Verstappen, die zich al vaker uitsprak voor een terugkeer naar de ‘oude’ motoren. De Nederlander mist het karakteristieke geluid van vroeger en zou een revival van de V8 of V10 met open armen ontvangen. De komende gesprekken tussen FIA en fabrikanten kunnen dan ook bepalend worden voor de toekomst van de sport.

The Wolf

Posts: 692

ik geloof er geen moer van. Tuurlijk zou ik het gaaf vinden, de V10 terug. Maar dat kan die TikTok generatie toch helemaal niet aan, al dat geweld. Dan kunnen ze onder de race niet praten met mekaar op de tribune onder het genot van een kopje thee.

  • 7
  • 29 apr 2026 - 09:12
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (9)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 692

    ik geloof er geen moer van. Tuurlijk zou ik het gaaf vinden, de V10 terug. Maar dat kan die TikTok generatie toch helemaal niet aan, al dat geweld. Dan kunnen ze onder de race niet praten met mekaar op de tribune onder het genot van een kopje thee.

    • + 7
    • 29 apr 2026 - 09:12
    • Skoda F1

      Posts: 728

      Praten? Dat is zooo.. 2025 Die praten niet met elkaar joh' die appen met elkaar onder het genot van een Kombucha of een Gin fuzz..

      • + 1
      • 29 apr 2026 - 11:23
    • The Wolf

      Posts: 692

      en op de tribune activistische activiteiten ontplooien, discussiëren over genderidentiteit, handelen in tweedehands kleding....... dat kan toch allemaal niet met die teringherrie van V10 motoren??

      • + 1
      • 29 apr 2026 - 11:32
  • shakedown

    Posts: 1.773

    Dat zal de strohalm zijn die de f1 moet grijpen. Als een soort Phoenix herrijzen uit de dood...

    En zolang hoeft dat niet te duren. Voor de korte termijn, 3.5 liter v8. Gelimiteerd op 1000 pk. Gewicht op 750 kilo. Dat kunnen ze binnen 2 jaar ontwikkelen zonder al te hoge kosten. En dan op de langere termijn vooral het gewicht verder reduceren en bijvoorbeeld naar een 3.0 of minder inhoud. Maar dat kost tijd en geld. Dus dat is iets voor de langere termijn.

    • + 3
    • 29 apr 2026 - 09:14
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 20.124

    Als we Max toch niet hadden hè.
    Hij zorgt, aldus de titel, er hoogstpersoonlijk voor dat de inmiddels legendarische V8-V10 terugkomt in de F1.

    Voor het geluid zou ik liever de rotatie-motor van Mazda tegemoet zien.....met die hoge toerentallen.
    Niet zo betrouwbaar, maar wel goedkoop.
    Dus elke race unne nieuwe erin.

    • + 2
    • 29 apr 2026 - 09:59
    • F1 bekijker

      Posts: 259

      Ze zijn bang voor die knuppel gast.

      • + 1
      • 29 apr 2026 - 10:39
  • Skoda F1

    Posts: 728

    CEO van BYD "What the F@#K" V8 ik dacht 8V..

    • + 3
    • 29 apr 2026 - 10:40
  • misstappen

    Posts: 3.518

    was het niet die vermaledijde verfoeide voorzitter van de FIA die Sulayem die met dat idee kwam (vorig jaar of zo?). Diepe buiging voor die geweldenaar....

    • + 1
    • 29 apr 2026 - 10:47
  • Snelrondje

    Posts: 9.028

    Tijd winnen en de fans aan het lijntje houden. Strategie om de fans binnen te houden. Dat is waar het hier om draait.

    • + 1
    • 29 apr 2026 - 11:06

WK standen 2026

Pos
Team
Punten
1
Mercedes
135
2
Ferrari
90
3
McLaren
46
4
Haas F1
18
5
Red Bull Racing
16
6
Alpine F1
16
7
Racing Bulls
14
8
Audi
2
9
Williams
2
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

