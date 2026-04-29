De Formule 1 staat mogelijk opnieuw voor een ingrijpende koerswijziging. Hoewel de 2026-regels pas net hun intrede hebben gedaan, kijkt de FIA al vooruit naar de volgende motorcyclus. Daarbij wordt zelfs een opvallend scenario niet uitgesloten: de terugkeer van de iconische V8- of V10-motoren.

Binnen de paddock klinkt al langer kritiek op de huidige hybride krachtbronnen, en nu bevestigt Nikolas Tombazis dat er achter de schermen gesprekken op komst zijn met fabrikanten. De timing lijkt vroeg, maar volgens de FIA is dat noodzakelijk.

‘We moeten nu al vooruitdenken’

Tombazis maakt duidelijk dat snelheid geboden is als de sport wil bijsturen. “Als we iets willen aanpassen voor de volgende cyclus, moeten we daar nú over praten”, legt hij uit. “De ontwikkeling van een nieuwe motor neemt nu eenmaal veel tijd in beslag.”

Dat de discussie al wordt gevoerd terwijl het seizoen nog pril is, vindt de FIA-directeur logisch. “Het klinkt misschien vreemd omdat we nog maar net onderweg zijn, maar dit is precies hoe het proces werkt. Je moet ver vooruit plannen om dit soort veranderingen mogelijk te maken.”

V8 en V10 weer in beeld

Een van de meest besproken opties is de terugkeer van de luidruchtige V8- of zelfs V10-motoren, gecombineerd met duurzame brandstoffen. Volgens Tombazis hoeft niemand zich zorgen te maken over de reactie van fans. “Ik denk niet dat het geluid een probleem zal zijn. Als je ziet hoe mensen reageren wanneer oude auto’s nog eens rijden tijdens een raceweekend, dan weet je genoeg.”

Die woorden zullen ongetwijfeld goed vallen bij Max Verstappen, die zich al vaker uitsprak voor een terugkeer naar de ‘oude’ motoren. De Nederlander mist het karakteristieke geluid van vroeger en zou een revival van de V8 of V10 met open armen ontvangen. De komende gesprekken tussen FIA en fabrikanten kunnen dan ook bepalend worden voor de toekomst van de sport.